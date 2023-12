Tennistavolo Norbello: A1 femminile in casa mentre ci si prepara al periodo più intenso

NORBELLO, 10 NOVEMBRE 2023 - Con i fermenti vivi in circolazione, non esistono tempi morti per la dirigenza guilcerina. È il periodo più dinamico e va gestito con i guanti per evitare che un solo mattoncino possa generare un rognoso effetto domino. E allora ecco che il programma della prossima Giornata Paralimpica nel Guilcer fissato per il primo dicembre viene sminuzzato con decisione e professionalità, per abbigliare al meglio palestra e dintorni. E poi ha già preso consistenza il coordinamento del TOP 12 assoluto maschile e femminile che caratterizzerà l’edizione n. 14 del Trofeo Internazionale “Città di Norbello” con un montepremi inusuale di 4800 euro. E anche nel consueto 8 dicembre norbellese se ne vedranno delle belle. Compreso il Concorso Internazionale Fotografico “Obiettivo Tennistavolo” giunto all’edizione n. 13 con il tema “Tennistavolo per tutti”. I fanatici dell’obiettivo possono dare uno sguardo al regolamento facendosi un tour nel sito www.tennistavolonorbello.it e allo stesso tempo pensare a come impressionare l’esperta giuria che proprio nel giorno dell’Immacolata proclamerà i vincitori.

Ma tutto questo piacevole caos emotivo e strutturale non fa perdere di vista i campionati a squadre. I Norbelloni volano a Napoli prima di godersi un letargo che si protrarrà per circa due mesi. E poi c’è una A1 femminile che non si vede all’opera dal 2 ottobre e che i tifosi locali scalpitano per acclamarla nel corso di una sfida che promette scintille.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di andata Sabato 11 novembre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Asv TT Südtirol Bolzano

TUTTI PAZZI PER VLADA!

Due sole partite all’attivo sono davvero poche per capire la consistenza delle Norbellissime in questo campionato che tra l’altro ha già patito la dura legge del Castel Goffredo spazza tutte. Il tecnico Domenico Colucci può finalmente testare le capacità della giovane pongista russa Vlada Voronina che affronterà lo storico esordio assieme alla connazionale Yana Noskova e a Veronica Mosconi.

Tutta ancora da decifrare anche la compagine alto atesina che a parte le rinomate atlete della Nazionale maggiore Debora Vivarelli (n. 7 d’Italia) e Gaia Monfardini (n. 6), fino ad ora ha schierato due pongiste ucraine, Solomiya Brateyko e Margaryta Pesotska.

CLASSIFICA: TT Castel Goffredo 8 punti, Quattro Mori 4, TT Südtirol e Quattro Mori 2, Tennistavolo Norbello e Muravera TT 1, CIATT Prato 0.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Sesta giornata di andata Domenica 12 novembre 2023 Ore 15:00

Sede di Gioco Palavesuvio - Via Argine nord, 927 - Napoli

GG Teamwear - Sant'Espedito Napoli Tennistavolo Norbello

PRIMA VINCI, POI RIPOSATI

Per dormire sonni tranquilli fino all’arrivo della Befana occorre mobilitare la formazione tipo che garantisca altri due punti in questo girone d’andata. Gaston Alto, Diogo Carvalho e Marco Antonio Cappuccio sono pronti agli ordini del tecnico Sergei Mokropolov che nel frattempo ha studiato a fondo le caratteristiche di gioco degli avversari. Oltre all’italianissimo di casa Francesco Palmieri (ancora nessun successo personale) possono disporre del magiaro Daniel Kosiba (50%), dell’ellenico Anastasios Riniotis (66,7%), del portoghese Andrè Filipe da Silva (50%) e dello spagnolo Rafael De Las Heras Plaza (0). L’unico punto racimolato fino ad ora dagli ospitanti è arrivato nel match con Prato.

CLASSIFICA: Apuania Carrara 9, Marcozzi 6, Top Spin Messina 6, Tennistavolo Norbello 5, Bagnolese 2, Sant’Espedito e Il Circolo Prato 2010 1.

Nella foto Vlada Voronina