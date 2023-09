Tragico delitto nel bergamasco: padre uccide figlio in lite per la droga

Tragico delitto nel bergamasco: padre uccide figlio in lite per la droga. Nel Bergamasco, un 77enne Paolo Corna è stato arrestato per aver ucciso il figlio di 54 anni, Gianbattista Corna, in seguito a una violenta lite. Il crimine è stato commesso utilizzando un coltello, con il 77enne che avrebbe inflitto tre coltellate mortali al figlio.

Dopo l'arresto, Paolo Corna è stato condotto presso la caserma dei Carabinieri di Treviglio, situata a Bergamo, dove è stato interrogato dal sostituto procuratore Letizia Aloisio.

Dopo aver effettuato le indagini necessarie, il corpo della vittima è stato rimosso dall'abitazione di via Castelrotto a Bottanuco. Importante notare che la casa non è stata posta sotto sequestro.

L'arresto del 77enne è avvenuto senza opposizione da parte sua, poiché è stato lui stesso a chiamare il numero di emergenza 112 e a riferire di aver commesso l'omicidio. Tuttavia, la conferma definitiva delle circostanze dell'omicidio verrà fornita solo dopo l'autopsia, che verrà eseguita nei prossimi giorni.

È degno di nota che nella stessa abitazione al piano terra dove si è verificato il delitto era presente anche la madre della vittima, che è anche la moglie dell'arrestato.

L'origine di questo tragico delitto sembra essere stata una lite motivata da questioni legate alla droga, dato che il figlio era tossicodipendente. Già nel primo pomeriggio del giorno precedente, i Carabinieri erano intervenuti a seguito di una prima lite, che era stata successivamente sedata.