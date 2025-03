Tennistavolo Norbello: due giornate importanti con play off scudetto

Una partita tira l’altra, fino a quando non si contano sette gare a squadre nel giro di quattro giorni. La stagione dei collettivi giallo blu è agli sgoccioli, ma ai tifosi spettano momenti di alto subbuglio emotivo perché ancora due sfide e i Norbelloni abbandoneranno a malincuore l’olimpo del pongismo italico, le Norbelline invece diranno addio a quest’annata che se tutto va per il meglio, specie alle “sudiste” non dovrebbe provocare particolari scossoni, considerato che saranno loro a fare gli onori di casa a tutte le altre squadre che compongono il girone D E poi…e poi ci sono loro, le Norbellissime: dopo sei anni riassaporano le atmosfere play off con una squadra che nella stagione regolare si è fatta rispettare da tutte le contendenti e ora vorrebbe proseguire il percorso virtuoso anche nel duplice confronto rigorosamente in terra sarda. Infatti se la vedranno con l’ostico Muravera TT che non avendo nulla da perdere potrebbe gestire una serenità interiore particolarmente fruttifera. Ma le guilcerine han dimostrato più volte di avere fegato e fantasia nell’approcciarsi alle situazioni più critiche. Ma una cosa è certa: specie nel confronto tra le mura amiche del 2 aprile alle 17:30, il contributo dei cittadini potrebbe fare la differenza.

Campionato Serie A1 Femminile – Semifinali Play off

Gara di andata Lunedì 31 marzo 2025 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – G. Cuccu - Muravera

Ad Muravera TT Tennistavolo Norbello 0 0

LA SETTIMA VOLTA NEI PLAY OFF È DAVVERO SPECIALE

Le ragazze dominatrici della stagione regolare e anche imbattute potranno contare sui validissimi consigli del tecnico Olga Dzelinska, russa di nascita ma naturalizzata slovacca che qui in Italia qualche play off se l’è giocato sia con la maglia del Tennistavolo Norbello, sia con quella del Cortemaggiore conquistando lo scudetto nel 2015, quando in panca sedeva l’ex Michael Oyebode, ora, per il gioco delle combinazioni, allenatore della formazione sarrabese. Ma anche l’italo cinese Tan Wenling non scherza con gli appuntamenti in odore di scudetto vissuti ripetutamente nell’ultimo ventennio con la maglia del pluridecorato Castel Goffredo, anche da allenatrice.

Nei suoi quindici anni vissuti ininterrottamente nella massima serie, il sodalizio presieduto da Simone Carrucciu ha conosciuto in tutto sette volte l’ebbrezza della fase finale che conduce al titolo nazionale a squadre. Ci riuscì immediatamente da matricola nel 2010 – 11, arrivando quarta con la cinese Wei Shuo, Olga Dzelinska e la difesa Alessia Turrini, ma in semifinale furono estromesse dalla Sandonatese. L’anno successivo, altra quarta posizione con Dzelinska, Marina Conciauro e Wei Shuo e sempre in semifinale vennero eliminate dal Castel Goffredo di Tan che però non gioco i play off. Nel 2012 – 13 le giallo blu Wei Shuo, l’ellenica Angeliki Papadaki e Conciauro terminano al secondo posto, poi pareggiano sia all’andata, sia al ritorno nella semifinale col Cortemaggiore di Olga Dzelinska e non approdano alla finalissima per gli scherzi della classifica avulsa. Il 2014 è noto ai più per la storica finale scudetto giocata tutta in Sardegna e persa con lo Zeus Quartu dopo tre gare. E anche in quel caso, in semifinale, Niko Stefanova, Papadaki, Conciauro, si riscattarono con il Cortemaggiore grazie ad una vittoria e un pareggio.

Nel 2015 – 16, dopo il terzo posto nella prima fase, l’italo russa Irina Bagina, l’ucraina Anna Farladanska e l’italo cinese Wei Jian vengono superate in semifinale ancora dal Cortemaggiore di Giorgia Piccolin e dell’ex Giulia Cavalli. Nel 2018 – 19 ci provano Magda Sikorska, Gaia Smargiassi e Diana Styhar che dopo il quarto posto se la vedono, perdendoci, con il Castel Goffredo dell’ex Chiara Colantoni & C. Nella stagione del covid il campionato si chiude anticipatamente e l’italo argentina Camilla Arguelles, Colantoni e Cavalli si congedano con un terzo posto ma senza seconda fase.

A Muravera, lunedì ci saranno l’imbattuta Hana Matelova dalla Repubblica Ceca, Magdalena Sikorska dalla Polonia e Tan Wenling. La società di casa potrebbe rispondere con la russa Olga Vorobeva (92,9%), la romena Roxana Istrate (36,4%), Valentina Roncallo (31,3%), e la russa Olga Vishnyakova (12,5%). Sfidsa di ritorno mercoledì 2 aprile alle 17:30.

Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Sesta giornata di ritorno Domenica 30 marzo 2025 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra Scuole Medie -via Matteotti - Bagnolo San Vito (MN)

Alfa Food Bagnolese ASD Tennistavolo Norbello 0 0

TITOLO CAMPIONATO DI RIFERIMENTO

Sfida utile solo ai padroni di casa a caccia del quarto posto per i play off, attualmente appannaggio del Top Spin Messina che ha due punti in più. Il club sanvitese consta di Francisco Sanchi (60% e n. 10 d’Italia), Giordy Piccolin (n. 11 e 43,5% di rendimento), il francese Damien Provost (40%) e lo spagnolo Rafael De Las Heras (33,3%). I norbelloni se motivati, avrebbero le carte in regola per concedersi qualche soddisfazione in un campionato che ne ha riservate pochissime. Comunque la tifoseria è sempre pronta ad applaudire Gaston Alto, Marco Antonio Cappuccio e l’italo argentino Nicolas Galvano che proprio nel confronto d’andata si regalarono un pareggio che apparve benaugurante.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Quinto concentramento Domenica 30 marzo 2025 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palestra Comunale - Centro Tennistavolo - Verzuolo (CN)

Tennistavolo Norbello “Blu” TT Torino 0 0 TT Silver Lining Tennistavolo Norbello “Blu” 0 0

LA PRIMA PIAZZA È POSSIBILE

C’è una prima piazza da salvaguardare, anche se in condominio con il Verzuolo. Ma tutto è possibile per il team allenato da Sergei Mokropolov chiamato a due ultimi impegni con compagini diametralmente opposte in graduatoria. Il TT Torino segue le norbelline blu di una lunghezza e annovera Irene Moretti, l’ex Emanuela Daniele, Elisa Armanini e Candela Sanchi.

Segue poi l’appuntamento con il club milanese con appena tre punti in saccoccia ma che può contare sull’apporto dell’imbattuta cinese Wang Yajing.

In Piemonte si ritroveranno, per contro, Veronica Mosconi, la russa Sofia Ivanova, e l’italo armena Gohar Atoyan.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Quinto concentramento Domenica 30 marzo 2025 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Circolo Tennistavolo Molfetta Tennistavolo Norbello “Giallo” 0 0 Tennistavolo Norbello “Giallo” Tennistavolo Sassari 0 0

ANCORA UN PICCOLO SFORZO

Due squadre solo sulla carta abbordabili per evitare il tormento dei play out. Basterebbe battere la formazione pugliese per brindare alla prossima stagione in A2 ma una cosa è dirlo, un’altra farlo. Certo è che le norbelline gialle hanno le facoltà per imprimere il loro verbo in un contesto, quello della palestra comunale di via Azuni, dove la dirigenza farà il possibile per coccolarle. E anche i tifosi assiepati nelle tribunette chiederanno un altro piccolo sacrificio alle tre protagoniste Lucero Ovelar, Marialucia Di Meo e Larissa Lavrukhina che poi se la vedranno nel derby col Tennistavolo Sassari. In casa Molfetta spicca l’ellenica Eirini Papadimitriou (75%) e l’under 15 Gioia Picu (61,5%). Il collettivo turritano è invece animato dalla romena Claudia Caragea, Lisa Bressan e Laura Alba Pinna.