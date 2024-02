Tennistavolo Norbello: in A1 c'è chi vince, c'è chi perde

NORBELLO, 21 GENNAIO 2024 - Tra chi ride, e tra chi aspetta tempi migliori. Ecco la fotografia più o meno nitida scattata al concludersi della partita doppia norbellese: Diogo Carvalho &C. spumeggiano di letizia per il primo exploit del 2024 che permette loro di mantenere la zona play off, mentre le ladies in giallo blu, invece, non amano perdere e stazionare in coda alla classifica, sebbene si misurino con realtà di gran lunga superiori.

Ma a creare un fluido che assembli gli umori contrastanti ci pensa come sempre la società del piccolo borgo incastonato nel cuore dell’isola, offrendo momenti di svago e pura socializzazione senza fare differenze tra vincenti e perdenti.

“Il clima familiare che si crea – puntualizza il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu – aiuta a dimenticare puntualmente gioie e dolori. Ovviamente ci siamo complimentati con i maschi e abbiamo consolato le Norbellissime che siamo sicuri, in futuro, ritorneranno ad essere nuovamente competitive. Per adesso ringrazio atlete e atleti, dirigenti, arbitri e spettatori che hanno dato luminosità al pomeriggio di via Azuni che come sempre ha regalato scampoli di ottimo tennistavolo che ci gratificano del lavoro assiduo che sta dietro questi belli appuntamenti sportivi”.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di ritorno Sabato 20 gennaio 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Tennistavolo Castel Goffredo 0 4

TROPPE DIFFERENZE

Le super campionesse italiane in carica, dalla panchina lunghissima, presentano in Sardegna uno stralcio di formazione da brividi. Il tecnico castellano Alfonso Laghezza si accontenta di accompagnare le due più forti giocatrici italiane del momento, la sempre amata ex Niko Stefanova, la promettente Nicole Arlia, e la forte romena Andreea Dragoman che tutti si aspettavano di vedere all’opera assieme alla sua compagna di nazionale Bernie Szocs, lasciata a riposo per i prossimi incontri di vertice. Le padrone di casa non si abbattono, sanno cosa le attende e giocano a viso aperto. Arlia è nettamente più lucida della polacca Aleksandra Falarz. Dragoman non fa sconti ad una Valentina Parola che cerca di fare tesoro della bravura avversaria. Veronica Mosconi è l’unica del trio guilcerino che vende cara la pelle, recuperando due set si svantaggio a Niko, poi nella bella l’ospite è partita in quarta e ha resistito al tentativo della piemontese di riacciuffarla. Chiude la fugace disputa il confronto tra Dragoman e Falarz con la difesa locale che ha sciupato due set point per raggiungere il momentaneo 1-1. La romena ha chiuso poi da par suo.













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di ritorno Sabato 20 gennaio 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello A.S.D. Il Circolo Prato 2010 4 0

CAPPUCCIO DI NUOVO PROFETA IN PATRIA

Partita rapida e concreta quella che si è vista, contemporaneamente, sull’area di gioco che si affaccia proprio davanti all’ingresso principale della palestra. Questa volta però sono i giallo blu a dettare legge senza girarci troppo intorno. Il team toscano opta per Alessandro Baciocchi come prima vittima da offrire in sacrificio al portoghese Diogo Carvalho che perde appena 17 punti in tre set. Meno monotona la sfida successiva con Gaston Alto che deve recuperare un set all’audace russo Taras Merzlikin. Poi procede verso il successo, facendo molta attenzione a non farsi imbrigliare da un gioco comunque molto fastidioso. Davanti al proprio pubblico Marco Antonio Cappuccio non aveva ancora vinto in questo campionato e provvede a inaugurare nel verso giusto l’anno bisestile infliggendo un secco 3-0 all’allenatore giocatore romeno Csaba Kun che solo nella seconda frazione ha provato a contrastarlo. Tocco definitivo da parte di Diogo, irraggiungibile anche per Merzlikin.

DIOGO CARVALHO: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

Il campione iberico non ha conosciuto ancora la parola sconfitta dopo nove gare disputate. Quando compare sulla scena italiana affiancato a Gaston Alto sono punti sicuri, almeno fino a questo momento.

Diogo, nella gara giocata all’andata era stato più complicato superare Il Circolo

Sì, è vero. Il tavolo che utilizzano a Prato è un po' diverso da quello a cui sono abituato a giocare. Ma analizzando bene la partita di sabato penso che sia stata comunque di buon livello.

Qual è il tuo stato di forma in questo inizio del 2024?

Mi sento bene fisicamente e mentalmente, ho avuto qualche giorno di riposo a Natale e Capodanno. Ero un po' stanco per aver giocato così tante partite e questa pausa mi ha fatto bene.

Facciamo un bilancio del 2023 e i tuoi propositi nel 2024?

Quello appena passato è stato un anno molto positivo qui in Italia, siamo al quarto posto in campionato e finora le ho vinte tutte. Spero che rimanga così fino alla fine della stagione, anche se so che è difficile, ma farò del mio meglio per aiutare il Tennistavolo Norbello a raggiungere i suoi obiettivi.

Quindi terminare in zona play off è fattibile?

Sì, penso che possiamo mantenere il quarto posto. Dipende tutto da noi e credo che siamo sulla strada giusta.

Anche Gaston e Marco Antonio sono ripartiti col piede giusto?

Si sono espressi a grandi livelli non concedendo nulla agli avversari. La vittoria di Marco potrebbe aiutarlo nelle prossime partite.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Prima giornata di ritorno Domenica 21 gennaio 2024 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Marcozzi Cagliari 2 4

ORMAI POCHE SPERANZE DI PERMANENZA

Le porte del baratro iniziano a socchiudersi, ma se si continua così non tarderanno a spalancarsi. La formazione bisex perde anche con la squadra meno distante in classifica lasciando remote le possibilità di salvezza. Non basta un ottimo Maurizio Muzzu, autore di una doppietta, ad arginare lo strapotere ospite che ottiene il poker di vittorie scatenandosi sia con Eleonora Trudu, sia con Martina Mura.

Nella foto: il presidente Carrucciu e Gaston Alto