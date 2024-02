Truffa 'In uniforme': finte rapine dei 'carabinieri' a Catanzaro (Aggiornamento)

L'episodio delittuoso svelato - Autorità Giudiziaria indaga sull'inganno"

CATANZARO, 20 DIC. - In riferimento ad alcune notizie apparse sulle testate giornalistiche on line locali, relativamente ad una rapina, con imbavagliamento della vittima, perpetrata in via Buccarelli di Catanzaro, da persone travestite da Carabinieri, si precisa che l’episodio delittuoso è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria.

Dagli elementi raccolti, emerge comunque che non si è trattato di una rapina, bensì di una truffa perpetrata con particolare abilità da persone che si sono spacciate per Carabinieri senza, però, indossare le relative uniformi.

