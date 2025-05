Terremoto a Roma: scossa di magnitudo 2.9 tra San Cesareo e Rocca Priora, nessun danno

Tempo di lettura: ~2 min

ROMA – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata nella notte tra San Cesareo e Rocca Priora, in provincia di Roma.

Il sisma si è verificato alle 3:42 del mattino con epicentro localizzato a circa 3 chilometri a sud-est di San Cesareo, a una profondità di 10 chilometri, secondo quanto comunicato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv).

Il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione, in particolare nei comuni vicini all’epicentro, ma non si segnalano danni a persone o a strutture.

Numerose le segnalazioni sui social e le telefonate ai centralini dei Vigili del Fuoco, soprattutto da parte di cittadini svegliati dal tremore.

Epicentro e dettagli della scossa

L’ipocentro del sisma, ovvero il punto in profondità da cui si è generata la scossa, è stato calcolato a 10 chilometri nel sottosuolo.

L’evento è stato rilevato e localizzato dalla Sala sismica dell’Ingv di Roma, che monitora costantemente l’attività sismica su tutto il territorio nazionale.

Preoccupazione ma nessuna emergenza

Nonostante la moderata entità del sisma, il fatto che sia avvenuto in piena notte ha provocato preoccupazione tra i residenti, alcuni dei quali sono scesi in strada per timore di nuove scosse.

Al momento, non sono previste repliche di forte intensità, ma gli esperti invitano alla prudenza e a seguire le indicazioni della Protezione Civile.

Zona sismica e precedenti

L’area tra San Cesareo e Rocca Priora non è nuova a lievi eventi sismici, essendo situata in una zona geologicamente attiva ai margini dei Colli Albani, territorio vulcanico e soggetto a frequenti micro-scosse.