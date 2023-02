Terremoto. È una catastrofe: oltre 4800 morti, "Doppietta" sismica in Turchia e Siria: esperti divisi sulle cause è una catastrofe: oltre 4300 morti

Terremoti in Turchia e Siria, è una catastrofe: oltre 4800 morti. Nuova scossa nella notte: 5.5 Corsa contro il tempo per estrarre persone dalle macerie. Due le scosse più forti, magnitudo 7.8 e 7.5. Migliaia di abitazioni crollate, soccorsi senza sosta e migliaia di feriti. A fuoco i gasdotti. Mattarella a Erdoğan: "L'Italia vi è vicina"

Terremoto. "Doppietta" sismica in Turchia e Siria: esperti divisi sulle cause. "Terremoti in Turchia e Siria: gli esperti non concordano sul fenomeno delle "doppiette" o delle scosse di assestamento"

Sismologi sono divisi nella loro interpretazione dei due terremoti che hanno colpito il sud-est della Turchia e il nord della Siria. Secondo alcuni esperti, si tratta di due distinti terremoti che si sono verificati molto vicino nello spazio e nel tempo, mentre altri sostengono che la seconda scossa sia stata solo una scossa di assestamento della prima. La regione è molto attiva dal punto di vista sismico a causa della convergenza delle grandi placche tettoniche araba e anatolica.

Suzan van der Lee, una sismologa e docente presso la Northwestern University, ha spiegato che il fenomeno è conosciuto come "doppietta" ed è relativamente insolito. Tuttavia, Hector Gonzalez-Huizar, un membro di Temblor, un'organizzazione che valuta il rischio sismico, ha obiettato che non si può parlare di "doppietta" in questo caso poiché gli epicentri erano distanti circa 100 chilometri l'uno dall'altro e il secondo terremoto si è verificato nove ore dopo il primo.

Secondo le statistiche, i due terremoti hanno causato almeno 4.300 morti e 19.000 feriti. La regione colpita si trova in un'area molto attiva sismicamente e gli esperti continuano a monitorare la situazione per capire meglio la natura dei due eventi sismici.

Inoltre, la Turchia è stata colpita da numerosi terremoti di notevole intensità negli ultimi decenni. Ad esempio, nel 1999 un terremoto di magnitudo 7.4 ha causato oltre 17.000 morti a Istanbul. Anche la Siria ha subito terremoti significativi, come quello del 1956 a Damasco che ha causato circa 4.000 morti.

Per questo motivo, è importante che entrambi i paesi abbiano una buona preparazione e risposta a eventuali emergenze sismiche. Ciò comprende la costruzione di edifici resistenti al terremoto, la formazione di personale qualificato e la preparazione della popolazione su come agire in caso di terremoto.

In conclusione, la questione sulla natura dei due terremoti recenti in Turchia e Siria continua ad essere oggetto di dibattito tra gli esperti. Tuttavia, ciò che è certo è che la regione è soggetta a terremoti frequenti e significativi, e pertanto è importante prepararsi e prevenire eventuali danni e perdite di vite umane in futuro.