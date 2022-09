Tentano sequestro imprenditore,6 arresti in Liguria. Polizia sventa il piano organizzato da banda di spacciatori

VARAZZE, 20 NOV - In sei, italiani, quattro uomini e due donne, hanno tentato un sequestro di persona e dal Piemonte hanno preparato e messo in atto un piano per rapire un imprenditore genovese di 40 anni, attivo nel settore del catering, e chiedere poi un riscatto alla famiglia. L'intervento della polizia in un albergo della Riviera Ligure, a Varazze, l'hotel Le vele, ha sventato il sequestro e portato all'arresto dei sei. Attendevano in una stanza l'imprenditore, chiamato con la scusa di voler preparare un costoso ricevimento.



Uno, hanno spiegato il procuratore di Savona Ubaldo Pelosi, il questore Giannina Roatta e il capo della Squadra Mobile Rosalba Garello, aveva una pistola carica nascosta nei pantaloni, altri erano pronti a usare corde, lenzuola e fascette contenitive per legare e nascondere la vittima, le due donne controllavano la situazione dalla hall dell'albergo e dal terrazzo della camera. Ma la polizia, che da settimane seguiva la banda perchè sospettata di essere coinvolta in un traffico di droga e intercettava le telefonate dei sei, ha usato uno stratagemma e li ha sorpresi sul fatto. Mentre l'imprenditore si recava in riviera è stato fermato con una scusa da una pattuglia in autostrada e portato in questura.



Al suo posto ha bussato alla camera dell'albergo un agente in borghese. Quando gli è stato aperto è scattato il blitz che ha coinvolto decine di agenti di Savona e Genova coordinati dalle due procure. Nella conferenza stampa convocata per illustrare il blitz non è stato spiegato come la banda sia arrivata a scegliere la vittima. "E' un sodalizio violento e pericoloso - ha detto la dirigente della Mobile Rosalba Garello -. Usava minacce e violenza con i creditori e aveva fatto base nell'albergo". Le sei persone arrestate hanno tra i 25 e i 43 anni e sono residenti in Piemonte e in Lombardia.



Si tratta di Davide Termine 25 anni, nato in provincia di Bari e residente a Torino, di Davide Girlanda, 35 anni, nato e residente in provincia di Torino, Claudio Isosceli, 43 anni, nato e residente a Torino, Bruno Pavese, 41 anni, nato ad Alessandria e residente in provincia di Asti, Samantha Pluchino, 25 anni, nata in provincia di Cuneo e residente a Varazze, e Viviana Amoretti, 28 anni, nata e residente in provincia di Pavia. Dalle successive perquisizioni disposte nell'ambito dell'indagine la polizia ha sequestrato una pistola semiautomatica modificata calibro 9 completa di caricatore con 5 cartucce, un etto circa di hashish, 30 grammi di marijuana. Secondo la polizia il materiale sequestrato doveva servire "per immobilizzare la vittima".



L'hotel è stato posto sotto sequestro, "oltre a 4 autovetture in uso all'associazione a delinquere". Nel corso di altre perquisizioni nel torinese sono state sequestrate una pistola a tamburo modificata, una pistola semiautomatica modificata, un chilogrammo circa di marijuana e 65 grammi di cocaina e vario materiale per il confezionamento della droga.