Tennistavolo Sardegna: le ultime del 24 giugno 2021

CAGLIARI, 24 GIUGNO 2021 - INCONTRO CON GLI ALLENATORI DEI SETTORI GIOVANILI E PARALIMPICI

Dal primo luglio 2021 comincia la nuova stagione agonistica e i tecnici regionali olimpici e paralimpici Francesca Saiu e Ana Brzan non vogliono perdere tempo prezioso nel programmare il nuovo ciclo di stage giovanili e paralimpici da spalmare nell’arco dei prossimi dodici mesi. Per questo la Fitet Sardegna ha organizzato una riunione su piattaforma zoom alla quale sono stati invitati tutti gli allenatori dei settori giovanili e paralimpici esistenti in Sardegna. L’incontro è servito per dare le prime dritte sul tema ed è stata l’occasione per ritrovarsi e verificare la situazione attuale nelle palestre isolane alla luce delle nuove riaperture. All’incontro ha partecipato anche il presidente della FItet Sardegna Simone Carrucciu, il vice Gianluca Mattana e il consigliere Francesco Maria Zentile. “Non vedo l’ora di riprendere l’attività con ragazze, ragazzi, bambine e bambini - ha sottolineato il tecnico regionale Francesca Saiu – e salvo impedimenti dell’ultimo momento già a metà luglio dovrebbe tenersi un primo stage di richiamo”. Attivissima anche Ana Brzan che nella recente attività ha avuto ottimi riscontri e spera che da parte delle società ci sia un ulteriore sforzo per partecipare compatti ai prossimi allenamenti collegiali.

COPPA EUROPEA TT INTERCUP: C’E UN INCONTRO A NORBELLO

Proprio allo scadere della stagione 2020 – 21 arriva la TT Intercup: per il dodicesimo anno consecutivo vedrà impegnato il Tennistavolo Norbello che sabato 26 giugno 2021 ospiterà nella palestra comunale di via Azuni il club polacco dello KS Wamet Dabcze.

Tra i convocati del sodalizio guilcerino l’allenatore giocatore Catalin Negrila e il campano Pasquale Vellucci.

CONVOCAZIONE IN NAZIONALE CADET FEMMINILE PER FRANCESCA SEU

Continua il suo percorso azzurro l’atleta del Muravera TT Francesca Seu che è stata convocata a Terni per un doppio stage di preparazione fisica e tecnica con la Nazionale Cadet femminile. La prima tranche di lavoro sarà dal 21 al 26 giugno 2021. Dopo i campionati italiani giovanili, si darà il via al secondo periodo di lavori tra il 5 e il 10 luglio 2021. Con la promettente atleta sarrabese ci saranno Cicuttini Cecilia (A.S. Dilettantistica Castel Goffredo), Creaco Arianna A.S. Dilettantistica Tennistavolo Casper), Filippi Giorgia (A.S. Dilettantistica Pol. Colognola ai Colli), Minurri Sofia (A.S.D. Circolo Tennistavolo Molfetta), Sereno Regis Emma (A.S. Dilettantistica Tennistavolo Torino), Valenti Elettra (A.S. Dilettantistica Tennistavolo Marco Polo), Leogrande Valentina (A.S. Dilettantistica Tennistavolo Ennio Cristofaro). Saranno seguite dai tecnici Giardina Umberto, Scardigno Rossella, Zakaryan Levon.

COPPA ITALIA MASCHILE: DIGNITOSA PARTECIPAZIONE DELLA MARCOZZI CAGLIARI

Il PalaTennistavolo "Aldo De Santis" di Terni ha ospitato l’edizione 2021 della Coppa Italia Maschile che ha visto anche la partecipazione della Marcozzi Cagliari. Con lei l'Apuania Carrara, la Top Spin Messina Fontalba, Il Circolo Prato 2010, l’A4 Verzuolo Tonoli-Scotta e il GG Teamwear Sant’Espedito Napoli.

Suddivise in due gironi da tre, la compagine sarda composta da Maxim Kuznetsov, Stefano Curcio e il nigeriano Makanjuola Kazeem è stata inserita nel girone dedicato a Roberto Giontella assieme al Top Spin Messina Fontalba ed il Verzuolo.

All’esordio i marcozziani sono stati sconfitti per 3-0 dal club siciliano, mentre poi si sono riscattati con la squadra piemontese dopo uno scontro acceso, terminato 3-2.

In finale è andata la Top Spin che però ha perso 3-2 contro i neo campioni d’Italia dell’Apuania Carrara.

CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI: GLI ISCRITTI DALLA SARDEGNA

Da sabato 26 giugno a domenica 4 luglio 2021 si svolgeranno al PalaTennistavolo "Aldo De Santis" di Terni i Campionati Italiani Giovanili riservati alle categorie Giovanissimi, Ragazzi e Allievi, maschili e femminili. Di seguito l’elenco dei partecipanti iscritti nei sodalizi isolani.

Singolo Giovanissimi Maschile: Lai Varis (Marcozzi Cagliari), Dessi Marco (Asd Muraverese TT), Demontis Simone, Cilloco Nicola (Tennistavolo Sassari).

Singolo Femminile Giovanissime: Pusceddu Letizia, Cingolani Benedetta, Floris Elisa (Torrellas Capoterra), Kuznetsova Elena (Tennis Tavolo Guspini).

Singolo Maschile Ragazzi: Broccia Luca (Tennis Tavolo Guspini), Cocco Simone, Piras Alberto (Asd Muraverese TT), Lai Zemgus, Rasulo Leonardo (Marcozzi Cagliari).

Singolo Femminile Ragazzi: Seu Francesca (Ad Muravera TT), Floris Sara (ASD Torrellas Capoterra), Mattana Eva, Porcu Letizia (Asd Muraverese TT), Pinna Laura Alba, Mura Maria Laura (Tennistavolo Sassari).

Singolo Maschile Allievi: Cuboni Emanuele (Ad Muravera TT), Broccia Manuel, Carta Nicolò (Tennis Tavolo Guspini), Licciardi Elia (ASD Muraverese TT).

Singolo Femminile Allievi: Stori Alessandra (AD Muravera TT)

Squadre Maschili Giovanissimi: Tennistavolo Sassari, Muraverese Tennistavolo

Squadre Maschili Ragazzi: Marcozzi

Squadre Femminili Ragazzi: Muraverese Tennistavolo, Tennistavolo Sassari

Squadre Femminili Allievi: Ad Muravera TT

Squadre Maschili Allievi: TT Guspini

C2: GHILARZA DI NUOVO IN TESTA

Pareggiando in casa del Decimomannu, il Guilcer di Ghilarza si ritrova solitaria in prima posizione, ad una sola giornata dal termine. Ma alle sue spalle il Tennistavolo Sassari, con una lunghezza di ritardo avrà un prossimo fine settimana piuttosto impegnativo perché sabato ospiterà proprio la capolista e l’indomani recupererà, a Cagliari, la gara contro l’Azzurra. Sarà quindi un finale al fotofinish. Di seguito il commento di Marco Verminetti sul pareggio ottenuto dal Decimomannu nel match con i ghilarzesi: “Questo risultato praticamente consegna la vittoria del campionato (non ancora matematicamente) al Tennistavolo Sassari. Noi partiamo con una formazione rimaneggiata a causa dell’infortunio occorso a Cesare Mozzi il quale giocherà solo l’ultima partita contro Ignazio Calderisi pareggiando i conti. Buona la prestazione di Briam Mele che realizza il suo en plein personale imponendosi sia su Soi Gianfranco (3-0) e sia contro di me (3-1). Validissima anche la prestazione dì Faedda Alessandro che pur perdendo 3-1 contro di me si riscatterà successivamente con il discreto Saiu Marco sconfiggendolo per 3-1. Lo stesso Saiu si imponeva contro Calderisi per 3-0 nel primo incontro. Partite combattute e giocate sotto un caldo quasi sahariano”.

C VETERANI: VERSO LA CONCLUSIONE

In attesa della finalissima di sabato prossimo tra Carbonia Bianca e ITC Enrico Fermi Iglesias, l’antipasto sarà dato dalla finalina del terzo posto che si giocherà giovedì 24 giugno 2021 sul campo del Tennistavolo Decimomannu che ospiterà il Torrellas Old Gialla.