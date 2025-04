Spezzano Albanese, perde il controllo della moto e muore a 57 anni

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Un tragico incidente stradale ha scosso la comunità di Spezzano Albanese, dove un uomo di 57 anni ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua moto. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri lungo la strada provinciale 241, in prossimità dello stadio comunale.

Secondo una prima ricostruzione, il motociclista – residente proprio a Spezzano Albanese – era alla guida del suo mezzo a due ruote quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe sbandato rovinando violentemente sull’asfalto. L’impatto non gli ha lasciato scampo: all’arrivo dei sanitari del 118, per lui non c’era già più nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto. Nessun altro veicolo risulta coinvolto nello schianto, facendo ipotizzare si tratti di un sinistro autonomo.

L’intera comunità locale è sotto shock per la perdita di un uomo conosciuto e stimato, la cui vita è stata spezzata in pochi istanti. L’incidente ripropone con forza il tema della sicurezza stradale e dell’importanza della prevenzione, soprattutto su arterie extraurbane dove spesso si viaggia a velocità elevate.

Incidente mortale in moto a Spezzano Albanese: accertamenti in corso

L’episodio, che rientra purtroppo in una lunga scia di sinistri mortali sulle strade della provincia di Cosenza, riporta l’attenzione sulla necessità di una maggiore vigilanza e manutenzione delle strade provinciali, nonché di una costante sensibilizzazione dei motociclisti e degli automobilisti.

Al momento, non sono stati diffusi ulteriori dettagli sull’identità della vittima, nel rispetto della privacy dei familiari colpiti dal lutto. Le autorità stanno lavorando per ricostruire ogni dettaglio utile a comprendere cosa abbia causato la perdita di controllo della moto. (Immagine archivio)