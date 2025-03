Terremoto a Reggio Calabria: scossa di magnitudo 3.4 avvertita nella provincia

Epicentro nello Stretto di Messina, nessun danno segnalato

Paura ma nessun danno a Reggio Calabria, dove nella serata di ieri una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata dalla Sala sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Il sisma, avvenuto alle 21:23, ha avuto epicentro in mare, davanti alla località Pellaro, nella zona sud della città, a una profondità di 14 chilometri.

L'evento sismico è stato avvertito distintamente in diversi quartieri di Reggio Calabria e in alcuni comuni della provincia. Sui social media, numerosi cittadini hanno segnalato di aver percepito la scossa, soprattutto ai piani alti degli edifici.

Nessun allarme, vigili del fuoco e carabinieri monitorano la situazione

Secondo le prime informazioni fornite da vigili del fuoco e carabinieri, non risultano segnalazioni di danni a persone o strutture. Nonostante la percezione del sisma in diverse aree, al momento non sono giunte richieste di soccorso ai centralini delle forze dell’ordine.

L’evento sismico rientra nella normale attività della faglia dello Stretto di Messina, un'area geologicamente attiva, soggetta a scosse di lieve e moderata intensità. Gli esperti invitano comunque la popolazione a seguire le buone pratiche di prevenzione in caso di terremoti.

Monitoraggio costante e aggiornamenti

Le autorità continueranno a monitorare la situazione nelle prossime ore. Per aggiornamenti in tempo reale e indicazioni su cosa fare in caso di scosse future, è consigliabile seguire i canali ufficiali dell'INGV e della Protezione Civile.