Tennistavolo Norbello: inizio stagione denso di gare: sette in due giorni!

NORBELLO, 29 SETTEMBRE 2023 - Campionati voraci di passioni, propagatori di emozioni, ma senza un pochino di stress dove si vuole andare? Per una società come quella giallo blu, un avvio intricato dovrebbe essere la norma, ma solo, solo per le sette partite da disputare nel giro di quarantotto ore, si rischia l’orticaria. Eppure quelli della dirigenza guilcerina sembrano aver sottoscritto un abbonamento pluriennale con gli anticorpi. Loro pianificano quasi “come se niente fosse” e soprattutto riescono ad assecondare calendari gonfi di attività senza patire l’esondazione mentale.

Forse il segreto del presidente Simone Carrucciu è nello sdrammatizzare sui minimi dettagli: distribuisce dispacci colorati che indicano chiaramente le destinazioni delle tante squadre impegnate al fronte o da ospitare nel borgo, così gli stretti collaboratori conoscono anzitempo i destini che li attendono. Sarà un lavoraccio, ma alla fine è proprio lì il segreto di una società che raggiunti i piani alti della disciplina, da tredici anni a questa parte, per ora non ha nessunissima intenzione di abbandonarli.

“Tanti anni fa avevo un gran desiderio di pedalare e dunque sono salito volentieri sul velocipede – scherza Carrucciu – d’altronde per conquistare gli onori bisogna saper attraversare i carboni ardenti e patire qualche sofferenza prima di intravedere stadi più tranquilli. Mi auguro che questa sia una annata ancor più bella della scorsa che ci ha riservato tante soddisfazioni tra campionati e tornei. Saluto calorosamente i nostri atleti, vecchi e nuovi, disponibili e responsabili nell’indossare la nostra maglia. Continueremo con la nostra solita campagna di socializzazione che non si limita a circoscrivere un rapporto di collaborazione alla mera partita; puntiamo tanto a creare un rapporto umano che metta a proprio agio atlete e atleti in sintonia con la nostra famiglia norbellese, il nostro territorio, dispensatore di tranquillità e di scorci paesaggistici che non deludono mai”.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di andata Sabato 30 settembre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello ASD Quattro Mori Cagliari 0 0

Seconda giornata di andata Lunedì 2 ottobre 2023 Ore 18:30

Sede di Gioco Palatennistavolo Elia Mazzi – Via Puccini - Castel Goffredo (Mantova)

Tennistavolo Castel Goffredo Tennistavolo Norbello 0 0

SABATO NON SOLO DERBY CASALINGO, MA VOGLIA DI COMINCIARE BENE

Subito una visione esplosiva per chi si assieperà sulle tribunette di via Azuni. Le detentrici del titolo ETTU Europe Cup women arrivano dal capoluogo sardo non certo per fare una gitarella al Lago Omodeo. La formazione ospite è cambiata, non c’è più la romena Andreea Dragoman che le norbellissime incroceranno due giorni dopo quando saranno di scena in Lombardia. E neppure la nigeriana Offiong Edem. Il collettivo di Mulinu Becciu ruoterà invece attorno alla nota pongista di Bistrița Tania Plaian, ma il resto dell’organico fa paura con la cinese Wu Xinxin, la russa Elizabet Abraamian e la magiostrina Arianna Barani, attualmente n. 10 d’Italia.

Il pubblico di casa non vede l’ora di vedere all’opera Veronica Mosconi, Iana Noskova, Vlada Voronina e Aleksandra Falarz.

Il riserbo, quello stretto, è il preferito dal tecnico di casa Domenico Colucci che però parla così dell’esordio della sua squadra: “Iniziamo con il botto, affrontando prima la vincitrice della Europe Cup e subito dopo le campionesse d’Italia in carica. Il campionato non è lunghissimo, o meglio, breve ma intenso, per via delle sole sei squadre iscritte. Però faccio davvero fatica ad individuare una squadra non a livello; e parlo di un livello molto alto. Già l’anno scorso il campionato era molto competitivo, quest’anno credo che si sia sollevato un pochino di più. Ci sono delle giocatrici che non conosco bene come per esempio la cinese del Quattro Mori Wu Xinxin. Per il resto il girone unico si è infarcito ulteriormente di espressioni molto importanti a livello internazionale con classifiche invidiabili e titolari delle loro rispettive nazionali. Ogni giornata sarà davvero durissima, un’autentica battaglia per contendersi i quattro posti play off, e anche il mio obiettivo è quello di giocarci le nostre carte. Come nel 2022-23 dipenderà molto dalle presenze di Iana Noskova perché con lei la squadra cambia, e non di poco, il proprio valore complessivo. Lei riesce a strappare quasi sempre i due punti. Schierare assieme a lei o la sua connazionale Vlada Voronina, o la polacca Aleksandra Falarz, più Veronica Mosconi, significa giocarsi sempre chances per la vittoria. Senza Iana siamo comunque competitivi ma meno. Ci ha assicurato di poter giocare tanto anche perché vuole darci una mano. Se così sarà penso che ci potremmo giocare un posto per i play off”.

Nella tana di Castel Goffredo, lunedì, tante le avversarie quotate: la n. 11 del mondo Bernie Szocs, la ex Nikoleta Stefanova che dopo la ripartenza norbellese sta vivendo una nuova giovinezza e poi ancora Nicole Arlia, n. 1 d’Italia, la già citata Andreea Dragoman e la singaporiana Lin Ye.













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Prima giornata di andata Sabato 30 settembre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Top Spin Messina Watchestogether 0 0

DI NUOVO SULLO STRETTO

Nella punta estrema della Sicilia nord orientale si era chiuso lo storico capitolo dei play off, il primo della loro storia. E da lì ricomincia l’avventura con i soliti noti, a parte un avvicendamento tra spagnoli, con Benito Javier Rodriguez che ha dato il cambio a Moises Alvarez Garcia (vedere intervista in basso). Per il resto prospetti come l’asso argentino Gaston Alto, il lusitano Diogo Carvalho, il n. 10 d’Italia Marco Antonio Cappuccio e il tecnico giocatore russo Sergei Mokropolov rappresentano una garanzia.

L’organico messinese si contraddistingue per essere composto da talenti italici quali il fuori quadro Niagol Stoyanov, Matteo Mutti, n. 2 d’Italia, gli ex Marcozzi Antonino Amato (6) e Tommaso Maria Giovannetti (7), Marco Rech Daldosso (8): insomma un buon assortimento per chi vorrà accomodarsi nella struttura comunale del borgo guilcerino.

“L’anno scorso abbiamo fatto un buon campionato – interviene Sergei Mokropolov - ed è giusto non cambiare più di tanto la formazione per ottenere il risultato massimo. Diogo ci darà la disponibilità per le gare più importanti, ma anche quando non ci sarà ci presenteremo sempre con la formazione competitiva essendoci Marco, che si è già dimostrato pronto a combattere con chiunque e Gaston, atleta di altissima qualità. Non conosco invece Moises come giocatore ma avremo modo di conoscerci già a brevissimo. In generale penso che siamo di nuovo competitivi per poter accedere ai playoff”.

SCAMBIO DI NOTIZIE CON MOISES ALVAREZ GARCIA

Attaccante mancino classe 1994, Moises Alvarez Garcia è stato compagno di squadra in passato di un ex del Tennistavolo Norbello, il portoghese Enio Mendes e conosce molto bene Javier Benito Rodriguez con cui ci gioca ancora assieme. Ha seguito le orme del fratello “mediano” che si era iscritto in un club di tennistavolo. Ha militato nell'Arteal de Santiago, nel Vincios e nell'El Álamo nella massima categoria spagnola, inoltre ha vestito la maglia del Linares. È stato Campione di Spagna da Benjamín a Juvenil, campione della Copa del Rey con l'Arteal de Santiago e n. 3 di Spagna.

Moises, che gioco esprimi?

Mi reputo giocatore molto aggressivo che sfrutta il servizio e il resto.

Come ti immagini questa esperienza italiana

Parteciperò ad un campionato di alto livello con squadre molto competitive e partite molto belle. Spero che si possa ripetere il risultato dell'anno scorso o migliorarlo.

Cosa sai del Tennistavolo Norbello?

Conosco solo le giocatrici straniere, sono molto brave e credo che portino molto alla squadra. Quanto al luogo ho visto le foto della città e dell'isola e penso che siano molto belle, spero di godermele il più possibile. Però seguivo la squadra l'anno scorso attraverso il mio compagno di club Javier Benito. Spero di condividere bei momenti insieme e di aiutare la squadra!

Oltre a giocare cosa ti incanta?

Amo tutti gli sport (soprattutto calcio, tennis e padel) e la musica.













Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Primo concentramento Domenica 01 ottobre 2023 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Palatennistavolo di Lozza - Via Vittorio Veneto 1 - Lozza (Varese)



TTTorino Eurologistica Tennistavolo Norbello “Blu” 0 0 Tennistavolo Norbello “Blu” G.S. G. Regaldi Novara 0 0

ECCO LE NORBELLINE DEL NORD

L’assetto è stato completato solo pochi giorni fa. Alla fine si ritroveranno la russa Sofia Ivanova, l’italo – armena Gohar Atoyan, ormai un’istituzione con la maglia giallo blu e la sarda fino al midollo Eleonora Trudu da Nuragus/Cagliari. Il resto lo dirà il campo in una missione che prevede di evitare i bassi fondi della graduatoria.













Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Primo concentramento Domenica 01 ottobre 2023 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palasport "G. Palapoli" - Via Martiri di via Fani - Molfetta (BA)

Tennistavolo Norbello “Giallo” TT Ennio Cristofaro Distribuzione Farago' sr 0 0 AD Muravera TT Tennistavolo Norbello “Giallo” 0 0

ANCHE IL NUCLEO SUDISTA NON SCHERZA

C’è una novità costituita dalla partenopea Simona Ettari (vedere intervista in basso) e un gradito ritorno a tempo pieno da parte della pongista vastese Gaia Smargiassi. Eppoi due conferme che emozionano sempre: l’incommensurabile bandiera giallo blu Marialucia Di Meo e una sempre più rodata paraguaiana Lucero Ovelar ormai al suo terzo campionato in Italia con la casacca gialloblù.

BEN ARRIVATA SIMONA ETTARI

Non aveva mai provato l’ebbrezza del cambio di casacca. Ora la classe 2000 Simona Ettari si è staccata dalla P.G Frassati Napoli e si augura di dare un robusto contributo alla causa norbellese.

Simona, raccontaci di te..

La mia passione per il tennistavolo è nata un po’ per caso, in un oratorio di una chiesa. Lì c’era il mio allenatore Aldo Pacchioli: mi disse che ero portata per questo sport e da lì iniziai a giocare, coinvolgendo anche mio padre e mio fratello, anche loro appassionati.

Il risultato più importante è sicuramente la vittoria nel 2017 dei campionati italiani giovanili, fu davvero un’emozione enorme. Poi anche l’aver fatto parte della nazionale per circa due anni e l’esser stata convocata ai mondiali giovanili nel 2017, anche se mi sono purtroppo infortunata il giorno prima della gara. Ho un gioco offensivo e sicuramente il mio colpo forte è il diritto, soprattutto da passo giro, tuttavia sto acquisendo maggior sicurezza anche con il rovescio. Anche i servizi mi aiutano molto, specialmente “la barca” che mi ha salvata in parecchie situazioni.

Cosa riserverà questo girone di A2?

Il livello si è sicuramente alzato. Credo che la cosa più importante da fare sia non sottovalutare mai l’avversario e mettere sempre il 100% di sé stessi. Stimo molto le mie compagne di squadra e credo che insieme possiamo fare un buon campionato e quanto meno non finire ai play out. Le conosco quasi tutte, in particolar modo Gaia Smargiassi, in quanto siamo state in nazionale assieme ed inoltre abbiamo giocato un anno insieme al Frassati, ed anche Marialucia Di Meo, che è stata il mio coach alla coppa delle regioni quando ero piccola.

I tuoi ricordi legati alla Sardegna?

Sono già stata in Sardegna ed anche a Norbello e credo sia un posto molto tranquillo e adatto per chi ama la natura. Conoscevo già la società di Norbello avendo giocato nello stesso girone gli scorsi anni, inoltre il coach del Frassati, Eliseo Litterio, era il coach di Norbello e me ne ha sempre parlato molto bene.

Passatempi preferiti?

Amo l’informatica, che attualmente studio per il conseguimento della laurea magistrale ed è anche il mio lavoro. Sono poi appassionata di cucina, mi piace sperimentare ricette e cucinare piatti particolari. Inoltre amo gli animali, specialmente i gatti.

Un saluto ai tifosi?

Ciao ragazzi! Grazie per tutto il sostegno e forza Norbello sempre!





Nella foto: Il presidente Carrucciu si fa un selfie con Gaston Alto, Diogo Carvalho e Marco Antonio Cappuccio