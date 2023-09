Tra Arte, Tango e Parole: l'Eclettica vita di Daniela Tedesco, Ballerina, Giornalista e Studentessa. Video

Miss Italia - Calabria: l'Armonia tra Filosofia, Tango e Bellezza, nell'intervista a Daniela Tedesco, Ballerina, Giornalista e Studentessa

Benvenuti a questa intervista esclusiva con Daniela Tedesco, una giovane e talentuosa ballerina, giornalista e studentessa di filosofia e storia all'Università della Calabria. Nata a Catanzaro, in Calabria, Daniela sta vivendo una fase entusiasmante della sua vita, preparandosi per il suo debutto nel prestigioso concorso di Miss Italia - Calabria. Nonostante la sua passione per l'arte e la filosofia, ha deciso di affrontare nuove sfide e dimostrare il suo talento in un contesto completamente diverso. Con una determinazione senza pari e l'amore per il tango argentino, Daniela sta portando la sua unicità sul palco del concorso. In questa intervista, avremo l'opportunità di conoscere meglio la sua esperienza, le sue passioni e le sue ambizioni per il futuro. Accompagnateci in questo affascinante viaggio nel mondo di Daniela Tedesco.

Benvenuta, Daniela! Siamo felici di averti qui con noi per questa intervista esclusiva. Iniziamo subito con la tua passione per la filosofia e l'arte. Come riesci a conciliare i tuoi studi universitari con il mondo del giornalismo e la tua partecipazione a Miss Italia - Calabria?

Grazie per avermi qui! Conciliare la mia passione per la filosofia e l'arte con il giornalismo e la partecipazione a Miss Italia - Calabria può essere una sfida, ma è anche un'opportunità per crescere e imparare a gestire il tempo in modo efficace. Mi ritengo fortunata a essere coinvolta in ambiti così diversi che mi arricchiscono a livello personale e professionale. Per riuscire a bilanciare tutto, ho imparato a pianificare attentamente le mie giornate, stabilendo priorità e sfruttando ogni momento libero per concentrarmi sui miei obiettivi.

È davvero ammirevole come riesci a gestire tutte queste passioni e impegni! Parlando di Miss Italia - Calabria, cosa ti ha spinto a partecipare al concorso? Come ti senti riguardo al tuo prossimo debutto sul palco?

La decisione di partecipare a Miss Italia - Calabria è nata dalla voglia di mettermi in gioco, di superare le mie paure e di dimostrare che possiamo essere forti e determinate in qualunque contesto. Volevo portare la mia unicità e le mie passioni sul palco, e il tango argentino è un elemento che mi caratterizza particolarmente. Sono entusiasta e nervosa al tempo stesso riguardo al mio debutto, ma so che questa esperienza mi regalerà opportunità di crescita personale e nuovi incontri straordinari.

Il tango argentino su un palco di bellezza è sicuramente un modo unico per esprimere te stessa! Ora, passiamo al tuo ruolo di giornalista. Come hai sviluppato questa passione e quali temi ti piace trattare nei tuoi articoli?

Sin da giovane, ho avuto una profonda curiosità per il mondo che mi circonda. Il giornalismo mi ha permesso di esplorare temi e storie affascinanti e di mettere in luce aspetti spesso trascurati. Mi piace trattare argomenti legati alla cultura, all'arte, e alla società, con un occhio di riguardo verso le donne e le loro sfide nel mondo contemporaneo. Scrivere mi permette di dare voce a chi ha qualcosa da dire e di contribuire, anche se in piccola parte, a rendere il mondo un posto migliore.

È meraviglioso come il tuo lavoro giornalistico sia orientato a tematiche importanti e significative. Ora, parliamo un po' del tuo percorso accademico. Studiare filosofia e storia è sicuramente affascinante. Come pensi che questa formazione influenzi la tua vita e le tue altre passioni?

La mia formazione accademica in filosofia e storia ha aperto la mia mente a nuovi modi di pensare e mi ha aiutato a sviluppare una visione più critica del mondo. Spesso, riesco a trovare connessioni tra le diverse discipline che studio e le mie passioni. La filosofia mi aiuta a riflettere sulle scelte che faccio nella vita e a trovare significato nelle mie azioni. Inoltre, la storia mi insegna l'importanza di conoscere il passato per comprendere il presente e orientarmi verso il futuro. Queste conoscenze arricchiscono il mio modo di danzare, di scrivere e di affrontare la vita di tutti i giorni.

È davvero interessante come la tua formazione accademica abbracci così tante sfaccettature della tua vita. Per concludere, quali sono le tue aspettative e i tuoi progetti per il futuro, considerando tutti questi interessi e passioni?

Guardo al futuro con speranza e determinazione. Vorrei continuare a coltivare tutte le mie passioni e farle crescere insieme a me. Mi piacerebbe approfondire il mio impegno nel giornalismo, magari focalizzandomi su temi ancora più rilevanti e impegnativi. Riguardo alla danza, spero di poter continuare a ballare il tango argentino, magari anche insegnandolo ad altri. Infine, per quanto riguarda gli studi universitari, spero di concluderli con successo e magari intraprendere una carriera accademica o di ricerca.

InfoOggi: Ti auguriamo il meglio per tutti i tuoi progetti futuri, Daniela! Grazie mille per questa splendida intervista e in bocca al lupo per Miss Italia - Calabria e per tutto ciò che farai nel tuo futuro.

Daniela: Grazie a voi! È stato un piacere parlare con voi e condividere un po' della mia storia. Apprezzo molto l'opportunità e spero di poter tornare in futuro a raccontarvi nuove esperienze. Grazie ancora!









Segui Daniela anche su Instagram