Tennistavolo in Sardegna: cronache pongistiche del 26 ottobre 2023

CAGLIARI, 26 OTTOBRE 2023 - LA NUOVA ONDATA DI TORNEI: WEEK END A NORBELLO NEL RICORDO DI ANTONELLO LEDDA, IL PRIMO NOVEMBRE OPEN ALLA MARCOZZI

Adesso non ci sono più scuse per gli amatori della racchetta. Tra competizioni individuali di inizio stagione e il primo segmento di campionati a squadre appena concluso, i tornei individuali di Norbello rappresentano un appuntamento dove lungo i tavoli si vedranno atleti agguerriti e con tanto fiato in corpo.

Due giorni di puro agonismo che saranno ospitati nella luminosa e capiente palestra comunale di via Azuni, già tirata a lucido per i continui appuntamenti nazionali ed internazionali che si susseguono. Ma per l’occasione dovrà comunque mutare gli assetti per disporre comodamente una decina di aree di gioco.

Nulla di complicato per la inossidabile dirigenza guilcerina che tiene molto a tenere alta la vivacità tra i protagonisti del movimento nostrano, attesi da tutte le province vista la centralità geografica dell’impianto.

Il via a partire da sabato 28 ottobre alle 15:30 con la competizione riservata ai 6^ categoria maschile. L’indomani via ai singoli di 5^ categoria maschile (10:00) e femminile (12:00). Nel primo pomeriggio si aggregheranno pure i quarta categoria femminili e maschili.

Ma la kermesse domenicale sarà preceduta da un momento di raccoglimento in cui sarà ricordato Antonello Ledda, il pongista macomerese scomparso improvvisamente un anno fa mentre era impegnato in una sfida di D1 proprio con la maglia del Tennistavolo Norbello.

“Speriamo di accogliere un numero ragguardevole di tesserati - dichiara il presidente del Tennistavolo Norbello (e anche della Fitet Sardegna) Simone Carrucciu – che ci facciano ricordare le significative affluenze di un tempo, in modo anche da poter onorare nel migliore dei modi la memoria del caro Antonello. Da parte nostra ci sarà il massimo impegno per allestire con funzionalità nostri spazi, in ossequio anche alla FITeT Sardegna che ci dà questa importante possibilità e che ha a cuore, come sempre, lo sviluppo della disciplina in tutte le sue numerose vie di sfogo. Auguro a tutti quelli che verranno a trovarci una permanenza serena, comoda e ricca di soddisfazioni”.

Neanche il tempo di rimettere in sesto gli arti con massaggi defaticanti che la carovana dei racchettari sardi ha la possibilità di replicare grazie al torneo Open organizzato dalla Marcozzi Cagliari il 1° e il 2 novembre. La rinomata struttura di Mulinu Becciu offre un cartellone variegato che lascia libero sfogo ai tesserati italiani e stranieri appartenenti a società provenienti anche dalle altre regioni. Si prenderanno come punto di riferimento le classifiche al 15 ottobre 2023. Nel giorno dei Santi si parte alle 10:00 con l’over 1000 maschile e l’over 50 femminile. Dalle 13:00 verranno invece coinvolti gli over 2000 maschile e gli over 100 femminile. Dalle 15:30 sarà il turno degli over 3500 maschile e over 200 femminile.

Giovedì 2 novembre sarà una questione appannaggio solo ed esclusivamente dei settori giovanili. La prima mattinata prevede l’under 15 maschile/femminile e gli under u17 maschili (appartenenti esclusivamente alla sesta categoria) e femminili. Da mezzogiorno entrano in scena gli under 13 maschili e femminili.

COPPE EUROPEE: ASPETTANDO L’ESORDIO DEL QUATTRO MORI IN CHAMPIONS, SI ESULTA PER LA PRIMA USCITA POSITIVA DEL NORBELLO IN INTERCUP

La sessione autunnale delle Coppe Europee è sempre molto sentita perché al nastro di partenza si ritrovano diverse compagini sarde, distribuite, quest’anno tra Champions, Europe Cup, Intercup e Europe Trophy.

Ma il fermento raggiungerà stadi elevati poco prima della discesa in campo del Quattro Mori Cagliari, detentore della Europe Cup femminile che ha ottenuto di diritto l’opportunità di partecipare alla European Champions League Women, la competizione più importante e ambita. Venerdì 27 ottobre, alle 19:30 il team allenato da Stefano Curcio sarà di scena a Metz, ospite delle campionesse di Francia, già finaliste lo scorso anno della competizione, vinta dal club polacco KTS Enea Siarkopol Tarnobrzeg. Superfluo rimarcare che le padrone di casa vantano un assetto da urlo ma il club di via Crespellani risponderà con un trio agguerrito imbastito con la reduce Tania Plaian e le new entry Wu Xinxin e Arianna Barani. Il girone a tre squadre comprende anche il club magiaro SH-ITB Budaörsi Sport Club che venne sconfitto in finale Europe Cup proprio dal Quattro Mori.

Un’altra finalista di Coppa Europea è stata il Tennistavolo Norbello che lo scorso giugno dovette arrendersi al Santa Tecla Nulvi nel match valevole per l’aggiudicazione della TT Intercup 2023. Il sodalizio guilcerino è ritornato in campo per l’esordio nella nuova edizione, ospitando i tedeschi dell’Essener Tischtennis Verein 23. Nessun problema per i locali impostisi per 4-1 con Marco Antonio Cappuccio che ha prevalso in due singolari e nel doppio assieme all’argentino Gaston Alto, autore dell’altro punto nel singolare. Della squadra ha fatto parte anche la generosissima paraguaiana Lucero Ovelar. Nel prossimo turno della Pool G affronteranno gli austriaci del TTC Bruck an der Leitha (che hanno superato i belgi del TTK Gierle); chi vince avrà accesso al Dr. Josef Simecek-Trophy, il concentramento che racchiude le migliori di tutti e otto i gironi. Le seconde classificate di ciascun girone saranno convogliate nel Kurt Posiles-Trophy, le terze nel Klaus-Henges-Trophy.

Alla manifestazione stanno prendendo parte sia i campioni in carica del Santa Tecla Nulvi, sia la Marcozzi. I primi giocano nella Pool D assieme al TG Langenselbold (Germania) e RCTT Astrid Herstal (Belgio). Il sodalizio campidanese è nella Pool F e se la dovrà vedere con Tischtennisclub Allround Immelborn (Germania) e SAM Tennis de Table (Francia).

CAMPIONATI NAZIONALI PARALIMPICI: LA SARDEGNA RISPONDE CON UN PO’ DI SQUADRE

Domenica densa di appuntamenti anche per ciò che concerne il settore paralimpico a squadre con il via ai campionati nazionali. Nel girone A della Serie A gruppo 11 saranno in gara Santa Tecla Nulvi e La Saetta; il Tennistavolo Sassari nel girone B. Tutte e tre si ritroveranno nella palestra del pensionato universitario “San Saverio” di Palermo.

Due le formazioni isolane coinvolte nella serie A1 gruppo 6-10: Muraverese e La Saetta sono pronte a sfidare le concorrenti presso l’impianto della scuola “Giuseppe Peano” di Roma.

In A2, gruppo 1-5 girone B ben tre le sarde iscritte: Marcozzi, Cagliari TT Bianca, Cagliari TT Rossa: si metteranno alla prova presso la palestra della scuola media di Nerviano (Milano). Nel girone C figurano tra le altre Tennistavolo Sassari A, Tennistavolo Sassari B: il primo concentramento è nella scuola media “Dante Alighieri” di Casamassima (Bari).

Infine nel girone unico della serie A2 gruppo 6-10 incroceranno le racchette Tennistavolo Norbello, Tennistavolo Sassari, ospitate al PalaExbo di Saronno (Varese).

SERIE A1 MASCHILE: A NORBELLO SI SOGNA CON IL SECNDO POSTO

Dopo la quasi scontata sconfitta di Carrara, il Tennistavolo Norbello ricostituisce il tandem guastafeste composto da Diogo Carvalho e Gaston Alto e si riproietta nelle zone alte della classifica. Il secondo trionfo stagionale, il primo di fronte ai propri sostenitori, si materializza contro la matricola Paninolab Bagnolese, avversaria che ha dato molto filo da torcere sia al portoghese, sia all’argentino che però hanno fatto prevalere la loro superiorità nei momenti topici. Non va a segno Marco Antonio Cappuccio ancora a corto di successi in queste prime quattro giornate.

Senza l’apporto del cubano Moises Campos e dello svedese Viktor Brodd, la Marcozzi viene sconfitta a Villa Dante dal Top Spin Messina per 4-1 che la raggiunge a quota 4, un punto sotto il Tennistavolo Norbello. Tra gli uomini seguiti in panca da Massimo Ferrero si salva l’italo brasiliano Junior Humberto Manhani che porta in vantaggio i suoi lasciando a bocca asciutta Niagol Stoyanov. Prova a ripetersi nell’ultima gara quando recupera due set di svantaggio a Matteo Mutti che poi vince ai vantaggi del quinto. Non sono però capaci di impensierire gli avversari né il cinese Sun Shiyu, né Federico Vallino.

Per gli appassionati cresce l’attesa per il piatto forte rappresentato dal derby tra le due compagini sarde che si giocherà sabato 4 novembre 2023 a Norbello. In palio non solo la leadership regionale ma altri due punti utili al consolidamento di una classifica di per sé molto interessante per entrambe.

A2: SASSARI IN RIPRESA, MARCOZZI STAZIONARIA, NULVI SCONFITTA

Sfrutta il fattore casalingo per imprigionare una delle grandi del girone A. La resurrezione dal capitombolo di una settimana prima, avviene contro la ex capolista a punteggio pieno AON Milano; e per il pubblico sassarese si tratta di una delizia da gustare con moderato entusiasmo in quanto il secondo posto guadagnato si inquadra in una classifica cortissima che vede le prime sei squadre racchiuse in quattro punti. Spettacolare il batti e ribatti tra turritani e ambrogini, ma è stato determinante il break dei fratelli Luca e Marco Bressan, con il primo che nel match decisivo recupera due set di svantaggio all’ex Marcozzi Stefano Tomasi e chiude definitivamente la disputa con una doppietta personale. In precedenza Marco Poma aveva siglato il primo punto della serata.

La specialista in pareggi Virtus Sevigliano si conferma tale anche nei confronti della Marcozzi Cagliari che continua a comandare in solitudine la graduatoria. In terra marchigiana tutto il collettivo ospite si adopera concretamente per uscirne indenne. Il romeno Toma Darius è il primo a farsi notare e Lorenzo Martinalli insiste portando a casa il punto dell’1-2. Dopo un break dei locali ci pensa Maxim Kuznetsov a rendere il punteggio salomonico incamerando la sua vittoria personale n. 2.

Cade in casa propria il Santa Tecla Nulvi contro una Frassati Napoli capace di sorprendere tutti schierando il messicano Arte che non delude le aspettative esautorando prima lo sciupone finlandese Aleksi Juhani Rasanen (che si mangia le dita per i match point sprecati contro Fantoni) e poi un Roberto Perri che fino ad ora ha incamerato un solo successo personale (a Nulvi ha avuto la grande occasione di realizzarne un altro ma non è riuscito a gestire un vantaggio di 2-0 su Calarco). Si salva dal torpore generale Alberto Margarone che fa en plein. L’ultimo posto per ora non spaventa perché i distacchi sono ridottissimi.

SERIE B1: NAPOLI ESPUGNA NULVI

Con un Mihai Rosca così scatenato il Santa Tecla Nulvi si fa temere, ma fino ad un certo punto. E quelli del S. Espedito Napoli si sono riscattati con gli interessi dai tre schiaffoni romeni che hanno divertito il pubblico di casa. Peccato che il resto del team non sia figurato all’altezza andando a scontrarsi col primo dispiacere stagionale. Mezza consolazione per Salvatore Margarone che iscrive un punto a referto, mentre Francesco Ara solleva sempre bandiera bianca consapevole che gli avversari sono visibilmente superiori. Rimane comunque il rammarico di aver perduto di misura.

SERIE B2: TENNISTAVOLO SASSARI IN RIPRESA

PERDE UN MURAVERA RIMANEGGIATO

Chiamarlo equilibrio potrebbe sembrare un eufemismo. Eppure basta guardare la graduatoria del girone E per capire quanto, dopo tre giornate, sia complicato appurare chi lotterà per promozione e chi per restare nella serie, con quattro squadre a quota 4 e altrettante a 2 punti. Le due sarde fanno parte del secondo gruppetto in seguito a risultati diametralmente opposti. Il Tennistavolo Sassari dà finalmente un’accelerata al mediocre cammino costruendo un bottino pieno a spese del Firenze 1996. Continua a inanellare risultati positivi il nigeriano Ganyu Ashimiyu (nove su nove) cui si aggiungono le prime volte stagionali di Tonino Pinna e Luca Baraccani.

Mentre il Bernini Livorno arriva talmente agguerrito nella palestra Giovanni Cuccu di Muravera che passa con un perentorio 2-5. Senza l’apporto del 100% spagnolo Sergi Gomez, il team sarrabese si propone con l’autoctono Nicola Pisanu (che cancella il numero 0 dalla casella “vinte”), il masese Marco Sarigu e Alessandro Costa che edulcora l’amarezza globale con il primo exploit individuale.

SERIE C1: UN TERZETTO SARDO INSEGUE LA CAPOLISTA ROMANA

L’incontro di cartello tra due battistrada ha visto prevalere nettamente il King Pong Roma sulla Muraverese Rossa. Il trio sarrabese composto da Riccardo Dessì, Marcello Porcu e Alberto Mattana non è riuscito mai a mettere in discussione il risultato che si è chiuso con un eloquente 5-0. In virtù di tale sconfitta è stata raggiunta a quota quattro sia dal Tennistavolo Sassari, sia dal Muravera TT. I turritani ospitano la Muraverese Gialla che schiera un Cesare Mozzi impossibilitato a giocare per infortunio. Con i tre punti “in omaggio” tutto si fa più lineare per effetto delle doppiette di Elia Licciardi, Maurizio Ledda e il punto iniziale di Luca Pinna. Dall’altra parte della barricata ammirevole la prestazione complessiva di un Andrea Manis che sconfigge tutti gli avversari affinando uno stato di forma eccellente che potrà essere decisivo nelle successive battaglie salvezza. Nessun punto in saccoccia per Marco Cocco.

Ma c’è anche una donna che non disdegna le triplette e gioca nel Muravera TT. Si chiama Miriam Carnovale e grazie al suo contributo e a quello di Emanuele Cuboni (2) l’Eureka Roma, annichilito 5-2, può sfogarsi soltanto sul pur sempre ostico Simone Boi.

Torna a casa con le pive nel sacco il TT Guspini che sul campo del Giovanni Castello stava conducendo per 3-4, tenuta a galla da uno strepitoso Riccardo Giulio Lisci, sempre vincente. Di seguito Silvio Dessi (autore complessivamente di un punto) cede al quinto e nella gara spareggio Manuel Broccia (che si era arreso sia a Masserato, sia a Stuffer) non ha sbocchi neppure contro Di Francesco. Pur condividendo l’ultima piazza con la Gialla, il team medio campidanese ha due gare in meno rispetto ad essa.

SERIE C2: DOMINIO LA SAETTA

SORPRESA TORRELLAS

Miete vittime senza sosta questo azzeccatissimo mix de La Saetta che sottomette pure lo stimato TT Guspini. E Gioele Melis onora la sua nuova maglia fino in fondo, sebbene si debba misurare con il club che l’ha cresciuto pongisticamente, e per di più il gioco dei sorteggi lo veda ingaggiare una sfida commovente col padre Fabrizio. Ma il buon momento agonistico non può piegarsi ai pietismi e così trascina anche i suoi compagni Nicola Carboni (soccombente con Luca Broccia) e Michela Mura verso un’altra bella pagina di questo inizio di C2. “Sto partecipando ad un campionato combattuto – rimarca Gioele Melis - in cui, per ora, abbiamo fatto bene. Un grazie va al nostro allenatore Franco Esposito al quale penso dobbiamo questi risultati positivi. Riguardo al match contro il Guspini posso dire che è sempre una grande emozione a prescindere dal tennis tavolo, dato che sono cresciuto con loro e abbiamo vissuto tante esperienze. Da aggiungere che ho giocato con mio padre. Sono cose che rimangono nel cuore a prescindere dal risultato. Non posso fare nessun pronostico perché è troppo presto per pensarci. La nostra squadra è unita e gode di un grande spirito combattivo”.

Continua a marciare la matricola Torrellas che si insedia a due lunghezze dalla capolista per effetto del pareggio sul campo della Marcozzi. Dall’ufficio stampa capoterrese: “La nostra squadra ottiene il terzo risultato utile consecutivo: un pareggio che ha visto Gabriele Aresu, Zemgus Lai e Maurizio Piano siglare un punto a testa, mentre è stata sfortunata la prova di Celestino Pusceddu che durante l'incontro con Giuseppe Lepori ha rimediato un problema muscolare al braccio e ha perso la partita praticamente senza riuscire a opporre resistenza”. I padroni di casa erano passati in vantaggio con Gianluca De Vita (su Lai) che poi ha bissato battendo al quinto set Piano.

Nella medesima postazione si insedia il Ghilarza, dopo aver superato l’ostacolo Carbonia Blu. Irresistibile il primo round di gare da parte dei guilcerini Alessandro Faedda, Nicola Cuccureddu e Briam Mele. Gli ospiti sulcitani, attoniti, provano a risalire la china con Federico Ibba (su Faedda) ma è un fuoco di paglia perché Mele non lascia spazi a Marco Lai. Superflua gara sei che gratifica però Vito Moccia vittorioso su Cuccureddu.

Il Fermi Iglesias si allontana dalle zone paludose lasciandosi alle spalle il Tennistavolo Norbello, trafitto in casa propria col risultato più ampio. Sorprende soprattutto la giornata no di Maurizio Muzzu, di categoria superiore, che sconfitto da Bruno Pinna nel primo incontro, cede poi il posto a Giuseppe Mele. Pinna continua la sua striscia imbattuta liquidando pure Eleonora Trudu. Arrivano anche i primi successi stagionali per Roberto Pili (Mura e Mele) e la prima doppietta per Giovanni Siddu (su Trudu e Mura).

SERIE D1/A: IL CANCELLO VUOL FARE SUL SERIO

La classifica, un po’ falsata tra gare rinviate e posticipi, vede appaiate al comando Libertas Ping Pong Monterosello e Il Cancello. La squadra sassarese perde l’incontro di giornata con il Paulilatino 2014, poi si riscatta nell’anticipo della nona opposto all’Atletica Serramanna. La formazione guilcerina si impone in corso Cossiga grazie al poker di punti equamente distribuito tra Giancarlo Carta e Nazzaro Pusceddu. Il loro compagno-presidente Pasqualino Putzolu si deve arrendere a Samuel Paganotto e a Gianfelice Delogu. Ai serramannesi, invece, non basta il solito Mariano Zucca per tenere a bada l’attuale capolista che poi ritrova un Paganotto irreprensibile, con i compagni Sergio Idini e Delogu pronti a dare il loro parziale contributo. Alla sfida partecipano pure Gianni Capaccioli e Beniamino Pillitu.

La compagine del sud Sardegna riesce a strappare il primo punto del campionato impattando con il Tennistavolo Sassari. In questo caso l’Atletica va a segno con tutti e tre i suoi protagonisti: Zucca si deve arrendere ad un Marcello Adriano Pinna che in precedenza ha superato in tre set Capaccioli. Il terzo punto locale porta la firma della promessa Laura Alba Pinna. Capaccioli e Pillitu si consolano abbattendo le resistenze di Alexander Evans.

L’altra capolista, Il Cancello, espugna il fortino del Ghilarza. Il catalano Marco Tiloca l’ha vista così: “Il terzetto algherese composto da Christian Mulas, Marco Tiloca e Carmine Niolu è stato autore di una partita impeccabile, portando a casa il risultato di 6-0. Prosegue così il momento positivo della ASD il Cancello, finora imbattuta dopo le prime tre giornate di un campionato non facile dato il livello medio delle squadre avversarie: vietato quindi abbassare la guardia perché i prossimi incontri possono sempre presentare qualche insidia. Siamo una squadra che può schierare giocatori con differenti stili di gioco: si va dall'attaccante puro al difensore. In realtà temiamo diverse squadre perché è una D1 un po' anomala con formazioni composte da giocatori di livello superiore. La verità è che ogni squadra avversaria può creare problemi. Sarà una bella lotta in zona retrocessione. Per quello visto finora, direi che le individualità emerse sono la Rozanova e Laura Pinna del TT Sassari, oltre che Giancarlo Carta del Paulilatino”.

SERIE D1/B: TRA COPPIE DOMINANTI E COPPIE INSEGUITRICI

La partita di cartello sancisce la spartizione dei punti. Carbonia Bianca e Muraverese continuano a prendersi per mano nella conduzione del girone in attesa di reciproci passi falsi. Nella città sulcitana si mettono in evidenza Luciano Macrì per i padroni di casa e Luca Paganelli per il team sarrabese. Inoltre contribuiscono al 3-3 finale Enrico Bianciardi da una parte e Mario Bordigoni dall’altra. Restano al palo Pietro Pili e Roberto Chessa. Nel duo inseguitore c’è, oltre a La Saetta Rossa anche il Decimomannu Gialla di Marco Saiu che commenta così gara e campionato: “Abbiamo avuto la meglio sulla "Saetta Verde" che sulla carta sembrerebbe la meno forte delle due D1 dei miei ex compagni di squadra quartesi. Siamo contenti per la doppia vittoria del nostro giocatore Italo Fois, che sta ritrovando la forma che lo aveva portato a vincere, due anni orsono, il campionato sardo veterani a squadre! Dai nomi visti in queste prime tre giornate penso che a contendersi la C2 saranno addirittura cinque squadre: Muraverese, TT Carbonia, noi, ed in base alla maturazione pongistica di certi giocatori, anche la "Saetta Rossa", oltre il TT Quartu che, chi ha conosciuto in passato i giocatori che vi militano, sa bene quali sono a regime le loro potenzialità. Devo purtroppo constatare che il Monserrato, altra mia ex squadra storica, sembra avere pochi mezzi per raggiungere la salvezza, sempre che il presidente Picciau non riesca a togliere dal cilindro qualche nobile nome, in tal caso per Saetta Verde e Azzurra potrebbero essere guai. Sarà un bel campionato equilibrato e spero che il Decimomannu possa recuperare la posizione che merita nelle serie regionali”.

Come Fois, anche Saiu ha realizzato due punti. Idem Mattia La Gaetana. I saettini avversari erano Alessandro Concu, Romano Monni e Luciano Oppo.

L’altra “tallonatrice” è La Saetta Rossa che va a vincere sul campo del Monserrato. Marco Schirru non cede parziali né a Marco Sanna, né a Pierangelo Zurru. Completano il disegno vittorioso Giordano Sini (su Zurru) e Simone Sebis su Sanna dopo quattro parziali terminati sempre ai vantaggi. Salva l’onore del team neopromosso Riccardo Di Giovanni che lascia a zero sia Sebis, sia Sini.

L’Azzurra sfrutta il fattore casalingo per mietere la sua prima vittima stagionale: è il TT Quartu a soccombere in via Carpaccio nonostante Marco Isola avesse illuso i suoi compagni andando a vincere gara 1 sul presidente Giovanni Pomata. Ed è lo stesso che, battendo Guido Lampis, raggiunge il momentaneo pari dopo che lo stesso Lampis e Gianmichele Zanelli ribaltano la situazione sconfiggendo nell’ordine Vincenzo Meloni e Nicola Orani. Poi il colpo di reni finale con Pomata e Zanelli che abbisognano del quarto set per ammutolire Orani e Meloni.

SERIE D2: IL PUNTO NEI TRE GIRONI DEL CENTRO-SUD

A riposo nel raggruppamento del nord Sardegna, si gioca negli altri. La lotta promozione comincia a farsi intrigante nel “B” con la coppia formata da TT Oristano Bianca e TT Guspini A che finora ha realizzato un percorso esente da errori. Nel primo caso Emanuele Marras, Carlo Carta e Sebastiano Urrai timbrano il cartellino contro i baby del TT Guspini B (Peddis, Kuznetsova, Meloni).

Ha arrecato il primo dispiacere stagionale a Giorgio Onnis e in più ha risolto la pratica a suo favore su Gianpaolo Collu. Tutto ciò non è bastato a Francesco Mela e alla sua Decimomannu Rossa per contrastare la leadership della A guspinese che grazie alla doppietta di Christian Liscia e alle singole realizzazioni di Onnis e Sergio Vacca ha confezionato il successo in trasferta.

Semplice per l’Atletica Serramanna sbarazzarsi delle donne che costituiscono l’ossatura del TT Oristano Rossa: i due punti a testa siglati da Fulvio Simonelli, Marcello Mocci e Alberto Puddu rappresentano una benaugurante spinta verso posizioni meno terrificanti. Diventa complicato per Salvi, Are e Fanni risalire la china, ma ce la metteranno tutta di sicuro.

Cagliari TT e Decimomannu Verde appaiono in vetta del girone C. La compagine di Mulinu Becciu travolge i piccoli pongisti de La Saetta con doppie realizzazioni da parte di Aldo Puleo, Giuseppe Curreli, e Stefano Manca. I saettini Massa, Huang e Garau cercano di trarre linfa positiva da una categoria ideale per rafforzarli fisicamente e mentalmente.

I decimesi dominano il Torrellas Blu. Tra i protagonisti c’era Fabio Ferrabue:” È stata una vittoria importante che ci consente di mantenere il passo delle altre squadre che insieme a noi ambiscono alla promozione. Inizia Marco Podda che ha la meglio su un’ottima Floris Sara in tre set. La seconda partita la gioco io contro Floris Elisa vincendola per tre set a zero. La successiva vede opposto Daniele Pitzanti a Marco Carboni. Match combattuto ed equilibrato in cui Daniele supera l'avversario, reduce da un serio infortunio, in quattro set abbastanza tirati. Poi vinco io, per 3-0, contro Floris Sara. I set sono stati equilibrati, soprattutto il secondo in cui l'avversaria mi ha messo in difficoltà con un gioco di attacco veloce e preciso. Anche quella tra Podda e Carboni è una tenzone molto bella e combattuta in cui prevale il giocatore del Torrellas in quattro set caratterizzati da scambi colpo su colpo e spesso spettacolari. Nell’ultimo confronto vince Daniele Pitzanti per tre set a zero contro Pusceddu Letizia per il definitivo 5-1 per il Decimomannu Verde. Dovremo allenarci con continuità in vista di un’altra partita fondamentale, contro il Torrellas Gialla, prevista il 5 novembre. Cercheremo di dare il massimo contro un’altra squadra che ambisce a vincere il campionato”.

Primo passo in avanti per il Quattro Mori che trafigge gli Old della Marcozzi. Nicoletta Montis cede a Gianpiero Cabras ma prevale su Balloccu. Risultati pieni per Barbara Lecca (inflessibile su Marturano e Ballocu) e Roberto Pusceddu (su Marturano e Cabras).

Resta al comando del girone D il Tennistavolo Quartu nonostante subisca la prima battuta d’arresto nei confronti del Decimomannu Blu che lo raggiunge in cima. Sugli scudi Michael Belmonte autore di due punti, cui si sommano le contribuzioni di Salvatore Garau e Efisio Sirigu. In casa Quartu significativo l’apporto di Salvatore Boi che sconfigge Garau e Antonello Mei. Perdono Portas, Coinu ed Henriquez.

Pareggiano Marcozzi Young e La Saetta “B”. Per i cagliaritani punti di Mattia Mazzola (2) e Samuele Sotgiu. Rispondono Pietro Ghiani (2) e Francesco Murtas. La Muraverese Young fa bottino pieno al PalaLixius di Lanusei. Alberto Piras e Marco Dessì se la cavano con un doppio en plein, mentre Federico Cuccu prima si arrende a David Mereu, poi si vendica su Matteo Deplano.

Nella foto di Tomaso Fenu: Decimomannu e La Saetta Verde in D1/A