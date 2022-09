SS106: Travolge pedone, è buio e non lo trova, corpo scoperto da Cc

Travolge pedone, è buio e non lo trova, corpo scoperto da Cc Investitore dato indicazioni, rischia denuncia omicidio stradale

SANTA CATERINA DELLO IONIO (CZ), 31 DIC - Un pedone, del quale non sono state ancora rese note le generalità - anche se dai primi riscontri potrebbe trattarsi di un cittadino straniero - è morto sul colpo dopo essere stato investito, nella tarda serata di ieri, in un tratto della statale ionica 106 tra Santa Caterina dello Ionio e Badolato, nel Catanzarese. Ad investirlo è stato un pensionato che era alla guida della sua auto.



L'investitore, subito dopo l'impatto, si sarebbe fermato ma non essendo riuscito a trovare nulla a causa del buio avrebbe deciso di andare via per farvi ritorno nella mattinata di oggi quando, su sua indicazione, i carabinieri hanno avuto modo di trovare il cadavere. Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di Soverato che stanno svolgendo accertamenti circa la dinamica dell'incidente e sull'identità della vittima. Il pensionato potrebbe essere denunciato per omicidio stradale.

Seguono aggiornamenti