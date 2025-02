Terremoto in provincia di Reggio Calabria: scossa di magnitudo 3.3 vicino Roccaforte del Greco, i dettagli

REGGIO CALABRIA – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 ha fatto tremare la provincia di Reggio Calabria nella notte tra domenica e lunedì. Il sisma è stato registrato alle 2:06 dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), con un ipocentro a 43 km di profondità ed epicentro situato a 9 km da Roccaforte del Greco, piccolo comune dell’Aspromonte.

Nessun danno segnalato, ma cresce l’attenzione

Fortunatamente, non si segnalano danni a persone o edifici, ma la scossa è stata avvertita distintamente nei centri abitati più vicini, come Roghudi e San Luca. Alcuni residenti raccontano di essere stati svegliati dal lieve tremore, mentre altri non si sono accorti del movimento tellurico.

Negli ultimi mesi, l’area della Calabria meridionale è stata interessata da una sequenza sismica di bassa intensità, un fenomeno tipico di questa regione geologicamente attiva. Gli esperti dell’Ingv monitorano costantemente l’andamento dei terremoti in zona per comprendere eventuali sviluppi.

La Calabria e il rischio sismico

La Calabria è una delle regioni italiane con il più alto rischio sismico, a causa della sua posizione tra la placca eurasiatica e quella africana. Negli ultimi decenni, diversi eventi hanno colpito questa terra, rendendo fondamentale la prevenzione e la sensibilizzazione sul tema.

Protezione Civile e autorità locali invitano la popolazione a informarsi sulle buone pratiche da adottare in caso di terremoto. Sul sito dell’Ingv è possibile consultare in tempo reale la mappa dei terremoti e ottenere consigli utili su come comportarsi prima, durante e dopo una scossa.

Monitoraggio costante e prevenzione

Anche se eventi di magnitudo 3.3 rientrano nella normalità per un territorio sismicamente attivo, è importante non abbassare la guardia. Gli esperti raccomandano di seguire le indicazioni delle autorità e adottare misure di prevenzione, soprattutto in edifici più datati o in aree ad alto rischio.

L’Ingv continuerà a monitorare la situazione per eventuali aggiornamenti. Per chiunque voglia rimanere informato, è possibile consultare il sito ufficiale dell’ente o scaricare le app di allerta sismica per ricevere notifiche in tempo reale.

Per ulteriori aggiornamenti, segui le comunicazioni ufficiali delle autorità e dei centri di monitoraggio sismico.