Terremoto nel Mar Ionio di magnitudo 4.8: scossa avvertita nel Siracusano alle 3:26, tanta paura ma nessun danno

Il sisma, localizzato a 89 km da Siracusa e a 48 km di profondità, ha svegliato molti residenti nella notte: decine le chiamate ai vigili del fuoco.

SIRACUSA – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha scosso la tranquillità della notte nel Siracusano, alle ore 3:26 di oggi, mercoledì 16 aprile 2025. Il sisma è stato registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) nel Mar Ionio, al largo della costa orientale della Sicilia, con epicentro a circa 89 chilometri da Siracusa e a una profondità di 48 chilometri.

L’evento sismico è stato chiaramente avvertito in tutta la provincia di Siracusa e in parte della Sicilia orientale, svegliando molti cittadini nel cuore della notte. Numerosi residenti hanno raccontato di aver percepito una forte vibrazione, breve ma intensa, accompagnata da un rumore sordo.

Nonostante la paura e il panico iniziale, non si registrano danni a cose o persone. Tuttavia, la sala operativa dei vigili del fuoco ha ricevuto decine di chiamate da parte di cittadini preoccupati, desiderosi di avere informazioni sull’accaduto.

“È stato un risveglio improvviso – racconta una residente del centro storico di Siracusa – ho sentito il letto tremare e mi sono alzata di scatto. In strada c’era già qualcuno che cercava conferme”.

Gli esperti dell’INGV monitorano costantemente l’area del Mar Ionio, considerata ad alta sismicità per la sua posizione lungo la placca tettonica africana. La profondità del sisma ha contribuito a contenere gli effetti in superficie, ma resta alta l’attenzione e la sensibilità della popolazione, specie dopo eventi come questo.

Cos'è successo alle 3:26 in Sicilia? Una domanda che ha accomunato molti utenti anche sui social, dove già pochi minuti dopo la scossa sono circolati messaggi e segnalazioni da tutta la zona ionica.

Al momento, non sono previste nuove scosse, ma la Protezione Civile invita comunque la popolazione a mantenere la calma e seguire i canali ufficiali per eventuali aggiornamenti.