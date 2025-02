Terremoto a Scandale (KR): scossa di magnitudo 3.5 avvertita nella provincia di Crotone

Scandale (KR), 18 febbraio 2025 – Un terremoto di magnitudo 3.5 è stato registrato oggi alle 13:40 ora italiana (12:40 UTC) a circa 3 km a est di Scandale, in provincia di Crotone. L'evento sismico, rilevato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), si è verificato a una profondità di 23,2 km.

Dettagli del sisma

Secondo i dati diffusi dalle autorità, il sisma ha avuto le seguenti caratteristiche:

Magnitudo: 3.5

3.5 Epicentro: 3 km a est di Scandale (KR)

3 km a est di Scandale (KR) Coordinate: Latitudine 39.1208, Longitudine 16.9917

Latitudine 39.1208, Longitudine 16.9917 Profondità: 23.2 km

Percezione e segnalazioni

La scossa è stata avvertita in diversi comuni della provincia di Crotone, inclusa la città capoluogo, sebbene al momento non siano stati segnalati danni a persone o cose. Data l’intensità moderata del terremoto, molti residenti hanno percepito un leggero tremore, in particolare nei piani alti degli edifici.

Zona sismica e precedenti eventi

La Calabria è una delle regioni italiane con maggiore attività sismica, trovandosi in una zona geologicamente complessa. Negli ultimi anni, la provincia di Crotone ha registrato diversi eventi sismici di lieve e moderata entità, rientrando nella classificazione di rischio sismico medio-alto.

Indicazioni per la popolazione

Le autorità locali e la Protezione Civile monitorano costantemente la situazione, invitando i cittadini a seguire le buone pratiche di sicurezza in caso di terremoto. È consigliabile verificare la stabilità di eventuali strutture danneggiate e attenersi alle comunicazioni ufficiali in caso di ulteriori sviluppi.

Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare il sito ufficiale dell’INGV e i canali istituzionali della Protezione Civile.

