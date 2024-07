Dott. Francesco Morelli promosso a Commissario Capo

Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato promuove un altro funzionario della Questura di Catanzaro

CATANZARO - Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, nella seduta del 16 luglio 2024, ha promosso il dott. Francesco Morelli, con decorrenza 28.03.2024, alla qualifica di Commissario Capo del ruolo direttivo della Polizia di Stato.

Il dott. Morelli, laureato in Scienze Giuridiche, si arruola nel 1989, quale aspirante Allievo Agente Ausiliario della Polizia di Stato e nel 1991 frequenta il Corso di formazione per divenire Agente presso il Centro di Formazione per la Polizia Postale di Genova.

Successivamente viene destinato alla Questura di Reggio Calabria presso il Nucleo Antisequestri della Polizia di Stato di Bovalino, per poi essere trasferito dal 1992 alla Sottosezione Polizia Stradale di Lamezia Terme.

Divenuto Vice Sovrintendente, viene poi assegnato al Commissariato P.S. di Lamezia Terme quale Coordinatore Operativo della Squadra Volanti, e nel 1996 assegnato alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.

Nel 2010, vince il concorso di Ispettore Superiore s.U.P.S. e dal 2016 viene assegnato al Commissariato di P.S. di Lamezia Terme rivestendo il ruolo di Coordinatore degli Uffici Affari Generali, ufficio del Personale, P.A.S.I. e D.I.G.O.S.

Nel 2020 è stato nominato Commissario del ruolo direttivo della Polizia di Stato, con compiti di Funzionario addetto a diversi settori del Commissariato PS di Lamezia Terme.

Al dott. Morelli vanno le più sincere congratulazioni e l’augurio di buon lavoro.