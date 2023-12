Tennis. Jannik Sinner Vince una Partita Epica alle Nitto Atp Finals 2023 e Porta Djokovic alle Semifinali

Jannik Sinner ha conquistato una vittoria importante nella partita contro il danese Holger Rune durante le Nitto Atp Finals 2023 a Torino. La partita si è conclusa con un punteggio di 6-2, 5-7, 6-4 a favore di Sinner. Questa vittoria ha anche garantito a Novak Djokovic l'accesso alle semifinali del torneo.

Nel primo set, Sinner ha dominato con un punteggio di 6-2, beneficiando degli errori dell'avversario danese. Nel secondo set, la partita è stata molto combattuta fino al 5-5, ma Rune è riuscito a vincere per 7-5, principalmente a causa degli errori di servizio di Sinner. Nel terzo set, Sinner ha affrontato Rune con determinazione, nonostante il vantaggio iniziale del danese. C'è stato anche un momento di discussione con l'arbitro, quando Rune ha sostenuto di essere stato disturbato da un video sul soffitto, ma l'ufficiale di gara non ha accettato la sua versione dei fatti. Nel nono gioco, Sinner ha preso il vantaggio per 5-4, ha servito per il match e ha vinto il decimo e ultimo set.

Ora, Sinner dovrà attendere le partite di venerdì per scoprire chi sarà il suo prossimo avversario tra Medvedev, Alcaraz o Zverev. Questo è un passo importante nel torneo, e Sinner sta dimostrando il suo valore in questo prestigioso evento.