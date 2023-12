Tennistavolo Norbello: la A1 maschile vince in trasferta ed è prima in classifica

NORBELLO, 9 OTTOBRE 2023 - Sa di favoloso contemplare la graduatoria di A1 e vedere il team dei norbelloni affiancare la regina Apuania Carrara nelle alte cime. Violare il campo della matricola Il Circolo Prato non è stato per nulla semplice, ma il trio è solido e non sta temendo nessuno.

E anche il ritorno nel campionato più importante regionale si contraddistingue con un prezioso punto colto in casa della Marcozzi. “Davvero niente male – sottolinea il presidente Simone Carrucciu, al seguito dei giallo blu in Toscana – i ragazzi continuano a mostrarsi affidabili e concreti. Faccio i miei complimenti a Marco Antonio, Gastòn e Diogo che costituiscono un bel gruppo anche fuori dal campo. Ne approfitto per congratularmi con le ragazze e i ragazzi della C2 sperando che il punto colto a Cagliari sia di buon auspicio per un campionato tranquillo”.













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di andata Domenica 8 ottobre 2023 Ore 10:15

Sede di Gioco Palestra Le Badie -Via Righi – Prato (PO)

A.S.D. Il Circolo Prato Tennistavolo Norbello 2 4

VINCERE SOFFRENDO È ANCOR PIU’ BELLO

La mossa di inserire Marco Cappuccio come agnello sacrificale nella gara di apertura sembra azzeccata. La punta di diamante russa, Saidi Ismailov, illude il pubblico di casa siglando il primo punto apparentemente senza eccessivi problemi. Anche l’italiano di casa subisce la stessa sorte: nulla può l’esperto Alessandro Baciocchi contro quel fiume in piena chiamato Gaston Alto a cui stava ancora sul groppone la sconfitta subita otto giorni prima con Amato che, in caso contrario, avrebbe proiettato il team guilcerino a punteggio pieno. Soffre non poco ma reagisce da gran campione Diogo Carvalho nei confronti dell’altro russo Taras Merzlikin che si arrende ai vantaggi del quinto set, nonostante fosse sotto per 2-1. Vittoria che ha spronato ancor di più l’argentino giallo blu che ha completato la sua magistrale giornata piegando pure gli assalti di Ismailov in una partita identica alla precedente come successione di parziali e vantaggio minimo finale.

Cappuccio vorrebbe emulare i suoi compagni e l’inizio è confortante con il primo punto ai danni di Ismailov. Ma prese le misure dell’atleta siciliano, il comunitario in salsa pratese prende il sopravvento e riapre le sorti del match. A Diogo Carvalho il compito di firmare il primo successo esterno del campionato e confermare il suo 100% dopo quattro singolari. Baciocchi riesce a raddrizzare dopo lo svantaggio iniziale, poi è un crescendo lusitano con punto meritatissimo. Sono state quattro ore di gran tennistavolo a testimoniare che questo campionato risulterà molto avvincente.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Prima giornata di andata Sabato 07 ottobre 2023 Ore 18:00

Sede di Gioco Palatennistavolo – via Crespellani - Cagliari

Marcozzi Tennistavolo Norbello 0 0

ALLA GARANZIA MUZZU SI AGGIUNGE LA SORPRESA MARTINA MURA

Emozionanti batti e ribatti tra le due matricole che escono col bicchiere mezzo pieno dal Palatennistavolo di Mulinu Becciu. Tra le protagoniste una Martina Mura in gran spolvero: “Siamo entrati in campo senza conoscere la formazione avversaria, pensando che la Marcozzi facesse giocare Giuseppe Rossi, entrato invece solo all'ultima partita come riserva. Abbiamo inserito Maurizio Muzzu da forte per garantire i due punti e a sorpresa è entrato Licio Rasulo contro di me ed ancor più sorprendentemente sono riuscita a vincere al quinto set 12-10, recuperando uno svantaggio di 8-3. Muzzu è sempre una garanzia, dimostrando di poter fare i punti anche se non sta ancora giocando al 100%. Eleonora Trudu manca di allenamento ma siamo sicuri possa portare i risultati. Roberto Bosu è di supporto alla squadra ed anche questo è fondamentale. Per quanto mi riguarda me, sto attraversando una fase di buon gioco, con una stagione iniziata col secondo posto nei quarta categoria e con questo punto impensato in campionato. La squadra c'è, se ci crediamo e ci impegniamo sono sicura che questo campionato possa portarci buoni risultati e qualche sorpresa”.