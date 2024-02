Tragedia a Roma: Investita una coppia di anziani, muore l'uomo di 74 anni, I dettagli

Tragedia a Roma: Investita una coppia di anziani, muore l'uomo di 74 anni, la moglie ricoverata senza lesioni gravi

ROMA, 16 NOV. - Ieri sera, in via di Tor Tre Teste a Roma, una coppia di anziani è stata investita da un veicolo. Sul posto è intervenuta la polizia locale del V Gruppo Casilino. Purtroppo, l'uomo, un 74enne, ha perso la vita a causa dell'incidente. D'altra parte, la moglie è stata trasportata in ospedale, ma fortunatamente non versa in gravi condizioni.

Alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente c'era un uomo di 48 anni, che è stato sottoposto ai test per accertare l'eventuale assunzione di alcol e droghe. Attualmente, le autorità stanno conducendo indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto è accaduto. (Ansa)