Tragedia in Calabria: scintilla dalla stufa devasta abitazione, muore nonna Maria Giovanna Casella

MONGRASSANO - Nel centro storico di Mongrassano, nel cosentino, si è verificato un incidente tragico in cui è stata coinvolta Maria Giovanna Casella, una donna di 87 anni che viveva da sola nella sua abitazione.

Secondo quanto emerso dai vigili del fuoco, un incendio ha devastato la casa di Maria Giovanna a causa di un malfunzionamento della stufa. La situazione si è sviluppata rapidamente, e purtroppo, a causa di problemi di deambulazione, l'anziana non è riuscita a fuggire dalle fiamme che hanno avvolto l'intera abitazione, perdendo la vita sul posto.

I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per spegnere l'incendio, ma purtroppo, per Maria Giovanna Casella, non c'era già nulla da fare.

È davvero un evento tragico, e speriamo che situazioni come queste possano essere evitate in futuro attraverso misure di sicurezza adeguate. (Immagine archivio)