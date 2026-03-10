Tennistavolo Norbello: il mondo delle A2 è arrivato alla resa dei conti

Tempo di lettura: ~10 min

Momenti di intensa pienezza sportiva e spirituale. Sarebbe stato bello se la A2 maschile e la squadra Blu di A2 femminile avessero giocato assieme alle altre due compagini in rosa del girone D di A2 nella luminosa e accogliente palestra norbellese di via Azuni. Radunare più formazioni sotto lo stesso tetto è sempre stata la grande ambizione della dirigenza norbellese che punta molto all’affiatamento tra atlete e atleti e soprattutto nella forza dirompente dell’incoraggiamento reciproco quando si devono attraversare intervalli complicati.

Sembrerà fatto apposta ma sono proprio le due squadre lontane ad aver chiuso definitivamente e in positivo le situazioni pendenti. Non servirà a nulla ai fini del discorso playoff, ma il primato della Blu in un girone B particolarmente focoso è una grande conquista. E poi la A2 maschile scaccia una volta per tutti i fantasmi di una retrocessione che avrebbe suscitato un bel clamore. La contemporanea sconfitta del Pieve Emanuele e l’agile performance contro l’ultima della classe hanno consegnato alla matematica la amabile sentenza.

Nel borgo del centro Sardegna si salvano le gialle, ma vengono rimandate a maggio le guilcerine dopo una regular season dove hanno conosciuto momenti inizialmente alti, facendo poi i conti con degli organici che con l’incedere dei concentramenti si manifestavano più agguerriti.

Chi appare meno preoccupato è il presidente Simone Carrucciu, alle prese con la buona riuscita del ritrovo domenicale che comporta sempre la spendita di energie straordinarie. “Week-end intenso e positivo. Per questo faccio subito i complimenti e un grande grazie a tutte e a tutti. Sono molto fiducioso anche della salvezza per la squadra Guilcer ai playout – azzarda – perché è unita e vogliosa di raggiungere l’obiettivo, si saprà preparare al meglio. Ottimo primato in classifica per la squadra blu, meritato. Un grande plauso se lo meritano anche le gialle che senza l’apporto delle compagne straniere perdono il primato ma ipotecano la salvezza. Con la permanenza anticipata in A2 maschile qualche capello smetterà di ingrigirsi sul mio cuoio capelluto, sono stati bravi ad uscire fuori da una classifica complicata. E adesso speriamo in un altro regalino dalla A1 femminile mercoledì prossimo”.

Campionato Serie A2 Maschile – Girone A

Quinta giornata di ritorno Domenica 8 marzo 2026 Ore 15:00

Sede di Gioco Palazzetto dello sport - Viale Mazzini, 73 - Mazzano (BS)

Altavista TT Marco Polo Brescia Tennistavolo Norbello 0 4

PIU’ SEMPLICE DEL PREVISTO

Agevolati dalla assenza del romeno Florin Spelbus, unico avversario veramente impegnativo, il terzetto ospite liquida la cenerentola del campionato in scioltezza. Apre le marcature lo spagnolo Miguel Vilchez, tornato a vestire la maglia norbellese dopo quattro giornate e a confermare la sua media rinvigorita da sole vittorie. Capitan Nicholas Galvano vince due gare ma praticamente una se la scampa per infortunio dell’avversario. L’unico a cedere un set ai lombardi è stato Davide Lorenzo Simon che ha dominato per tutta la restante contesa. A due giornate dal termine la salvezza è stata inglobata, non resta che togliersi soddisfazioni senza particolari assilli.

L’IMPORTANTE CONTRIBUTO DI MIGUEL VILCHEZ

Con l’animo sicuramente più sereno rispetto a qualche giorno fa, anche Miguel Vilchez può ritenersi perno importantissimo del collettivo perché ogni volta che è stato chiamato, ha risposto sempre nel miglior modo possibile.

Miguel, missione compiuta e anche tutt’altro che gravosa

La partita è stata molto facile, perché l'altra squadra non ha schierato il suo giocatore numero 1, che era impegnato in un altro torneo e non ha potuto giocare. Anche noi avevamo una mentalità forte per affrontare la partita nel miglior modo possibile.

Hai giocato poco, ma le tue vittorie sono state molto importanti. Come valuti la stagione del Norbello?

A livello personale è andata bene, ho raggiunto l'obiettivo e ho vinto tutte le mie partite, ma è un peccato che alla fine abbiamo dovuto soffrire un po' per mantenere la categoria.

Cosa ne pensi di Nicholas e Davide?

Nicolas lo conoscevo già dal campionato spagnolo, è un buon amico e avrebbe potuto essere un po' più costante quest'anno, ma credo che abbia cercato di migliorare partita dopo partita. Davide è un bravo ragazzo, ha talento e gli manca solo un po' di esperienza, ma sono sicuro che migliorerà anno dopo anno.

A chi vuoi dedicare le tue vittorie e la salvezza del Norbello?

Credo che alla fine debba essere dedicato al club e in particolare a Simone e alle persone che fanno crescere il club ogni giorno di più e rendono tutto possibile.

Quali altre emozioni ti riserverà questa stagione?

Beh, devo finire la stagione nel mio campionato, in Spagna, finire nel miglior modo possibile e poi recuperare le forze per la prossima stagione.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Quinto concentramento Domenica 8 marzo 2026 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palestra E/23 - Via Stefano Tempia, 8 - Torino

Tennistavolo Norbello “Blu” T.T. Varese Giant 4 1 ASD Quattro Mori Tennistavolo Norbello “Blu” 3 3

BRAVE, BRAVISSIME

In primo luogo due punti per addomesticare la situazione, e poi un pareggio ragionato per non vanificare tutto il bello che si era costruito fino a quel momento.

Il Varese Giant cade sotto i colpi della solita audace pongista ecuadoregna Nathaly Paredes (mette ko Aurora Paoli e Denisa Zancaner) coadiuvata dalla sanmarinese Chiara Morri che lotta ad armi pari con la esperta difesa Zancaner ma perde tutti i set ai vantaggi. Regolare e determinata pure la russa Sofia Ivanova nell’ammaestrare Aurora Paoli e Giorgia Filippi.

Sempre complesso misurarsi con la società corregionale Quattro Mori che come all’andata se la cava con un pareggio. In pratica il team cagliaritano schiera una Margherita Cerritelli inoperosa che entra in campo ma si ritira in entrambe le circostanze, agevolando le due dirette avversarie Ivanova e la capitana italo armena Gohar Atoyan. Se la vastese rinuncia, per contro c’è l’implacabile polacca Agata Zakrzewska, perentoria sia su Atoyan, sia su Paredes che fino a quel momento aveva perduto solamente la gara d’esordio in Italia. Nathaly aveva aperto i giochi prendendo le misure alla sempre insidiosa italo cinese Wei Jian che successivamente ha lasciato di stucco Sofia.

PARLA NATHALY PAREDES, UNA GARANZIA

Chiacchierata di fine campionato con la futura ingegnera informatica Nathaly Paredes che con la sua scrittura agile e comprensibile regala uno spaccato delle Norbelline nordiste.

Nathaly, come vi siete comportate in quest’ultimo concentramento torinese?

Credo che come squadra fossimo concentrate sul finire bene la stagione. Non avevamo pressioni perché eravamo in testa alla classifica, ma volevamo fare un buon lavoro fino alla fine, cercare di vincere entrambe le partite e, se possibile, arrivare prime nel girone.

Sei soddisfatta dell’intera stagione?

Penso di sì, in generale. Anche se ci sono state alcune partite in cui non sono riuscita a dare il mio contributo come avrei voluto o che avrei voluto vincere. Ma alla fine fa parte del processo e sono cose su cui devo continuare a migliorare.

Che sensazioni si sono generate in te nel conoscere nuove compagne di squadra?

Mi hanno dato molta tranquillità, perché ho una squadra incredibile. L'ho già detto prima, ma le ragazze sono adorabili, c'è un'ottima atmosfera e ci sosteniamo a vicenda. Penso che questo si rifletta anche nei risultati.

Quali altre emozioni ti riserverà la stagione agonistica?

Abbiamo ancora le Grand Finals dopo aver superato il girone nella Coppa Europe Trophy, quindi sono emozionata e felice di poter giocare un'altra competizione con il Tennistavolo Norbello in questa stagione.

Sei contenta di come la società si è rapportata con te?

Sì, le cose sono andate bene ed è uno dei motivi per cui mi trovo bene nella squadra. Inoltre, ho un ottimo rapporto sia con il presidente, sia con le mie compagne.

Saluti?

Si, a tutti coloro che ci seguono. Grazie mille per il vostro sostegno alla squadra.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Quinto concentramento Domenica 8 marzo 2026 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni - Norbello

Tennistavolo Norbello “Giallo ASD Circolo Tennistavolo Molfetta 3 3 Tennistavolo Sassari Tennistavolo Norbello “Giallo 4 1

ADDIO PRIMATO MA EVVIVA LA SALVEZZA

Senza il contributo delle due compagne polacche Aleksandra Falarz e Katarzyna Slifirczyk il trio canarino si è dovuto affidare alle generose movenze di una Martina Mura che ormai non calca i palcoscenici di questo tipo da un po’ di tempo e quindi anche la preparazione non è più quella di un tempo. Conoscendo grinta e orgoglio delle due rimanenti sudiste, la capitana Marialucia Di Meo e la sua ex allieva Simona Ettari hanno fatto il possibile per reggere l’urto avversario e non compromettere la buona classifica fino a quel momento costruita. Anche il magico pubblico di casa si è saputo accontentare di quel punticino in gara 1 che garantisce la permanenza nella serie. Poi la disinvoltura espressa dalla più attrezzata compagine turritana ha fatto sì che alla fine dei conti il passaggio del testimone in vetta alla classifica avvenisse proprio con la società conterranea.

LE LUCIDE CONSIDERAZIONI DI SIMONA ETTARI

La dottoressa Simona Ettari è giunta nel centro Sardegna con buone sensazioni ed infatti il suo apporto nell’economia del collettivo si è tradotto in tre successi su tre gare disputate. Davvero niente male.

Simona, ci racconti un po’ queste due gare finali disputate a Norbello?

Sono state molto importanti per noi come squadra, in particolare la prima contro il Molfetta, dove per salvarci ci eravamo prefissate di portare almeno un pareggio a casa, cosa comunque difficile da fare data l’assenza delle nostre due compagne straniere. Nonostante questo siamo però riuscite a fare squadra e supportandoci a vicenda a portare un pareggio, con un punto di Marialucia su Episcopo e due punti miei uno su Picu e uno su Episcopo. La seconda partita contro Sassari invece l’abbiamo giocata con più spensieratezza, perché ormai salve data anche la sconfitta di Norbello Guilcer contro Sassari. Nonostante la sconfitta di 4-1, penso che possiamo ritenerci soddisfatte tutte di come aver giocato, e comunque dare un grande merito alla squadra di Sassari che ha delle giocatrici molto forti.

Che dire delle tue prestazioni?

Sono molto soddisfatta della mia condotta in campo, della concentrazione e della testa che sono riuscita a mantenere in tutte le partite, facendo le cose giuste al momento giusto. Non mi sentivo infatti eccessivamente in palla sui colpi, però sono appunto riuscita a portare vittorie importanti per la squadra con l’atteggiamento e la voglia, e grazie anche comunque al supporto delle mie compagne e di tutti gli altri membri e tifosi del Norbello che erano lì presenti.

Cosa vi siete detti a fine concentramento?

Martina e Marialucia, come anche Simone, Oriana e gli altri lì presenti sono stati molto contenti di come abbiamo giocato, di come siamo riuscite a far squadra nonostante le difficoltà e del risultato comunque raggiunto, non scontato.

Siete state anche al primo posto, è stato un girone particolarmente equilibrato, la classifica finale è veritiera secondo te?

Sì siamo state anche al primo posto fino allo scorso concentramento, ma è stato un girone molto equilibrato per tutta la durata del campionato. La classifica finale a mio parere è abbastanza coerente e giusta, nonostante comunque non ci fosse una squadra eccessivamente più forte delle altre, ma le dinamiche poi delle singole partite hanno influenzato molto il risultato finale e penso sia giusto così.

Aggiungi quello che vuoi

Sono molto contenta di aver avuto fiducia dal team Norbello anche quest’anno, nonostante un anno di stop, spero di aver soddisfatto le aspettative e di poter continuare nuovamente l’anno prossimo con loro.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Guilcer”

Quinto concentramento Domenica 8 marzo 2026 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni - Norbello

Tennistavolo Norbello “Guilcer” Tennistavolo Sassari 2 4 Tennistavolo Norbello “Guilcer” ASD TT Ennio Cristofaro 1 3 3

PAZIENZA, C’E’ LA RETE DI SALVATAGGIO

Lavori forzati extra per le simpatiche e combattive guilcerine che per meritare la serie dovranno attendere circa settanta giorni prima di farsi valere nei playout. Era essenziale battere subito Sassari, ma la sfida ha avuto andamenti altalenanti, con le sconfitte alla bella di Elisavet Terpou opposta a Caterina Tomanovska e quella più netta di Rossana Ferciug contro Claudia Caragea. Il gap viene recuperato momentaneamente dalla capitana Larisa Lavrukhina imperiosa su Laura Alba Pinna e la sua compagna ellenica che stavolta, di nuovo al quinto set, sconfigge Caragea. Le ultime due sfide vedono di nuovo prevalere le ospiti con le nette esecuzioni della magiara su Lavrukhina e della sarda Pinna sulla sua conterranea Ferciug.

ELISAVET TERPOU PRONTA A COMBATTERE PER EVITARE IL PEGGIO

Alla pongista greca Elisavet Terpou il compito di raccontare una stagione dalle emozioni più disparate e che prevede un epilogo lontano, sicuramente logorante per l’eccessiva attesa.

Elsa, cosa dire del vostro andamento complessivo?

Purtroppo, nonostante avessimo concluso il primo turno al primo posto, il secondo turno non è andato altrettanto bene, ma c'era una ragione per questo. Tutte le squadre hanno presentato una o due giocatrici in più rispetto a quelle che avevamo affrontato nel primo turno, il che ha reso il nostro compito molto più difficile. Abbiamo perso contro squadre che si erano notevolmente rafforzate rispetto al primo turno, quindi, anche se il nostro percorso nel secondo turno può sembrare un fallimento, io non la penso così.

Ma lo stato d’animo com’è?

Naturalmente, né Larisa né Rossana, né io stessa, siamo state contente di dover giocare i playout, ma abbiamo fatto del nostro meglio come squadra e questo è ciò che conta di più.

Come gestirete i playout?

Non so affatto con quali squadre giocheremo nei playout né chi saranno le giocatrici, ma credo che se resteremo unite come siamo e lotteremo in tutte le partite, riusciremo a rimanere in A2, che è il nostro obiettivo.

Altre considerazioni?

Credo nella nostra squadra, credo che riusciremo a rimanere in A2 se giocheremo al massimo delle nostre possibilità, quindi non vedo l'ora di riuscirci tutte insieme a maggio per il Norbello.