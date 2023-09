Tennistavolo Norbello: si riprende dal discorso europeo femminile

NORBELLO, 22 SETTEMBRE 2023 - La dimensione europea, quella conosciuta e coltivata con passione certosina. Il club sportivo più in vista nel Guilcer e forse in tutta la provincia di Oristano ingrana nuovamente la marcia in quella che si prospetta un’altra stagione ricca di avvenimenti nazionali e d’oltre confine, appunto.

Ed è proprio in queste ore che una formazione femminile sviluppa muscoli, polpacci, polpastrelli e soprattutto l’intelletto per gestire nel migliore dei modi la due giorni portoghese, ospiti della società CTM Mirandela che si è presa la responsabilità di organizzare ben due concentramenti valevoli per l’accesso alla seconda fase della famigerata ETTU CUP, la cui edizione del 2023 è stata vinta da una compagine sarda, cosa mai successa in passato. Le norbellissime, in undici anni consecutivi di partecipazione alla Coppa, per due volte si sono spinte fino al terzo turno: l’ultima risale allo scorso anno quando venne estromessa dalla futura finalista (l’ungherese Budaörsi) che poi si dovette inchinare al Quattro Mori Cagliari. Sui velivoli che le condurranno verso la penisola iberica saliranno la nuova arrivata Sofia Ivanova (Russia), la confermata Veronica Mosconi e la sarda doc Eleonora Trudu. Con loro l’allenatore Domenico Colucci che ha rinnovato l’impegno con il club di via Mele e il presidente Simone Carrucciu. Le squadre da affrontare sono due, il KTTC AFP Antwerpen (Belgio) e il Vellsam – Hujase Jaen Paraìso Interior (Spagna). Tutto dipenderà con quale formazione si presenteranno le avversarie. Nel primo caso la presenza delle cinesi Chen Qian e Dong Li potrebbe causare qualche grattacapo. Stesso discorso vale se anche il team spagnolo si portasse dietro la russa Irina Ermakova o la nigeriana Offiong Edem, ex giallo blu e vincitrice della coppa con il team campidanese. Le dita si incroceranno, confidando sempre nella bravura delle atlete o affidandosi alla rotondità della pallina.

Coppa Europea Femminile – ETTU Europe Cup Women

Primo turno a Concentramento Sabato 23 e domenica 24/09/2023 Ore 15:00 – 11:00

Sede di Gioco: Padiglione CTM Mirandela, Reginorde Mirandela - Portogallo

Vellsam - Hujase Jaen Paraíso Interior (Spagna) Tennistavolo Norbello Tennistavolo Norbello KTTC AFP Antwerpen (Belgio)

SOFIA IVANOVA SI PRESENTA

La prima novità da ufficializzare è l’arrivo della russa Sofia Ivanova. Era già stata nel Guilcer in occasione della sfida Italia – Resto del Mondo che caratterizzò l’edizione 2020 del Trofeo Internazionale Città di Norbello. Attaccante destra, militerà in A2 femminile ma Domenico Colucci l’ha voluta subito convocare per la trasferta in Portogallo. In Italia ha già militato col Muravera TT e con il TT Vasto.

Sofia, come hai cominciato?

Quando ero piccola mio padre mi raccontava sempre quando giocava a tennistavolo con gli amici e tutto ciò mi incuriosiva molto. Poi un giorno mi ha portato in palestra e così è nata la mia passione per questo sport.

Prima di venire in Italia che esperienze hai fatto?

In Russia ho giocato per la squadra “Borei” sia nella Super League (2^ lega nazionale), sia nella Premier League (1^ lega nazionale). I miei risultati migliori sono stati un secondo posto con la squadra di San-Pietroburgo ai campionati russi (categoria u15) e anche terzo posto sempre con la squadra di San-Pietroburgo ai campionati russi (categoria u19).

Come pensi di trovarti in casa Tennistavolo Norbello?

Negli ultimi due anni ho sempre incrociato il Norbello nel girone di A2 femminile e sin dal primo concentramento ho notato subito l’atmosfera speciale che caratterizzava la squadra; ho subito pensato che mi sarebbe piaciuto giocare con loro. Sono molto felice di farne parte.

Tra poche ore parti in Portogallo

Dal concentramento di Europe Cup mi aspetto di giocare al massimo delle mie forze e di fare delle belle partite

SIMONE CARRUCCIU: “RIPARTIAMO CON L’ENTUSIASMO DI SEMPRE”

L’esordio in Europe Cup è solo una tessera del mosaico norbellese che si accinge ad essere completato entro l’anno. Sempre in ambito internazionale, un’altra formazione si confronterà nella Coppa Europea ETTU Europe Trophy Femminile (terza volta consecutiva). Il primo turno è in programma dall’ 8 al 10 dicembre 2023.

Ma è ancora più remoto il rapporto di fedeltà con la TT Intercup maschile: si sono raggiunte le 14 partecipazioni, con l’approdo a due fasi finali; l’ultima, quella giocata in casa lo scorso giugno e persa contro il Santa Tecla Nulvi. Non si conoscono ancora i nominativi delle compagini in lizza.

Ma a tenere vivissima l’attenzione dei tifosi saranno i campionati italiani di serie A1 femminile e A1 maschile che cominceranno sabato 30 settembre 2023 con una partita doppia succulenta. Nella sempre più accogliente palestra comunale di via Azuni arrivano da Cagliari le summenzionate vincitrici della Europe Cup. Alla stessa ora, nell’area a fianco, i vice campioni d’Italia del Top Spin Messina daranno filo da torcere ai norbelloni.

Il primo ottobre saranno le norbelline di A2 femminile ad esordire in due concentramenti differenti: il Tennistavolo Norbello Blu è inserito nel girone B e a Varese incontrerà Tennis Tavolo Torino e Regaldi Novara. Il Tennistavolo Norbello Giallo giocherà invece nel girone C a Molfetta opponendosi all’Ennio Cristofaro Casamassima e al Muravera TT.

Il nome del Tennistavolo Norbello compare anche nell’elenco dei partecipanti al Campionato Italiano Paralimpico di serie A2 (classe 6-10), e l’esordio nel girone è a Saronno per i match contro Circolo Etneo Catania, TT Saronno e il derby con il Tennistavolo Decimomannu.

Il 7 ottobre prende il via il campionato regionale di C2 maschile; i neo promossi ospiteranno la ripescata Marcozzi Cagliari.

Si prevede un’invasione di pongisti il 28 e il 29 ottobre in occasione dei tornei regionali federali di 6ª-5ª-4ª Categoria validi per la qualificazione ai Campionati Italiani 2024. Il mese di dicembre è come sempre spumeggiante e si inizia il giorno 1 con l’8ª Giornata Paralimpica nel Guilcer; l’8 dicembre via al 14° Trofeo Internazionale “Città di Norbello” e il Concorso Fotografico Internazionale “Obiettivo Tennistavolo.

Il presidente Simone Carrucciu si prepara alla solita full immersion con lavori di ogni tipo legati all’attività societaria. “Partiamo con l’entusiasmo di sempre – afferma - e l’obiettivo rimane quello di confermare quanto di buono abbiamo fatto la scorsa stagione. Chiaramente gli impegni sono tanti, le difficoltà pure e per questo dobbiamo organizzarci sempre al meglio. Formulo un caloroso benvenuto nella grande famiglia gialloblù ai nuovi tesserati; ma un ringraziamento particolare va a chi continua a farne parte, nessuno escluso. Buon lavoro e in bocca al lupo a noi! W lo sport”