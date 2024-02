Tennistavolo Norbello: arrivano i concentramenti di A2 femminile

NORBELLO, 16 FEBBRAIO 2024 - Quando entrano di scena loro, si sprigiona un entusiasmo verace, casereccio. Forse perché atlete più alla mano, diffondono una patina di simpatia che le rende amorevoli anche quando incappano in risultati negativi. Sia ben chiaro, con i nuovi assetti le norbelline blu e anche quelle gialle hanno cambiato decisamente marcia nei loro rispettivi gironi del campionato di serie A2, e si spera che in questo quarto raduno stagionale si possano vedere risultati ancora più eloquenti da quando il nuovo corso ha avuto inizio.

Da Torino a Norbello l’incitamento sarà unico e compatto, ma è in via Azuni che si attendono tifosi e appassionati da tutta l’isola in quanto durante il concentramento che coinvolgerà tutte e sei le partecipanti al girone D, le padrone di casa saranno impegnate in due derby isolani sentitissimi soprattutto perché con avversarie d’alta classifica.

“Sia in un caso, sia nell’altro – rammenta il presidente del Tennistavolo Norbello Simone Carrucciu – abbiamo bisogno di punti per allontanarci definitivamente dalle zone play out. Abbiamo le carte in regola per fare un ulteriore salto in avanti e le ragazze non ci deluderanno. E poi le gialle sperano nell’apporto del pubblico di casa che potrà affollare le nostre tribunette amovibili gratuitamente. Venite a sostenerci perché le atlete hanno bisogno anche di voi”.













Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Quarto concentramento Domenica 18 febbraio 2024 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palestra E/23 - via Stefano Tempia 8 - Torino

Gs G. Regaldi Novara Banco Bpm Tennistavolo Norbello “Blu” Tennistavolo Norbello “Blu” Parva Domus - Asdtt Marco Polo

PRONTE A QUALSIASI SITUAZIONE

È dalla terza giornata che le Blu non perdono più; sono attese dalla prova del nove specie nella gara inaugurale del concentramento piemontese, quando si misureranno con la capolista Regaldi Novara, tre spanne in più. Non sarà facile perché Erika Stanglini (75%), la russa Viktoriia Ananeva (70%) e il medico Claudia Carassia (36,4%) lotteranno per conservare la posizione utile per i play off promozione. Ma seguite dal tecnico russo Sergei Mokropolov le norbelline meditano colpi di scena con il contributo della autoctona Manuela Daniele (87,5%), dell’italo armena Gohar Atoyan (25%), della russa Sofia Ivanova (66,7%) e della sardissima Eleonora Trudu.

Meno complicato appare il secondo impegno anche se all’andata finì in parità. Ancora imbattuta, Wang Xuelan è una garanzia per la squadra lombarda che può contare pure sull’apporto di Giorgia Filippi (40%), Alessandra Benassi (11,1%) Sonia Mor (20%).













Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Quarto concentramento Domenica 18 febbraio 2024 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palestra comunale - via Azuni - Norbello

Tennistavolo Norbello “Giallo” AD Muravera TT Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello “Giallo”

TAN E LE ALTRE PROTAGONISTE NEL GUILCER

È sempre bello vedere il bel paesello del centro Sardegna riempirsi di forestiere in tute da ginnastica e borsoni da Eta Beta multicolor, pronte a fare i conti con il proprio stato di forma.

Sei squadre da accogliere non sono poche ma dopo aver visto passare di qui, negli ultimi quindici anni, rappresentative nazionali, club della massima serie e stranieri la cosa non spaventa anche se sarà affrontata con il solito piglio organizzativo affidato ad un team dirigenziale affiatatissimo.

I tifosi vorrebbero gustarsi la star italo cinese Tan Wenling (100%) che sta dando una grossa mano alle norbelline gialle nel risalire la china, ma oltre al suo contributo si attende una prestazione smaliziata da parte delle sue eclettiche compagne: la paraguaiana Lucero Ovelar (42,9%), la partenopea Simona Ettari (55,6%), l’irpina Marialucia Di Meo, la vastese Gaia Smargiassi (40%). La magia del doppio derby è rincarata dalla valenza avversaria: il Muravera TT comanda la classifica con sette punti in più rispetto al club locale. Il roster sarrabese è composto dall’italo romena Mihaela Encea (90%), la ex Giulia Cavalli (81,8%), la muraverese Francesca Seu (66,7%) e la sicula Margherita Cerritelli (33,3%).

Non meno facile l’impegno con il club turritano, terza in classifica e tre punti di vantaggio sulle gialline. Saranno della partita la nigeriana Fatimo Bello (83,3%), Lisa Bressan (58,3%), Laura Alba Pinna (12,5%)

In palestra si potranno vedere all’opera anche le altre tre squadre del girone D: TT Ennio Cristofaro Distribuzione Farago', Asd Circolo Tennistavolo Molfetta (Puglia), Ausonia Enna (Sicilia).

Nella foto a sx Tan Wenling chiacchiera con Ovelar e Smargiassi