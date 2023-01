Tennistavolo Norbello: prima il recupero di A1F a Cagliari, poi la partita doppia

NORBELLO, 11 GENNAIO 2023 - Le pause sono belle, ma quando la ripresa è a tutta birra si rimpiange di essersi fermati per così tanto tempo. Ne sanno qualcosa le norbellissime che nel giro di quarantotto ore sono chiamate a dare un tocco ultimativo al girone d’andata e ad intraprendere la seconda parte del campionato.

Fortunatamente non dovranno spostarsi più di tanto perché cominceranno il mini tour de force da Cagliari per poi spostarsi in terra guilcerina dove, assieme ai maschietti, daranno vita alla prima partita doppia del 2023. Loro opposte alla Bagnolese e i terzi in classifica della A1 maschile che cercheranno conferme con il S. Espedito Napoli.

Sciocchezzuole organizzative se si pensa ai movimenti tellurici autunnali dove gli appuntamenti a grappoli creavano giustificati scompensi fisici.

La dirigenza, assorbito tutto, si rimette in pista accogliendo atlete e atleti con la massima cortesia dando come sempre pieno significato al binomio divertimento-impegno.

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Recupero Quarta giornata di andata Giovedì 12 gennaio 2023 Ore 18:00

Sede di Gioco Palatennistavolo – via Crespellani - Cagliari

ASD Quattro Mori A.S.D. Tennistavolo Norbello

RITORNA IANA!

La prima metà di gennaio riserva questo recupero carico di significati. Al gusto del derby che fa sempre appeal si assommano altre considerazioni volte a dare ancor più peso ad un confronto dove nessuna delle due contendenti vuole perdere.

Le padrone di casa si stanno costruendo una nomea importante a livello continentale grazie all’approdo, per la seconda stagione consecutiva, alla semifinale della Europe Cup Woman, preceduta da una storica e tutt’altro che deludente esperienza in Champions. Ma nei confini italiani per ora le cose non vanno benissimo: il team allenato da Stefano Curcio occupa la penultima posizione con appena tre punti in graduatoria, uno in meno rispetto al sodalizio giallo blu. Al buon rendimento della romena Andreea Dragoman (83,3%), si contrappone il basso apporto della sua connazionale Tania Plaian (33,3%) e l’ancor più basso della nigeriana Offiong Edem (24%). Inesistente l’impulso italiano con Rossana Ferciug costantemente infortunata e impossibilitata a rendere come potrebbe.

In casa Tennistavolo Norbello il tecnico Domenico Colucci ha dovuto barcamenarsi fino a questo momento con formazioni più o meno soddisfacenti. Ma per questo doppio ed estremamente impegnativo turno di campionato avrà a disposizione la russa Iana Noskova (100%), la romena Alina Georgiana Zaharia (50%) e la piemontese Veronica Mosconi, anche lei alla ricerca del primo successo stagionale. L’unico acuto a pieni punti delle giallo blu risale a fine ottobre, quando sconfissero il fanalino di coda Muravera TT.

Nella foto di Stefania Serra la probabile formazione che affronterà il Quattro Mori Cagliari