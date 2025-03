Terremoti, notte insonne nel Catanzarese: scossa di magnitudo 3.1 sveglia i residenti. Sciame sismico a Tiriolo

Sciame sismico nel Catanzarese: paura ma nessun danno nel cuore della notte a Tiriolo

TIRIOLO (CZ), 21 marzo 2025 – È stata una notte lunga e insonne per molti residenti del Catanzarese, in particolare nell’area di Tiriolo, svegliati da una sequenza di scosse sismiche che ha tenuto col fiato sospeso il territorio a partire dalle primissime ore del mattino.

Secondo quanto riportato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), tra le 01:35 e le 06:00 si sono registrate oltre 15 scosse di terremoto nel raggio di pochi chilometri da

Tiriolo, Miglierina e zone limitrofe. La scossa più forte, avvertita distintamente anche nei comuni vicini come Marcellinara e Settingiano, è stata registrata alle 03:33 con una magnitudo di 3.1 e una profondità di 10 km.

A seguire, una lunga sequenza di scosse di assestamento ha interessato l'area: tutte di magnitudo compresa tra 0.8 e 2.2, con epicentri quasi sovrapposti nella zona nord-ovest di Tiriolo. La popolazione, allarmata, ha immediatamente segnalato il fenomeno sui social e alle autorità competenti. Non si registrano al momento danni a persone o cose, ma la tensione resta alta.

Un territorio fragile, una memoria ancora viva

Il Catanzarese non è nuovo a episodi sismici. Il territorio, noto per la sua bellezza paesaggistica e la ricchezza culturale, si trova in una zona ad alta sismicità, dove anche piccoli eventi possono generare forte apprensione. La popolazione locale convive con il ricordo di eventi più gravi del passato, e ogni scossa riaccende paure sopite.

La comunità reagisce, la prevenzione è la chiave

Molti cittadini si sono riversati in strada, mentre altri hanno scelto di restare svegli per monitorare gli aggiornamenti. Le scuole nel comune di Tiriolo sono rimaste aperte, ma alcune famiglie hanno preferito tenere i figli a casa per precauzione.

Il Presidente della Regione Calabria ha ricordato l’importanza dei piani di emergenza comunali e della formazione della popolazione su comportamenti da adottare in caso di scosse sismiche:

“Investire nella prevenzione è fondamentale. Ogni cittadino deve sapere cosa fare prima, durante e dopo un terremoto.”