Tennistavolo Norbello: due preziosi pareggi nella partita doppia di A1

NORBELLO, 2 OTTOBRE 2023 - Suscita sempre meraviglia fermarsi a meditare su un piccolo borgo del centro Sardegna, con poco più di mille anime, che da ormai tredici anni, accoglie campionesse e campioni dai passaporti più disparati, protagonisti della settima disciplina sportiva più popolare nel mondo.

E l’asticella sale gradualmente verso l’alto perché la qualità dei campionati di serie A1 è a dir poco eccellente, con un tasso di spettacolarità che lascia gli occhi gaudenti e in gloria per tutta la durata dei match.

Ieri nella palestra comunale di via Azuni (per completezza dell’informazione va detto che l’ingresso è gratuito) si sono visti atlete e atleti provenienti da Italia, Cina, Romania, Polonia, Russia, Portogallo, Argentina e chi è andato a gremire le tribunette amovibili non se n’è pentito neanche un poco. Se da un lato la formula della doppia partita in contemporanea, studiata per primo in tutta Italia dal presidente Simone Carrucciu, incrementa il tam-tam mediatico dell’evento, da un altro provoca dispiacere perché ormai partite di questo calibro vanno seguite ad una ad una, proprio per non perdersi delizie tattiche che in realtà abbondano.

L’altro aspetto che lascia soddisfatti riguarda le due compagini guilcerine, brave a reggere il passo di avversarie dal blasone alto. Anzi, in realtà poteva andare anche meglio, ma non è il momento di recriminare perché la ruota della fortuna gira sempre e benedice un po’ tutti.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di andata Sabato 30 settembre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello ASD Quattro Mori Cagliari 3 3

MOSCONI SFIORA IL COLPACCIO

Tanto di cappello alle detentrici della Europe Cup che anche quest’anno cominceranno la stagione continentale giocando in Champions League. Tra loro c’è la sconosciuta cinese Wu Xin Xin oltre alle note Tania Plaian e Arianna Barani. Le padrone di casa esordiscono con una delle diverse formazioni ideali che il tecnico Domenico Colucci può mettere in campo. All’indiscussa leader russa Iana Noskova si aggregano Veronica Mosconi e la new entry Aleksandra Falarz, polacca dal gioco difensivo.

Iana, a parte qualche attimo di deconcentrazione porta in saccoccia i due punti alle spese di Barani prima e di Plaian dopo. Nel mezzo la romena ospite non ha problemi su Veronica, mentre il gioco di Aleksandra non va per niente a genio alla pongista orientale che soccombe. Sul 3-1 si assiste alla rimonta cagliaritana con Barani che al contrario della sua compagna, sa come prendere le misure al gioco di Falarz che regge solo nel primo parziale, perdendolo di misura. Veronica sembra spacciata quando si ritrova sotto 2-0 10 -7, ed invece incredibilmente recupera Wu Xin Xin fino al 2-2 8-4. Il bello di questo sport è che non basta annusare il successo, bisogna prenderselo. La pongista novarese non sfrutta un match point sul 10-9 e poi soccombe ai vantaggi. Tutto sommato è un pari che soddisfa entrambe le contendenti.

DOMENICO COLUCCI: “VERONICA HA AVUTO PAURA DI VINCERE”

Non ha il tempo per analizzare bene questo pareggio perché la testa è già proiettata alla gara di lunedì sera a Castel Goffredo. Il tecnico Domenico Colucci però fa capire che le ragazze l’hanno colpito favorevolmente.

Domenico, un punto a ciascuno non fa male a nessuno

Come esordio è andato bene, sono soddisfatto della prestazione delle ragazze.

Anche perché tutte le avversarie che incontrerete saranno molto competitive

Il Quattro Mori si è rinforzato tantissimo, credo che si sia presentato con la formazione migliore. Contrariamente al passato, dispone di un’italiana, Arianna Barani, giocatrice di livello che può portare punti sia contro le sue connazionali, sia con le straniere. Come tutti gli asiatici che mettono piede per la prima volta in Europa, anche Wu Xin Xin si deve ambientare, ma ha già fatto vedere buone cose.

Voi potete contare sulla professionalità della Noskova

Iana secondo me lascia sempre le briciole alle avversarie. Però contro Plaian, ragazza in crescita, è stata comunque una bella partita combattuta, piacevole da vedere.

E poi ci sono le sue compagne di squadra

Veronica, pur giocando molto bene, non ha avuto molte chances con Plaian che si è rivelata molto più forte di lei. Onestamente il match tra Aleksandra e Barani l’avrei evitato perché conosco bene Arianna da quando è piccola e sapevo che con le difese si trova molto bene e quindi ci avrebbe dato filo da torcere.

Stava per materializzarsi un colpo di scena

Il pareggio sembrava scritto, perché Veronica non aveva grosse possibilità con la cinese, specie quando era sotto 2-0. Ha trovato la calma per riuscire a giocare bene, come sa fare in certe occasioni. Dalla panchina abbiamo trovato la giusta tattica da adottare, assaporando la possibilità di ottenere un’incredibile vittoria in questo derby. Purtroppo tutto è sfumato perché Wu è stata brava mentre alla nostra atleta sono stati fatali la tensione e la paura di vincere.

Tra poche ore affrontate una squadretta di poco conto..

Il Castel Goffredo è la più forte in Italia degli ultimi anni. Anche se non disputa coppe europee, ha sicuramente un organico invidiabile. Sarà una gara interessante perché Iana vorrà incidere anche su avversarie d’alta classifica mondiale, e sono sicuro che può farlo. Veronica ha nella racchetta gli acuti che non ti aspetti. Vedremo inoltre come si adatterà Aleksandra al gioco delle castellane, o come si adatteranno loro al suo. Non mi pongo un obiettivo di risultato, mi accontento di fare una bella partita.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di andata Lunedì 2 ottobre 2023 Ore 18:30

Sede di Gioco Palatennistavolo Elia Mazzi – Via Puccini - Castel Goffredo (Mantova)

Tennistavolo Castel Goffredo Tennistavolo Norbello 0 0













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di andata Sabato 30 settembre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Top Spin Messina Watchestogether 3 3

IMPOSTO IL PARI AI VICE CAMPIONI D’ITALIA

L’equilibrio regna anche nell’area di gioco attigua. Reduci dagli impegni nel campionato spagnolo, l’argentino Gaston Alto e il portoghese Diogo Carvalho raggiungono il suo compagno Marco Antonio Cappuccio, formando lo stesso terzetto che l’anno scorso ha conquistato lo storico traguardo dei play off. Ma l’accesso alla finale scudetto gli fu impedito proprio dal Top Spin che quest’anno presenta un roster di soli talenti italiani. Alto è trafelato quando mette piede in palestra, appena in tempo per giocare. E nonostante la mancanza di adeguato riscaldamento, dopo aver perduto il primo parziale, liquida in quattro set il quotato Niagol Stoyanov. Anche Matteo Mutti e Cappuccio interpretano alla grande il loro compito, ma è l’ospite a prevalere. Antonino Amato è avversario molto tignoso, Carvalho lo soffre ma il risultato è meritatamente a suo favore, mentre nell’ultima sfida, trovandosi sotto 1-2 contro Gaston, il siciliano troverà forza e coraggio per ribaltare il risultato e garantire un punto ai suoi. Nulla aveva potuto Marco Antonio in gara 4 contro Stoyanov, soccombendo al quarto set.

“Importante pareggio che ha fatto vedere il valore dei nostri giocatori – commenta il tecnico Sergei Mokropolov, impossibilitato ad andare a Norbello – infatti la vittoria non era lontana ma ci accontentiamo del primo punto di questo campionato. Pensiamo subito alla prossima partita anche perché il girone di andata per noi si decide tutto nel giro di un mese e mezzo”.

DIOGO CARVALHO GIOISCE PER LA DOPPIETTA

Inizia nel migliore dei modi la terza stagione consecutiva in maglia giallo blu per il lusitano Diogo Carvalho.

Soddisfatto?

Sono molto contento di aver aiutato la squadra, ed è sempre bello iniziare la stagione con delle vittorie. E poi aggiungiamo l’ottimo pareggio contro la Top Spin Messina che poteva essere anche una vittoria.

Come valuti il tuo stato di forma?

Mi sento bene, ma dobbiamo rimanere in condizioni ottimali per ottenere una vittoria anche la prossima settimana a Prato.

Sensazioni sulle prestazioni dei tuoi compagni?

Gaston e Marco hanno fatto bene. A Marco gli sono capitate un paio di partite difficili, ma in generale non ha deluso. Gaston è stato sfortunato nel perdere contro Amato dopo aver battuto Stoyanov. Siamo tutti sulla strada giusta.

Che campionato sarà?

Quest'anno penso che sia molto più competitivo dei precedenti. Ogni partita sarà combattuta, ma il nostro obiettivo è raggiungere i play-off. Lotteremo per questo.

Secondo te il Top Spin è meno forte rispetto all’anno scorso?

Sì, credo che sia così, anche se rimane una grande squadra abbiamo constatato che esistono buone possibilità di batterli.

Come hai ritrovato il paesello?

È sempre bello tornare a Norbello e giocare la prima partita in casa davanti ai nostri tifosi. Continueremo a lavorare duramente ogni giorno per poter portare gioia in futuro.

L’ANALISI DI MARCO ANTONIO CAPPUCCIO

Due sconfitte personali non scalfiscono l’ottimismo di Marco Antonio Cappuccio che ha dimostrato di essere comunque in buona forma al cospetto di avversari di qualità. Ecco il suo intervento: “Sicuramente a giudicare dal risultato in sé, è innegabile il fatto che sia un "piccolo traguardo", dato che Messina non perdeva o pareggiava con una squadra di serie A1, eccetto Carrara, da ormai non so quante stagioni. Ci siamo giocati tutte le nostre carte schierando la nostra formazione migliore, siamo stati molto vicini addirittura a raggiungere una vittoria nel singolare di Gaston contro Amato, poi purtroppo persa per 3-2. Rimane un po' di amaro in bocca diciamo per quello e anche un po' per la mia partita con Mutti in cui il risultato è stato sempre in bilico per tutto il match. Sicuramente un buon avvio di stagione, dimostrando ancora una volta che il terzo posto dell'anno scorso non è stato un caso e che il progetto del club porta a grandi obiettivi”.

Nella foto: da sx Carrucciu, Falarz, Noskova, Colucci