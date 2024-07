RAF MC rientra in Italia dopo il suo Tour

Dopo aver conquistato i palcoscenici di tutto il mondo con il suo incredibile talento, Raffaele Verrillo, meglio conosciuto come RAF MC, è tornato nella sua amata San Benedetto del Tronto per un periodo di meritato riposo. Questo ritorno a casa segna una pausa temporanea dal suo frenetico calendario di eventi e concerti, durante il quale potrà godere del calore e del supporto dei suoi concittadini.

Il successo di RAF MC non si limita solo alle sue performance .

Il suo ultimo brano, "MAMBO ITALIANO", è diventato uno dei tormentoni dell'estate, facendo ballare migliaia di persone in tutto il mondo.

Il pezzo ha spopolato sui social media, dove innumerevoli video di fan che ballano sulle sue note hanno contribuito a farlo diventare virale.

Oltre al suo talento artistico, RAF MC ha recentemente raggiunto un altro importante traguardo. Ha conseguito con una Laurea Magistrale nella classe di Laurea in Ingegneria Energetica e Nucleare presso l'Università Politecnica delle Marche, con una valutazione di 110/110. Questo risultato straordinario dimostra la dedizione e la passione di RAF MC non solo nel campo artistico, ma anche in quello accademico e professionale.

"Con impegno e passione in ciò che si fa, nessun traguardo è irraggiungibile, costante ed impegno premiano sempre" afferma RAF MC, incarnando un messaggio di ispirazione per tutti i suoi fan ed i giovani seguaci.



A partire dalla metà di settembre, RAF MC riprenderà il suo tour, che lo vedrà esibirsi in numerose città italiane come Roma, Termoli, Reggio Emilia, Pescara, Teramo, Cremona e Brescia. Il tour proseguirà poi nelle grandi città europee e internazionali, includendo Dubai negli Emirati Arabi, Astana in Kazakistan, Buhl e Düsseldorf in Germania, Luanda in Angola, São Paulo e Rio in Brasile.



Successivamente, RAF MC tornerà negli Stati Uniti, dove toccherà le principali metropoli come New York, Miami, Los Angeles, Chicago, Dallas, San Francisco, Indianapolis, Boston e molte altre.

RAF MC continua a dimostrare che con dedizione e talento, i sogni possono diventare realtà. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti sul suo tour e sulle sue prossime uscite musicali.



RAF MC è un performer, Presenter Internazionale e Zumba Jammer dal 2014 per la grande azienda del Fitness "Zumba", grazie alla quale ha portato la sua arte in tutta Europa, Russia compresa, Sud America e Nord America, Continente Africano (Angola,Namibia,Etiopia), oltre che in Italia naturalmente.

Ad oggi RAF MC, cresciuto nelle Marche a San Benedetto del Tronto dove ha iniziato la sua carriera all'età di quindici anni, ha realizzato trecento sessioni con il 95% di sold out, ed è stato premiato diverse volte negli Stati Uniti per questi risultati, e nel 2016 Beto Perez (fondatore di Zumba) lo ha selezionato per esibirsi nel team del Fitness Concert™, primo italiano nella storia. Tutti i suoi singoli usciti sono stati presentati a Los Angeles nel famoso programma televisivo "Acceso Total" di TELEMUNDO, presso gli Universal STUDIO. Nel 2023 dopo aver pubblicato il suo singolo "Contigo" è partito con il suo "Contigo Tour 2023" con cui si è esibito in Italia, Dubai, New Jersey, San Francisco, Los Angeles, Indianapolis, Chicago, Ginevra, Angola, Barcellona, Frankfurt e Offenburg.

“Mambo Italiano Tour 2024”, in occasione dell’uscita del nuovo brano “Mambo Italiano” in collaborazione con l’artista dominicano WISHOW, ha coinvolto l’Italia, Dubai, New Jersey, Los Angeles, Indianapolis, Chicago, Kazakistan, Angola, Düsseldorf e Barcellona per citarne alcune.







Segui RAF MC

www.rafmc.it

instagram.com/raf_mc

facebook.com/RAFMC.official

twitter.com/RAFMC_Official

Spotify: https://spoti.fi/3kJIErq

TikTok @rafmc_official