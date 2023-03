Traffico di droga tra Veneto e Fvg, due arresti. Uomo bloccato con circa 2kg cocaina, fermata anche la cugina

RIESTE, 21 MAR - Un narcotrafficante di origini dominicane, residente a Udine, di 40 anni, è stato arrestato in un'operazione congiunta della Polizia di Udine e Treviso.

L'uomo aveva preso in affitto un appartamento a Treviso e, utilizzando due auto, una presa a noleggio e una intestata a una terza persona, con targa spagnola, si muoveva tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia per distribuire lo stupefacente.

Secondo una ricostruzione, il blitz è scattato quando nell'abitazione è giunta la cugina del sospettato, 32 anni, residente in Spagna, che trasportava un pacchetto contenente 1,2 chili di cocaina. Colto in flagranza al momento della consegna, l'uomo ha tentato di bloccare gli agenti con un coltello per dare modo alla cugina di disfarsi della droga, senza riuscire nell'intento.

Durante una perquisizione sono poi stati trovati ulteriori 770 grammi di cocaina, nascosti in un doppio fondo ricavato sotto il sedile anteriore di una delle auto in uso; 112 grammi di amfetamina, rinvenuti nell'appartamento; un totale di 1.575 euro in contanti, sospetto provento dell'attività illecita.



L'uomo e la cugina sono stati associati nelle Case Circondariali di Treviso e Venezia, in attesa dell'udienza di convalida. Un'altra donna, cittadina dominicana, trovata in compagnia dell'uomo, è stata denunciata in stato di libertà.

Oltre che del possesso dell'ingente quantitativo di cocaina, l'uomo dovrà rispondere anche di resistenza a Pubblico Ufficiale aggravata e porto abusivo dell'arma utilizzata per aggredire gli agenti. (Ansa)