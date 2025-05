Incidente mortale sulla A2: centauro cosentino perde la vita tra Contursi e Sicignano

Tempo di lettura: ~2 min

Tragedia sulla A2 del Mediterraneo: muore motociclista cosentino. È il secondo incidente mortale in 48 ore

SALERNO – Ancora sangue sulla A2 del Mediterraneo. Un uomo di circa 50 anni, originario della provincia di Cosenza, ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto nella tarda serata di domenica, lungo il tratto compreso tra gli svincoli di Contursi Terme e Sicignano degli Alburni, nel Salernitano.

La vittima viaggiava in sella a una moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo. L’impatto è stato violento e non ha lasciato scampo al centauro.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, gli agenti della polizia stradale e i tecnici dell’Anas, ma la situazione è apparsa subito critica. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Oliveto Citra, l’uomo è spirato nella notte a causa delle gravi lesioni riportate.

Il bilancio sulla sicurezza di questo tratto di autostrada si aggrava ulteriormente: si tratta infatti del secondo incidente mortale in meno di 48 ore. Sabato pomeriggio, sempre nello stesso tratto, un ragazzo di 28 anni di Battipaglia ha perso la vita sul colpo.

L’ennesimo dramma su strada rilancia l’allarme sulla pericolosità di alcune aree dell’A2, dove il traffico intenso e l’alta velocità spesso si rivelano fatali. Le forze dell’ordine stanno lavorando per chiarire le dinamiche dell'accaduto e valutare eventuali criticità infrastrutturali o di segnaletica.

Nel frattempo, le comunità di Cosenza e Battipaglia sono sconvolte e unite nel dolore per due vite spezzate troppo presto.