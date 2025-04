Tragedia sul lavoro ad Apricena: muore cadendo da un ponteggio, vittima un 59enne

APRICENA (FG) – 22 aprile 2025 – Un grave incidente sul lavoro è costato la vita a Nicola Marino, 59 anni, impiegato come guardiano in un’azienda di lavorazione del marmo situata lungo la provinciale 89 ad Apricena, nel Foggiano. L’uomo è precipitato da un ponteggio alto circa sette metri nel primo pomeriggio di martedì. Il tragico evento ha scosso l’intera comunità.

Secondo le prime ricostruzioni, Marino stava svolgendo le sue mansioni quando, per cause ancora da accertare, è caduto violentemente a terra. Un collega, allarmato da un forte tonfo, ha immediatamente lanciato l’allarme. All’arrivo dei soccorsi, però, per il 59enne non c’era già più nulla da fare: le ferite riportate, in particolare al cranio, si sono rivelate fatali.

L’uomo lavorava nell’azienda con un contratto speciale, frutto di una misura alternativa alla detenzione, una scelta che evidenzia un percorso di reinserimento nella società. Un percorso spezzato da una tragedia che pone ancora una volta l’attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, soprattutto per coloro che vivono situazioni di fragilità.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, impegnati ora a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Non si esclude alcuna ipotesi: tra le prime verifiche, anche l'eventuale assenza di dispositivi di protezione individuale o anomalie strutturali nel ponteggio.

I legali della famiglia chiedono chiarezza. "È doveroso comprendere se siano stati rispettati tutti gli standard di sicurezza", ha dichiarato uno degli avvocati.

Il dramma di Nicola Marino non è solo un dato di cronaca. È il volto di una persona che, nonostante tutto, stava cercando una seconda occasione. Una morte sul lavoro è sempre un fallimento collettivo, che interroga istituzioni, imprese e coscienze.