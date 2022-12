Tennistavolo Norbello: arriva l'ultima partita doppia del 2022

NORBELLO, 16 DICEMBRE 2022 - Per chi ha ancora un ricordo nitido e piacevole dell’ultimo Trofeo Internazionale Città di Norbello può alimentarlo con identico ardore nella imminente partita doppia che oltre ad accomunare le due ammiraglie di A1 maschile e femminile calamita nel Guilcer due grandi protagoniste dei summenzionati campionati come l’Apuania Carrara di Mihai Bobocica e il CIATT Prato delle ex Niko Stefanova e Chiara Colantoni. Per rendere giustizia ad un sabato sera portatore di valori prenatalizi, aprirlo con la visione di pezzi grossi del pongismo italico può dare lo slancio ad un week end indimenticabile. E un così gran bel vedere ad ingresso libero va sfruttato in pieno.

Domenica, ma in Piemonte e in Abruzzo, si esprimono per la terza volta in questa stagione anche le norbelline blu e gialle di A2 in cerca di conferme nelle loro rispettive posizioni d’alta classifica.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Settima giornata di andata Sabato 17 dicembre 2022 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello USD Apuania Carrara Tennistavolo

DISTURBARE LA PRIMA DELLA CLASSE? SI PUO’

La super corazzata toscana, attuale capolista a punteggio pieno con all’attivo cinque scudetti negli ultimi nove anni è imbottita di talenti provenienti da diverse latitudini. E vedere in azione, per esempio, il grande alfiere della nazionale maggiore maschile Mihai Bobocica (n. 2 87,5%) è già tanto. Ma con lui stanno condividendo l’esperienza ai piedi delle Alpi Apuane anche il ligure Andrea Puppo (n. 4, 50%) e poi una serie di stranieri dal gioco sofisticato come Lubomir Pistej (Repubblica Slovacca, 100%), i croati Andrej Gacina (100%) e Tomislav Pucar (50%), Ake Hannes Soderlund (Svezia), Kirill Skachkov (Russia).

Il tecnico locale Sergei Mokropolov sta studiando quale sia la formazione migliore da opporre a questi mostri sacri. Oltre all’italiano Marco Antonio Cappuccio, potrebbero fare tappa a Norbello anche lo spagnolo Javier Benito Rodriguez, l’argentino Gaston Alto e il lusitano Diogo Carvalho. Una formazione di tutto rispetto che sta occupando meritatamente la terza posizione in graduatoria, con l’intento di proseguire nello seminare scompiglio.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Settima giornata di andata Sabato 17 dicembre 2022 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

A.S.D. Tennistavolo Norbello CIATT Prato

DI NUOVO NIKO E PURE CHIARA, CON UN TEAM DI SOLE ITALIANE

Non bastava il travaso di commozione nel rivederla con la maglia della Nazionale. A distanza di nove giorni Niko Stefanova (n. 5 d’Italia, 66,7%) ritorna a Norbello da avversaria dopo aver vestito la maglia guilcerina anche lo scorso anno in A2. E lo fa con una matricola, ma attualmente quarta forza del campionato, annoverante un’altra atleta tanto cara al sodalizio di via Mele, Chiara Colantoni (n. 2, 80%) rimessasi incredibilmente in sesto dopo il calvario di infortuni che costellò le sue apparizioni in giallo blu. Inoltre il club toscano può sfoggiare la veterana Tan Wenling (n. 4, 71,4%) e la magiostrina Arianna Barani (n. 6).

Il trainer Domenico Colucci si sta guardando intorno per capire chi sarà della partita. Il suo team vorrebbe intascare la salvezza in anticipo, ma questo si può ottenere se Iana Noskova o Magda Sikorska si rendono disponibili. In alternativa ci sono Alina Georgiana Zaharia e Veronica Mosconi sempre pronte a dare il meglio di sé anche in circostanze poco favorevoli.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” Nazionale

Terzo Concentramento Domenica 18 dicembre 2022 Ore 11:00-14:00

Sede di Gioco Palestra E/23 - Via Stefano Tempia, 8 - Torino (TO)

A4 Verzuolo Etea Engineering Tennistavolo Norbello “Blu” Tennistavolo Norbello “Blu” G.S. G. Regaldi Novara

ATTACCO ALLA PRIMA DELLA CLASSE

Le Blu sono al vertice di una classifica cortissima, con 6 compagini racchiuse in tre punti. Quindi tutte le gare in cartello si mostrano complicate. Del Novara si temono Erika Stanglini e la russa Viktoriia Ananeva. Da non prendere neppure sottogamba il Verzuolo di Stella Frisone e Anna Coates.

Formazione tipo in casa norbellese con Krisztina Nagy, Gohar Atoyan e l’ungherese Timea Peterman Varga.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” Nazionale

Secondo Concentramento Domenica 18 dicembre 2022 Ore 11:00-14:00

Sede di Gioco PALESTRA COMUNALE - Via S. Maria, 1 - Scerni (CH)

Asd TT Ausonia Enna Tennistavolo Norbello “Giallo” Campomaggiore La Rustichella Truffle Specialties Terni Tennistavolo Norbello “Giallo”

NON MOLLARE LA PRESA

C’è un secondo posto da difendere e le due gare in programma sembrano fare al caso di Marialucia Di Meo e socie. Le ternane Irene Moretti, Giulia Varveri e la cinese Li Haoyan non dovrebbero impensierire né la capitana, né il resto del trio formato anche dalla paraguaiana Lucero Ovelar e Ana Brzan. Stesso dicasi per il sodalizio siciliano che può comunque contare sull’apporto della ucraina Natalia Riabchenko e Antonia Tomagra.

Campionato Serie D1 Maschile – Girone “A” Regionale

Settima giornata di andata Domenica 18 dicembre 2022 Ore 11:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – via Azuni - Norbello

A.S.D. Tennistavolo Norbello Tennistavolo Sassari A

CONTINUARE LA MARCIA

Il titolo di campione d’inverno giungerà solo dopo aver recuperato la gara con la vice capolista nulvese. Intanto c’è da battere a tutti i costi i turritani. In infermeria Eleonora Trudu, sono disponibili Maurizio Muzzu, Martina Mura, Roberto Bosu e Peppe Mele.

Nella foto di Stefania Serra: Alina Georgiana Zaharia