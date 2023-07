Intervista a Daniela Tedesco: Una Filosofa in Miss Italia Calabria

Daniela Mariaester Tedesco, nata a Catanzaro è una giovane e promettente studentessa di filosofia e storia all'Università della Calabria, si sta preparando per il suo debutto nel mondo del concorso di Miss Italia - Calabria. Nonostante la sua passione per la filosofia e l'arte, Daniela ha deciso di mettersi in gioco e dimostrare il suo talento in un contesto completamente diverso. Con la sua determinazione e il suo amore per il tango argentino, sta cercando di portare la sua unicità sul palco di Miss Italia - Calabria. In questa intervista esclusiva, abbiamo posto cinque domande a Daniela per conoscere meglio la sua esperienza e le sue aspettative per il futuro.

Come hai deciso di partecipare a Miss Italia, considerando il tuo background accademico in filosofia e storia?



Ho deciso di partecipare al concorso di Miss Italia per acquisire più sicurezza in me stessa, essendo una ragazza di indole timida, penso che il concorso di Miss Italia sia una scuola formativa per mettersi in gioco, con sana competizione.

Qual è il legame tra la tua passione per l'arte e il tango argentino e la tua partecipazione a Miss Italia - Calabria?

La mia passione per il tango e le arti penso conciliano perfettamente con il bello, è l’armonia infatti sono a contatto con ragazze bellissime e soprattutto intelligenti che hanno voglia di costruire il proprio futuro partendo da qua.

Come ti senti nel passare da una carriera accademica alla sfida del concorso di bellezza? Cosa ti spinge a fare questo passo?

Questo passo che sembra tanto diverso dal mio percorso iniziale in realtà coincide perfettamente perché ogni persona non è solo una cosa, ma ha una moltitudine di passioni anche convergenti… amore e odio sono la stessa faccia di una medaglia e noi esseri umani siamo così, diversi eclettici e complessi.

Quali sono le tue aspettative e i tuoi obiettivi per la tua partecipazione a Miss Italia - Calabria?



Il mio obiettivo è come detto precedentemente mettermi in gioco e riaffermare una sicurezza un po’ effimera in me, il sogno di vincere è un po’ di tutte! Io non so benissimo che le possibilità di vincita sono basse, ma vorrei solo farmi notare ed è giusto che ognuno possa inseguire i propri sogni.

Come pensi che la tua partecipazione a Miss Italia possa influenzare o arricchire la tua futura carriera nel mondo del cinema o dell'arte?









La mia partecipazione a Miss Italia arricchirà sicuramente il mio bagaglio esperienze di vita, perché bisogna avere spirito di adattamento, fare tanti sacrifici, perché non è facile essere presente ad ogni serata essendo tutte vicine tra di loro. Durante le serate entra in gioco la così detta ansia da prestazione e ovviamente emozioni bellissime che fanno arrivare a picco l adrenalina, sono davvero felicissima per questa opportunità.

Daniela Mariaester Tedesco è un esempio di determinazione e coraggio, che dimostra come si possa perseguire la propria passione in diversi ambiti.

La sua partecipazione a Miss Italia - Calabria rappresenta un'opportunità unica per mettere in mostra il suo talento e la sua personalità eclettica. Non vediamo l'ora di vedere come questa filosofa in erba si distinguerà sul palco e quali successi otterrà nel suo futuro nel mondo dell'arte e del cinema.





