Tennistavolo Norbello: nel centro Sardegna arrivano Castel Goffredo e Il Circolo Prato

NORBELLO, 18 GENNAIO 2024 - Evoluzioni pongistiche intercontinentali a due passi dalle selvagge e suggestive estrinsecazioni del Lago Omodeo. Le bellezze naturalistiche del Guilcer sono pronte a dare ventate di pace e tranquillità a coloro che poco dopo devono raggiungere, concentratissimi e motivati, la struttura di via Azuni arredata di tutto punto per accogliere una nuova puntata della partita doppia.

Appuntamento imperdibile per chi staziona da quelle parti e non vuole spendere nemmeno un centesimo per appagare la fame di grandi eventi in una zona dove di certo non proliferano.

Norbelloni e Norbellissime attendono con apprensione la seconda giornata di ritorno con l’intento di fare comunque bella figura, anche se sulla carta, specie in ambito femminile, scardinare la fortezza mantovana appare quasi impossibile, ma dando il massimo i tifosi si accontentano ugualmente. Diverso è il ragionamento su cui si deve basare il match maschile dove c’è in ballo la conservazione di un posto per i play off, nell’intento di bissare quelli conquistati la scorsa stagione, in quella che fu una prima assoluta.













Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di ritorno Sabato 20 gennaio 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Tennistavolo Castel Goffredo 0 0

GRAN PARATA DI STELLE

A prescindere da chi varcherà la soglia dell’impianto, sarà comunque un pezzo da novanta. Con lo scudetto cucito sulla maglia, le pongiste provenienti dalla Lombardia hanno sempre vinto 4-0, a parte a Bolzano, quando la pluridecorata campionessa n. 12 al mondo Bernadette Szocs si è arresa all’ucraina del Sudtirol Margaryta Pesotska. Della rosa fa parte anche l’ex Nico Stefanova e poi la romena ex Quattro Mori Cagliari Andreea Dragoman, la singaporiana Lin Ye, ancora da sfruttare pienamente e infine la n. 2 d’Italia Nicole Arlia. All’andata solo la russa Iana Noskova provò a contrastare Stefanova che vinse al quinto set. Nessuna certezza sulla formazione che affronterà le pregiate castellana, ma i bookmakers indicano il trio Veronica Mosconi, la polacca Aleksandra Falarz e l’italo argentina Valentina Parola.













Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Seconda giornata di ritorno Sabato 20 gennaio 2024 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra comunale – via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello A.S.D. Il Circolo Prato 2010 0 0

SFRUTTARE APPIENO IL FATTORE CASALINGO

Con lo stesso terzetto che espugnò il campo toscano, si possono avere buone chances di vittoria, anche se in quella circostanza non fu per nulla facile e i giallo blu si distinsero per lucidità e sangue freddo. L’argentino Gaston Alto (88,9%), dopo essersi imposto su Alessandro Baciocchi (30%), ebbe un’ottima reazione nei confronti del russo Ismailov Sadi (75%) che sconfisse col vantaggio minimo al quinto parziale. Il lusitano 100% Diogo Carvalho recitò l’identico copione nei confronti dell’altro russo Taras Merzlikin (8,3%) e con più facilità su Baciocchi. Purtroppo il talentuoso Marco Antonio Cappuccio dovette arrendersi ai due stranieri. Il club pratese non ha mai vinto ottenendo appena due pareggi con Messina e Sant’Espedito, l’ultima società superata dal club sardo a novembre. Le rose sono completate da una parte dall’allenatore giocatore Sergei Mokropolov e dallo spagnolo Moises Alvarez Garcia. Gli ospiti potrebbero schierare pure l’iberico Carlos Caballero Cuellar (50%) e il romeno Csaba Kun.

Campionato Serie C2 Maschile – Girone Unico Regionale

Prima giornata di ritorno Domenica 21 gennaio 2024 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello Marcozzi Cagliari 0 0

IN CODA AL GRUPPO

Le ultime due della graduatoria in un incontro disperato per la sopravvivenza. Chiamata a rapporto tutta la rosa per non lasciare niente di intentato. Impensabile immaginare una formazione senza il leader Maurizio Muzzu, ma potranno essere determinanti anche le due ladies Eleonora Trudu e Martina Mura. Importanti anche i supporti di Peppe Mele e Roberto Bosu. Si spera che anche i tifosi diano una concreta mano da bordo campo.

Nella foto: da sx Mosconi, Falarz, Parola