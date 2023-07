Tragedia a causa del maltempo verso sera sul lago Maggiore per una comitiva di una ventina di stranieri riuniti per una festa di compleanno.

Una barca, una house-boat, è stata sorpresa da un violento temporale che è poi diventato una tromba d'aria cha l'ha fatta ribaltare e inabissare.

Quattro persone sono morte, venti sono state salvate e non hanno riportato ferite gravi.

I soccorsi sono stati rallentati dalla forte pioggia e dall'oscurità. Il dramma si è verificato sullo specchio d'acqua fra Sesto Calende (Varese) e Arona (Novara) all'altezza di Lisanza (che è una località di Sesto Calende) verso le 19.

Le vittime sono due uomini e due donne. Si tratta di una cittadina russa, di un israeliano, di un'italiana e un italiano. Fra di loro c'è Anya Bozhkova, 50 anni, russa, compagna dello skipper Claudio Carminati, 53 anni, sopravvissuto e proprietario del 'Goduria', la house boat. I due vivevano sull'imbarcazione che periodicamente veniva affittata a gruppi di turisti e che ora si trova a circa 15 metri di profondità. Le altre tre vittime sono due italiani e un turista israeliano. "Speravo non fossero proprio loro - ha detto piangendo una conoscente - ma purtroppo è così, vivevano a bordo, era la loro casa".

La barca ha 'scuffiato' per poi capovolgersi e andare a fondo. Tutti gli occupanti sono finiti in acqua, una ventina dei quali soccorsi da imbarcazioni o arrivati a nuoto a riva. Secondo quanto reso noto da Areu, sopra il natante vi erano 24 persone, fra passeggeri ed equipaggio. Sul posto cono giunti il più rapidamente possibile un elisoccorso, 3 automediche, 2 mezzi di coordinamento maxi emergenze Areu, 10 ambulanze, i vigili del fuoco, la Guardia Costiera e i carabinieri.

Sono state trasportate in ospedale 3 persone in codice verde ad Angera (Varese) e 2 in codice giallo a Gallarate (Varese) e Varese. Altre 15 sono state soccorse e assistite sul posto. L'imbarcazione era lunga 16 metri, un natante privato che effettua sul lago servizi di accompagnamento per turisti. A bordo vi erano un paio di componenti l'equipaggio. La comitiva è stata sorpresa dal violento maltempo che si è abbattuto sul Verbano. I passeggeri si sono trovati nelle gelide acque del Lago Maggiore: alcuni sono stati salvati da altre imbarcazioni, altri sono riusciti a raggiungere la terra a nuoto.

La Procura di Busto Arsizio (Varese) si avvia ad aprire un fascicolo di indagine per ricostruire l'incidente nautico. Una volta recuperato il relitto del 'Goduria', che si è capovolto e poi inabissato a circa 15 metri di profondità, gli accertamenti verteranno sulle condizioni dello scafo, sul rispetto delle norme di sicurezza a bordo, e sul numero di persone presenti (erano 24), rispetto alla capienza consentita. Al momento, a quanto emerso, tra le cause primarie dell'incidente, c'è l'improvvisa tempesta, con raffiche di vento e pioggia.