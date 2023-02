Tragedia a Catanzaro: Muore alla guida a causa di un improvviso malore

CATANZARO 17 FEB. - "Nella città di Catanzaro si è verificata una tragedia a causa di un improvviso malore che ha colpito un uomo alla guida della sua automobile.

L'uomo, 45enne, si trovava in via della Stazione, nel rione Samà, quando si è accorto del malore in corso. Prontamente, ha deciso di parcheggiare l'auto sulla strada e, purtroppo, si è accasciato sull'asfalto perdendo la vita all'istante.

La drammatica situazione ha causato code e rallentamenti alla circolazione, ma sul posto sono intervenuti tempestivamente polizia e carabinieri.