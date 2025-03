Tennistavolo Norbello: Cappuccio/Mosconi e il titolo italiano nel doppio misto

Mai trascurare le competizioni individuali, pure quelle portatrici di liete notizie. Anche se è comprensibile che in questi giorni le attenzioni della massa giallo blu siano dedicate ad un conto alla rovescia, col pensiero nel lontano Sarrabus, per la gara 1 di semifinale scudetto femminile.

Le norbellissime, infatti, hanno comandato, imbattute, la fase regolare del campionato di A1, e il prossimo 31 marzo alle h. 15:30, affronteranno le forti atlete del Muravera TT che, con un guizzo degno di una finisseur, si sono appropriate del quarto posto, l’ultimo disponibile per i play off.

Attenzione, la gara di ritorno che decreterà il nome della finalista sarà ospitata in via Azuni mercoledì 2 aprile alle 17:30.

Ma ad interrompere questa infinita attesa che conduce ad un appuntamento generante forti emozioni ci hanno pensato Veronica Mosconi e Marco Antonio Cappuccio. A Montesilvano, in Abruzzo, sede dei Campionati Italiani Assoluti e di 2a e 3a categoria, si sono affermati nel doppio misto di 2a categoria con una condotta di gara regolare, impeccabile e un notevole affiatamento, indispensabile in questo genere di gare.

Nella corsa vero l’oro tricolore i due si sono imposti in finale su un duo, ma guarda le combinazioni, che veste proprio le maglie del Muravera TT. Ma Antonio Giordano e Sofia Minurri non sono mai entrati in partita perdendo tutti e tre i set.

E in quella porzione del Pala Dean Martin i due neo campioni italiani si sono lasciati andare a scene di comprensibile entusiasmo, alle quali si è associato volentieri il presidente del club guilcerino Simone Carrucciu che aggiunge l’ennesima soddisfazione in 27 anni di esistenza del suo sodalizio.

I due vincitori ammetteranno poi che la svolta verso il podio più alto giunge in semifinale quando riescono a sconfiggere in quattro set una coppia di lusso dove all’ex Chiara Colantoni (Eureka Roma) si è abbinato il giovane portento Danilo Faso (Virtus Servigliano).

Ma sul petto di Veronica ha ciondolato pure il bronzo del doppio femminile di 2a condiviso con un’altra ex, Giulia Cavalli, anche lei in forza al Muravera TT.

Le due amiche hanno trovato una barriera invalicabile nel tandem Wang/Armanini che si è imposto al quinto parziale.

Le avventure di Veronica e Marco Antonio sono poi proseguite nei giorni successivi.

La piemontese si è fermata ai quarti del singolo eliminata da Valentina Roncallo, sicura protagonista il 31 marzo e il 2 aprile con la maglia del Muravera TT nel derby che vale la finale scudetto.

Il siciliano si è bloccato ai quarti del doppio maschile assieme al fratello Costantino, con cui ha gareggiato anche negli assoluti, stoppati nuovamente ai quarti, limite che ha contrassegnato pure la sua ascesa nel singolo assoluto.

Veronica, già campionessa italiana assoluta, stavolta si è fermata agli ottavi; e nel doppio con Cavalli, ai quarti.

A Montesilvano hanno vestito la maglia del Tennistavolo Norbello pure la bandierissima Marialucia Di Meo e la pongista originaria di Nuragus Eleonora Trudu che hanno partecipato ai 3a categoria col solito impegno e abnegazione.

A fine evento Simone Carrucciu si è espresso così: “Faccio i complimenti a Veronica e a Marco Antonio per le belle sensazioni regalateci.

Ringrazio l’intero gruppo per aver dato lustro al nostro club in Abruzzo e indirettamente alla comunità del nostro borgo.

In paese ci stiamo preparando nel migliore dei modi ai play off scudetto, auspico che i miei concittadini possano aderire in massa alla C.T.N. (Campagna Tifo Norbellissime)”.

Nella foto il presidente Simone Carrucciu e Veronica Mosconi