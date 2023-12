Tennistavolo Norbello: match di cartello a Carrara in A1 maschile

NORBELLO, 14 OTTOBRE 2023 - Tre punti in due partite rappresentano un’ottima partenza da parte della A1 maschile che ora dovrà districarsi con una formazione toscana di cui si è detto di tutto e di più per via dei suoi risultati mirabolanti fatti registrare negli ultimi anni. Di certo in casa giallo blu non ci si incerotta prima di riportare delle ferite, ma con la giusta serenità si è pronti a qualsiasi risultato, anche perché come da abitudini consolidate verrà sfoderato il miglior armamentario disponibile dal proprio arsenale pongistico.

Da utilizzare a maggior ragione nella Coppa Europea TT Intercup dove, a breve, i Norbelloni saranno coinvolti: reduci dal secondo posto scaturito da una finale tutta sarda, proveranno ad andare sino in fondo anche in questa stagione. La gara inaugurale è prevista per domenica 22 ottobre alle ore 10:00 contro i tedeschi dello Essener TTV 23.

“Ci piace affacciarci con gioia alle finestrelle europee che il programma della Intercup propone anno dopo anno – dice il presidente Simone Carrucciu – ma mancano ancora nove giorni e adesso dobbiamo focalizzare le attenzioni sul campionato e dare un enorme incoraggiamento ai nostri giocatori chiamati ad un impegno così importante. Quello che mi auguro è di fare bella figura, e comunque in bocca al lupo a tutte e due le contendenti”.













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di andata Sabato 14 ottobre 2023 Ore 18:00

Sede di Gioco Palasport – via Giovan Pietro – Avenza (Carrara)

Usd Apuania Carrara Tennistavolo Tennistavolo Norbello 0 0

SFIDA CHE INCURIOSISCE

Come successo alla compagine del Guilcer, anche i campioni d’Italia hanno spartito i punti con l’altra forte del campionato chiamata TOP Spin Messina. E nella prima giornata si sono imposti a denti stretti sulla matricola Bagnolese. Il roster toscano è composto dal 100% Andrej Gacina, croato come il suo compagno di squadra Tomislav Pucar (50%), il n. 3 d’Italia Mihai Bobocica, lo slovacco Lubomir Pistej (66,7%) e il ligure Andrea Puppo n. 11 d’Italia.

Sarà molto importante l’assetto che il tecnico Sergei Mokropolov dovrà modellare, visto che per l’occasione giocherà con una formazione inedita, diversa dal trio che finora si è distinto sia nell’esordio casalingo, sia a Prato con Gaston Alto, Diogo Carvalho e Marco Antonio Cappuccio; ma sarà l’occasione per vedere all’opera anche il nuovo innesto spagnolo Moises Alvarez Garcia.

Classifica A1 maschile: Marcozzi 4 punti, Apuania Carrara e Tennistavolo Norbello 3, Bagnolese e Top Spin Messina 2, Sant’Espedito e Il Circolo Prato 2010 0.

GASTON ALTO: “MIGLIOREREMO COL TEMPO”

Ha rinnovato la collaborazione con il Tennistavolo Norbello perché nella scorsa stagione è rimasto colpito dall’affiatamento del gruppo atleti con quello dirigente che gli ha consentito di instaurare un ottimo rapporto con tutti. L’argentino Gaston Alto si è rituffato nel sano agonismo anche in questa stagione che dopo due giornate gli ha già riservato l’euforia di stare in cima alla classifica, anche se è durata appena un paio di giorni.

Gaston, cosa ricordi dello storico ingresso ai play off nella scorsa stagione?

È andato tutto super bene, penso che tutti i giocatori abbiano fatto una grande stagione, il livello da parte nostra è stato uniforme in ogni partita con pochi alti e bassi e questa è la cosa più importante in un campionato con buoni giocatori.

A Prato hai ottenuto un bel due su due

Si, anche se nella seconda partita la fortuna mi ha dato una piccola mano, ma la cosa importante è l’aver aiutato la squadra a vincere.

Cosa ti aspetti da questo campionato?

Spero di migliorare e aiutare la squadra.

E a proposito di squadra, cosa mi dici di Marco Cappuccio e Diogo Carvalho?

Marcos e Diogo li vedo molto bene come nella stagione precedente e con il passare delle partite li vedremo sicuramente meglio.

Attualmente divide le tue forze anche in altri campionati..

Gioco anche in super divisione in Spagna, in divisione in Portogallo.

Come giudichi il tuo rendimento complessivo nel 2023?

Direi regolare, ho ancora le partite panamericane che sono molto importanti per il mio Paese e cercherò di essere allo stesso livello.

Considerazioni ulteriori?

Grazie al club Tennistavolo Norbello, ai miei compagni di squadra e alla mia famiglia per avermi aiutato a giocare in Italia.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Seconda giornata di andata Domenica 15 ottobre 2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Scuola Primaria – via Lamarmora - Capoterra

Torrellas Capoterra Tennistavolo Norbello 0 0

ALTRO CONFRONTO TRA PRINCIPIANTI

Il mix team girls & boys, dopo la Marcozzi, va ad affrontare un’altra matricola che al battesimo del campionato ha ottenuto anch’essa un pareggio in trasferta. Martina Mura, Eleonora Trudu, Maurizio Muzzu, Roberto Bosu e Peppe Mele si sono preparati con attenzione, sia in via Azuni, sia nella succursale quartese di via Vespucci. C’è molta apprensione per un match che mette in palio punti preziosi per la salvezza.

Nella foto lo spagnolo Moises Garcia Alvarez