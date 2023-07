Tifosi del Catanzaro già acquistati oltre 1400 biglietti per la Supercoppa contro la Reggiana. Attesa per l'ufficialità della firma di Vivarini

I tifosi del Catanzaro hanno risposto presente alla trasferta della Supercoppa di calcio contro la Reggiana, con la vendita di oltre 1400 biglietti per il settore ospiti del Mapei Stadium. La sfida rappresenta per i sostenitori della squadra di Vivarini l'opportunità di alzare un altro trofeo, dopo la promozione in Serie B ottenuta grazie alla vittoria del campionato di Serie C.

L'ultima partita del mini triangolare di Supercoppa si terrà il 13 maggio. Inoltre, ancora c'è una settimana di tempo per battere il record di oltre 10 mila tifosi venduti per la trasferta con la Reggiana, fatto registrato nella partita contro il Gelbison allo stadio Arechi di Salerno.

La prevendita riservata ai tifosi del Catanzaro sarà attiva fino alle 19:00 del 12 maggio e al momento sono stati staccati 1414 biglietti per il settore ospiti, con la possibilità di un ulteriore aumento del numero di presenze nei prossimi giorni.