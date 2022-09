Terrore nel cuore d’Europa. Attentato terroristico in corso a Vienna, in Austria

VIENNA, 3 NOV . Le ultime notizie sull’attentato terroristico in corso a Vienna, in Austria. A partire dalle 20 circa di lunedì sera sono avvenute diverse sparatorie nel centro della città, inizialmente vicino a una sinagoga. Ci sono vittime e feriti. Il ministro dell’Interno, Karl Nehammer, ha confermato che si tratta di un attacco terroristico. La popolazione invitata a restare in casa, ci sono attentatori ancora in fuga. Il sindaco di Vienna: “Sparavano a caso nei locali”.

Almeno un attentatore in fuga, il bilancio è di cinque morti e 15 feriti (7 in gravi condizioni)

Almeno un attentatore sarebbe ancora in fuga, armato e molto pericoloso: la conferma arriva dal ministro dell'Interno austriaco Nehammer, nel corso di una conferenza stampa nella sede della polizia viennese. Il bilancio provvisorio dell'attacco è di 5 morti e 15 feriti, di cui 7 in gravi condizioni. L'operazione della polizia è ancora in corso e il governo austriaco sconsiglia di uscire di casa fino a nuove comunicazioni.

Poco dopo le 20 di lunedì 2 novembre, vicino alla sinagoga nella Seitenstettengasse a Vienna, sono stati avvertiti degli spari e poi altri colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in altri punti della città. Come confermato dal governo austriaco, si tratta di un attacco terroristico definito “ancora in corso”. La polizia ha detto che l’attacco ha toccato sei diversi punti di Vienna e ha parlato di molti sospetti armati di fucile. Non si sa se le sei scene del crimine siano il risultato di un attacco coordinato, o di diversi attacchi compiuti dagli stessi attentatori in fuga.

Il bilancio delle vittime – Il bilancio delle vittime non è ancora chiaro: la polizia finora ha confermato la morte di una persona oltre a un attentatore e il ferimento di altre. Media però parlano di un bilancio più pesante: almeno 7 i morti secondo alcune fonti. Negli ospedali a Vienna sono stati ricoverati 15 feriti, di cui 7 in gravi condizioni.

Attentatori in fuga – Se un attentatore è morto, altri sono ancora in fuga e hanno “armi pesanti”. Il ministro degli interni Karl Nehammer ha detto che l’attacco è stato compiuto da più soggetti, "che si stanno ancora spostando per la città”. Nel centro di Vienna, che lunedì sera era affollatissimo anche perché si trattava dell’ultima sera prima di nuove restrizioni per la pandemia, sono in azione le forze speciali."Gli attentatori, partendo dalla Seitenstettengasse, hanno iniziato a sparare a caso nei vicini locali", ha detto il sindaco di Vienna Michael Ludwig. In alcuni video circolati in rete si vedono attentatori sparare sulle persone in strada con dei fucili.

La notizia degli ostaggi non è confermata – Non è stata confermata per il momento la notizia di ostaggi diffusa da alcuni media. La polizia ha chiesto di non condividere video o immagini dell’attacco e delle operazioni in corso, per ragioni di sicurezza, e ha invitato gli abitanti della città a rimanere in casa.

Non escluso movente antisemita – Secondo il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, "un movente antisemita per il momento non può essere escluso, anche alla luce del luogo dal quale l'attacco è partito". "Si è trattato definitivamente di un attacco terroristico", ha aggiunto. "Alcuni attentatori sono ancora in fuga. Sono ben equipaggiati e hanno agito in modo professionale", ha proseguito Kurz, sottolineando che il pericolo non è ancora cessato. "Dipenderà dagli sviluppi di questa notte se domani potrà riprendere la vita pubblica. Nel frattempo i viennesi sono invitati a restare a casa", ha detto alla tv Orf. (Fanpage)

IN AGGIORNAMENTO