Live, Thailandia: forte emozione è ufficiale, ecco i primi ragazzi salvi, ora attendiamo gli altri

Grotta, sull'area ricomincia a piovere. Salita del livello d'acqua potrebbe complicare il recupero

MAE SAI (THAILANDIA), 8 LUGLIO - Sull'area attorno alla grotta Tham Luang è ricominciato a piovere in modo insistente, anche se non con la tipica violenza dei monsoni, e la montagna che ricopre la grotta è costantemente circondata da nuvoloni alti poche centinaia di metri.



Un'eventuale salita del livello d'acqua all'interno potrebbe complicare e allungare i tempi delle operazioni di recupero. Annunciando il vita libera al blitz, i responsabili dei soccorsi avevano menzionato l'alta probabilità di acquazzoni in arrivo.



Aggiornamento: ore 12,33 - Il primo gruppo di ragazzi intrappolati in Thailandia dovrebbe aver iniziato percorrere il tragitto verso l'uscita della grotta. Lo riferisce il Guardian. In precedenza il Bangkok Post aveva riferito che i 12 ragazzi sono stati divisi in 4 gruppi, il primo da quattro e gli altri da tre persone. Nel gruppo finale c'e' anche il loro allenatore, che sara' estratto per ultimo.



Aggiornamento ore 13.50 - Sono fuori dalla grotta di Tham Lunag due dei 12 ragazzi rimasti intrappolati sottoterra insieme con il loro allenatore. Lo riferisce su Twitter John Irvine, corrispondente del network televisivo britannico Itv, che sottolinea di aver ricevuto l'informazione dal capo della polizia locale. I ragazzi, aggiunge, stanno bene. Non vi e' una conferma ufficiale di quanto riporta Irvine.



AGGIORNAMENTO 14:12 - Un'altra conferma dell'uscita dei ragazzi dalla grotta e' stata data da un soccorritore a Reuters: "I due ragazzi - ha detto Tossathep Boonthong, capo del soccorso medico- si trovano nell'ospedale da campo vicino alla grotta. Non sono ancora stati trasferiti nell'ospedale di Chiang Rai, e sono in corso sul posto esami medici". Sul sito della Bcc e' visibile un filmato che riprende un'ambulanza che esce dall'area della grotta. Se confermata, la notizia indica che l'uscita dalla grotta e' avvenuta due ore prima del previsti

Aggiornamento ore 14. 43 - Un altro gruppo di quattro ragazzi uscira' "a breve" dalla grotta thailandese in cui sono rimasti intrappolati, dallo scorso 23 giugno. Lo ha riferito il governo del paese asiatico. I ragazzi sono adesso nella camera 3, al campo base dei soccorritori, e il tragitto piu' difficile e' alle spalle, ha speigato il generale Kongcheep Tantrawanit.



Aggiornamento ore 15.06 - Mae Sai (Thailandia), 8 lug. - Sono in tutto sei, finora, i ragazzi usciti dalla grotta di Tham Luang in Thailandia. Il primo recupero e' avvenuto due ore prima del previsto (alle 14 ora italiana), e altri due, ha affermato il governo, "sono fuori dalla grotta". Un'altra coppia di ragazzi, invece, "uscira' probabilmente a breve", ha spiegato il generale Kongcheep Tantrawanit.

I tweet dei Navy Seal thailandesi indicano che i ragazzi completamente fuori dalla grotta sono 4



Aggiornamento ore 15.33 - "Siamo felici e sollevati" anche se "abbiamo paura che qualcosa vada storto". Lo hanno riferito alla Cnn i familiari del 14enne Nuttawut Takumsonh, uno dei 12 componenti del team intrappolato nella grotta, commentando l'inizio delle operazioni di salvataggio. I genitori hanno anche annunciato l'intenzione di voler organizzare subito la festa di compleanno del ragazzo.La nonna ha anche affermato di aver pregato ogni giorno presso il tempietto nel loro giardino di casa affinche' il nipote tornasse sano e salvo. "Ho paura che qualcosa vada storto, che i soccorritori non ce la facciano", ha ammesso la nonna.