Texas: 19 i morti e 40 i feriti durante una sparatoria in un centro commerciale

EL PASO, 3 AGOSTO - Una sparatoria nel centro commerciale ‘Cielo Vista’ nel supermercato della catena "Walmart", di El Paso,in Texas, ha provocato numerosi morti e diversi feriti. Almeno 11 persone secondo il portavoce Victor Guerrero, direttore dell’University Medical Center, sono state trasportate all'ospedale ‘Del Sol’.

KTMS9 News, partner di CNN, ha diffuso due immagini prese dalle videocamere di sorveglianza del supermercato Walmart dove si distingue il presunto killer, subito pochi istanti avanti di entrare in azione, che imbraccia un fucile automatico, ed indossa una maglietta a maniche corte e pantaloni lunghi chiari, occhiali e cuffie.

Almeno 19 persone sono morte e 40 ferite dopo la sparatoria nel centro commerciale a El Paso, in Texas, hanno riferito i funzionari delle forze dell'ordine. Il sospetto, un uomo di 21 anni della zona di Dallas, è in stato di detenzione. Fonti multiple delle forze dell'ordine affermano che la polizia ha identificato il sospetto come Patrick Crusius.

La Casa Bianca ha dichiarato che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato informato della sparatoria a El Paso, e ha continuato a monitorare la situazione. Ha anche parlato con Greg Abbott e il ministro della giustizia Bill Barr.

"Oggi la comunità di El Paso è stata colpita da odio e folle violenza", ha dichiarato il governatore del Texas Greg Abbott in una nota.

"Allerta fatalità, stare lontano dalla galleria Cielo Vista", aveva twittato la polizia in tarda mattinata intorno alle 11 locali, invitando la popolazione a stare a debita distanza, evocando la presenza di "diversi tiratori" e distribuendo rinforzi significativi nei locali.

"Abbiamo tra le 15 e le 20 vittime, non ne conosciamo il numero preciso", ha dichiarato il vicegovernatore del Texas Dan Patrick alla Fox News.

l sindaco di El Paso Dee Margo, da parte sua, ha riferìto alla CNN di "diversi decessi" e che al momento ci sono "tre sospetti in custodia cautelare".

Una donna, ha dichiarato a Fox News di aver sentito "come fuochi d'artificio" mentre cercava un parcheggio. "Mi sono diretta verso l'uscita" - ha detto la sig.ra Vanessa - "Ho visto un uomo con una maglietta nera e pantaloni mimetici che indossava quello che sembrava un fucile, mirava alle persone e le sparava direttamente, ne ho viste tre o quattro cadere a terra”.

Luigi Palumbo

Fonte immagine: COED