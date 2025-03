Terremoto nel Catanzarese: paura tra la popolazione, diverse scosse nella notte

Catanzaro, 23 marzo 2025 – Una sequenza sismica ha colpito il territorio del Catanzarese nelle ultime 24 ore, generando preoccupazione tra i residenti, soprattutto nei comuni di Amato, Marcellinara e Settingiano. L’evento più forte è stato registrato alle 05:03 del 23 marzo, con una magnitudo ML 3.3, localizzato 1 km a sud-est di Amato (CZ) a 10 km di profondità.

Sciame sismico: tutte le scosse registrate nel Catanzarese

Secondo i dati dell’INGV, tra il 22 e il 23 marzo si sono susseguite numerose scosse:

Il 22 marzo alle 19:40 una prima scossa di magnitudo 1.5 è stata registrata 2 km a sud-est di San Pietro Apostolo. Alle 21:13 un evento di magnitudo 0.9 ha interessato Miglierina, seguito alle 21:31 e 21:32 da due scosse a Marcellinara rispettivamente di magnitudo 1.4 e 0.7. Alle 22:09 un'altra scossa ha colpito Settingiano con magnitudo 1.1.

Nelle prime ore del 23 marzo, l’attività sismica si è intensificata:

alle 01:09 una scossa di magnitudo 1.5 a est di Settingiano , alle 01:52 un evento di magnitudo 1.4 a Marcellinara , alle 03:50 una scossa di magnitudo 1.7 a ovest di Marcellinara , seguita alle 05:03 dal picco con la scossa più forte, di magnitudo 3.3 a sud-est di Amato , poi ancora alle 05:51 una scossa di magnitudo 1.6 , alle 06:37 una nuova scossa di magnitudo 2.7 a sud-est di Amato , alle 06:39 una di magnitudo 1.5 a sud-ovest di Marcellinara , seguita da una scossa di magnitudo 1.4 alle 06:59 a Marcellinara , e infine un evento di magnitudo 2.0 alle 07:03 , a ovest di Marcellinara .



Oltre 40 scosse in Calabria a marzo: magnitudo tra 0.4 e 3.3

Dall’inizio di marzo 2025, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato oltre 40 eventi sismici in Calabria, molti dei quali localizzati tra le province di Catanzaro, Cosenza e Reggio Calabria.

Secondo i dati aggiornati al 23 marzo:

Magnitudo minima registrata : ML 0.4 Magnitudo massima registrata : ML 3.3 ( Amato, CZ – 23 marzo, ore 05:03 )



La maggior parte delle scosse ha avuto profondità comprese tra 5 e 12 km e magnitudo inferiori a 2.0, non avvertibili dalla popolazione. Tuttavia, la sequenza intensa registrata nel Catanzarese ha riportato l’attenzione sul rischio sismico della regione.

Notte agitata, ma senza danni

La popolazione ha avvertito distintamente le scosse superiori a magnitudo 2.0. In tanti sono stati svegliati nel cuore della notte e, presi dalla paura, hanno preferito restare all’aperto o dormire in auto. Al momento non si registrano danni a persone o strutture, ma la tensione resta alta.

«La scossa delle cinque l’ho sentita fortissima, come un colpo secco. Subito dopo ho controllato se era tutto in ordine e ho scritto nel gruppo di quartiere. Tutti svegli, tutti agitati», racconta Angela, residente a Miglierina.

Calabria sotto osservazione

La Calabria centro-meridionale è tra le aree sismicamente più attive d’Italia. Gli esperti dell’INGV e la Protezione Civile regionale monitorano costantemente l’andamento dell’attività sismica. È possibile che nei prossimi giorni si verifichino ulteriori scosse di assestamento.