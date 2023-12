Tennistavolo Norbello: non si sta mai fermi tra Guilcer e Penisola

NORBELLO, 3 NOVEMBRE 2023 - Come un vortice che trasferisce tutto dal presente all’archivio. Il passaggio del tempo è così, raccoglie i dati, li mastica e poi li spedisce nella stanza dei ricordi perché nel frattempo sopraggiunge un altro episodio, pronto a sovrapporsi al precedente. La storia del Tennistavolo Norbello, pertanto, fila via per le sue rotaie senza fermate nelle stazioni intermedie e lascia poco spazio alle meditazioni. In questi giorni si sono sommati campionati paralimpici a squadre, tornei regionali, ricordi strappa lacrime pensando al caro Antonello Ledda ad un anno dalla sua improvvisa scomparsa; e nel mentre si avvicina velocemente la serie A1 maschile e femminile, la A2 femminile e la C2 maschile. Visto dall’esterno pare complicato stare dietro a tante date così ravvicinate ma l’apparato organizzativo di stampo giallo blu non teme tracolli perché collaudatissimo nel tempo. “Ci tenevo molto che la società ricordasse Antonello Ledda nel corso di un appuntamento regionale che ha richiamato tanti appassionati di 4^, 5^ e 6^ categoria da tutta l’isola – sottolinea il presidente Simone Carrucciu – e ci ha fatto molto piacere che la sorella Paola sia venuta in palestra per partecipare al momento di cordoglio”.

Nel frattempo a Saronno una squadra paralimpica, nel campionato nazionale di Serie A2 Classe 6/10, dava continuità ad una tradizione che ha visto il sodalizio guilcerino come apripista in Sardegna: “Ci siamo anche quest’anno e ringrazio i pongisti Mauro e Massimiliano per la fiducia accordata – continua Carrucciu – e spero che i loro sacrifici servano da esempio per altri appassionati nel fare il grande passo verso l’attività agonistica”. E poi il solito saluto carico di speranza per le quattro squadre impegnate nel week–end: “Auguro ad atlete e atleti di poter dare il meglio in campo, noi siamo con loro e forza Tennistavolo Norbello”.









Campionato Serie A1 Maschile – Girone Unico Nazionale

Quinta giornata di andata Sabato 4 novembre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello ASD Marcozzi Cagliari

DUE SARDE IN LOTTA PER L’ALTA CLASSIFICA

Con l’incognita dei giocatori a disposizione da ambo le parti, il fascino del derby isolano non viene comunque scalfito anche perché attualmente le due compagini occupano seconda e terza piazza.

Difficilmente saranno disponibili i giocatori sudamericani Gaston Alto per i padroni di casa e Moises Campos per i cagliaritani impegnati a Santiago (Cile) nei campionati Panamericani. I due, tra l’altro, si sono scontrati nella semifinale del doppio maschile, vinta da Cuba sull’Argentina, anticamera al successivo oro.

In casa Norbello il tecnico Sergei Mokropolov potrà contare su Diogo Carvalho, Marco Antonio Cappuccio e lo spagnolo Moises Alvarez Garcia. C’è l’imbarazzo della scelta per gli ospiti che hanno diverse alternative con lo svedese Viktor Brodd, l’italo brasiliano Junior Humberto Manhani, il cinese Sun Shiyu, il lusitano Enio Mendes.

CLASSIFICA: Apuania Carrara 7, Tennistavolo Norbello 5, Marcozzi 4, Top Spin Messina 4, Sant’Espedito e Il Circolo Prato 2010 1, Bagnolese 0.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Terza giornata di andata Domenica 5 novembre 2023 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Le Badie – via Righi - Prato

CIATT Prato Tennistavolo Norbello

SFIDA CON EX

Ad un mese dall’ultimo impegno ufficiale in campionato, le norbellissime sono a caccia del primo successo stagionale. Il tecnico Domenico Colucci spera di avere a disposizione tutte le titolari, tra cui le russe Yana Noskova e Vlada Voronina, la polacca Aleksandra Falarz e ovviamente Veronica Mosconi.

Il club toscano è tutto da scoprire avendo all’attivo una sola gara. Ma vi militano due vecchie conoscenze di via Azuni come Chiara Colantoni (n. 3 d’Italia) e la polacca Magdalena Sikorska. E poi anche la bolzanina Giorgia Piccolin non ha bisogno di presentazioni con le sue assidue frequentazioni nei campionati esteri e nella nazionale maggiore.

CLASSIFICA: TT Castel Goffredo 4 punti, TT Südtirol e Quattro Mori 2, Tennistavolo Norbello e Muravera TT 1, CIATT Prato 0.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “B” – Squadra “Blu”

Secondo concentramento Domenica 05 novembre 2023 Ore 11:00 – 14:00

Sede di Gioco Centro Tennistavolo – via XXV Aprile – Verzuolo (CN)

Parva Domus Asd TT Marco Polo Tennistavolo Norbello “Blu” Tennistavolo Norbello “Blu” T.T. Varese Giant













RICOMINCIAMO DA ZERO

Due gare importanti, con qualche novità in arrivo, per evitare i play out e dimenticare il primo concentramento con due sconfitte all’attivo. Marco Polo e Varese hanno rispettivamente uno e zero punti, occasione migliore non c’è per abbandonare l’ultima piazza.

CLASSIFICA: Regaldi Novara, TT Torino 4, Verzuolo 3, Marco Polo 1, Tennistavolo Norbello e Varese 0.

Campionato Serie A2 Femminile – Girone “D” – Squadra “Giallo”

Secondo concentramento Domenica 5 novembre 2023 Ore 10:00 – 13:00

Sede di Gioco Palasport "G. Palapoli" - Via Martiri di via Fani - Molfetta (BA)

Tennistavolo Norbello “Giallo” Tennistavolo Sassari ASD Circolo Tennistavolo Molfetta Tennistavolo Norbello “Giallo”

IDEM COME SOPRA

Anche per le gialle si attende un pronto riscatto dopo le sfortunate prove iniziali, ma non sarà facile specie nel derby con la capolista Tennistavolo Sassari. Più abbordabile appare il confronto con le padrone di casa, anche loro per ora stazionanti a zero punti.

CLASSIFICA: Muravera, TT Ennio Cristofaro, Tennistavolo Sassari 4, Tennistavolo Norbello, Ausonia, Molfetta 0.

Quarta giornata di andata Domenica 5 novembre 2023 Ore 10:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello TT Carbonia Blu

PER NON AGGRAVARE UNA CLASSIFICA PRECARIA

Altro spareggio salvezza per non precipitare ulteriormente nel baratro che per ora significa zero punti. Si auspica la rinascita di Maurizio Muzzu ma è necessaria una prova collettiva convincente.

CLASSIFICA: La Saetta 6, Ghilarza e Capoterra 4, Fermi Iglesias 3, Guspini, Carbonia Blu, Marcozzi 2, Tennistavolo Norbello 1.