Tragico incidente a Milano: uomo travolto e ucciso da un autobus su Viale Forlanini"

Ricostruzione della dinamica e indagini in corso nel cuore della città lombarda. Un tragico incidente si è verificato a Milano, dove un uomo di 48 anni è stato travolto e ucciso da un autobus dell'Atm. L'incidente è avvenuto a viale Forlanini, non lontano dall'aeroporto di Linate, precisamente all'angolo con via Eugenio Bellosio, intorno alle 9:30 del mattino.

Purtroppo, quando è giunta l'ambulanza sul luogo dell'incidente, i soccorritori hanno constatato il decesso dell'uomo. Gli agenti della Polizia locale sono ora impegnati nella ricostruzione della dinamica dell'incidente.

Secondo quanto riferito dall'ANSA, l'uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, proprio dopo la curva che collega Viale Forlanini a via Bellosio. Si sta cercando di determinare se un'auto, che sembra fosse parcheggiata sulle strisce o nelle vicinanze, possa aver ostacolato parzialmente la visione del conducente dell'autobus. Nonostante l'autobus viaggiasse a una velocità ridotta, l'impatto con l'uomo è stato fatale.

Il conducente dell'autobus, un uomo di 50 anni, è stato portato in ospedale in stato di choc, con codice verde. La situazione è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità per comprendere appieno le circostanze di questo tragico incidente. (Ansa)

In aggiornamento