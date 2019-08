Trovato morto in un burrone il turista francese, La telefonata al 112: "Sto morendo di dolore"

SALERNO, 18 AGOSTO - Trovato morto in un burrone il turista francese scomparso Simon Gautier 27enne turista francese era disperso sui monti del Golfo di Policastro, nel Salernitano, dallo scorso 9 agosto - See more at: È stato trovato morto in un burrone Simon Gautier, il giovane escursionista francese disperso nei giorni scorsi nel Cilento. Il corpo dell'escursionista è stato individuato dagli uomini del soccorso alpino in una zona di Belvedere di Ciolandrea, nel comune di san Giovanni a Piro, in provincia di Salerno. Si erano perse le sue tracce nove giorni fa nel Cilento.



Era scattata una corsa contro il tempo: le ricerche su di un'area di 143 kmq compresa tra i territori di Policastro, Scario e Punta degli Infreschi. Zone con crepacci e percorsi impervi non semplici da raggiungere. Oltre alle squadre ufficiali di soccorritori, sono stati i volontari a perlustrare, anche con l'aiuto di droni, i tantissimi sentieri collinari del Golfo di Policastro. La telefonata al 112: "Sto morendo di dolore" Il giovane, rimasto ferito durante un'escursione in solitaria, aveva allertato i soccorsi il 9 agosto scorso con un appello disperato al 112. "Sto morendo di dolore, sono caduto in una scarpata, ho le gambe rotte, aiutatemi, vedo il mare ma non so dove mi trovo". Notizia segnalata da (RaiNews)