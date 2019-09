Trovato cadavere in fondo a burrone, s'indaga su cause morte. Rinvenimento nel crotonese

MESORACA (KR), 4 SETTEMBRE - Il cadavere di una persona non ancora identificata é stato trovato in fondo ad un burrone in località "Vardaro" di Mesoraca, nel crotonese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Mesoraca, che stanno effettuando un sopralluogo nell'area in cui é stato trovato il cadavere insieme ai militari della Squadra rilievi tecnici del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Crotone dell'Arma. Le indagini dei carabinieri mirano in primo luogo ad accertare le cause della morte della persona deceduta. Al momento non si sa se il cadavere presenta segni di violenza.

Seguono aggiornamenti