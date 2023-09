Tragedia a Catanzaro: scontro mortale tra auto moto nel quartiere Lido

CATANZARO, 14 AGO. - Una tragica fatalità si è verificata oggi nel quartiere Lido di Catanzaro, in prossimità del parco Gaslini, dove si è verificato uno scontro fatale tra un'automobile e una moto. La vittima è un uomo di 47 anni di nome S.B. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine.

Nel primo pomeriggio, il 47enne, guidando la sua Honda, è entrato in collisione con una Peugeot, al volante della quale c'era una donna che è stata successivamente trasportata in ospedale. Purtroppo, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorritori del 118, non è stato possibile salvare la vita dell'uomo, e il suo decesso è stato constatato sul luogo dell'incidente.

Le autorità competenti, tra cui la Polizia, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, sono immediatamente intervenute sulla scena. Attualmente, stanno conducendo indagini dettagliate per comprendere pienamente la dinamica esatta di questo tragico incidente.